Варламов остановил «Тампу», Бразилия выиграла на Кубке Америки, а в Питере вводят новые ограничения

КУЧЕРОВ ОБОШЕЛ ДАЦЮКА ПО ОЧКАМ В ПЛЕЙ-ОФФ

Семен Варламов выиграл четвертый матч подряд в Кубке Стэнли. 30 отраженных бросков из 31 принесли россиянину статус второй звезды встречи, а его клубу «Нью-Йорк Айлендерс» - победу в стартовой игре полуфинала с «Тампой» - 2:1. Единственную шайбу в его ворота смог забросить Брендэн Пойнт после передачи Никиты Кучерова. У «островитян» отличились Мэтью Барзал и Райан Пулок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 29 спасений.

«Молнии» попытались сразу ошеломить соперника, однако хорош был Варламов, выдавший блестящий матч. Гостям удалось нейтрализовать мощную атаку соперника. По выражению лица главного тренера «Тампы» Джона Купера читалось, что он находится в легком шоке от того, что происходило на площадке. Записной фаворит ничего не смог поделать с отлаженной обороной «Айлендерс».

Кучеров опередил Павла Дацюка в списке лучший российских бомбардиров Кубка Стэнли. У Никиты стало 114 (41+73) очков (у Дацюка — 113), и он занял пятую строчку в замечательной компании. Впереди него только Сергей Зубов (117), Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Федоров (176).

НЕЙМАР ПОУЧАСТВОВАЛ В РАЗГРОМЕ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сборная Бразилии стартовала на домашнем Кубке Америки с убедительной победы над Венесуэлой — 3:0. Мячи на счету Маркиньоса, Неймара и вышедшего на замену Габриэля. Отметим, что соперник бразильцев выступал в сильно ослабленном составе. Из-за эпидемии коронавируса венесуэльской команде пришлось заявлять 15 новых футболистов.

Что касается хозяев турнира, который был перенесен в Бразилию из Аргентины все из-за того же ковида, то они, напомним, согласились принять участие в КА-2021 в последний момент. Команда собиралась бойкотировать соревнование, но изменила решение на флажке.