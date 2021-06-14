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Варламов остановил «Тампу», Бразилия выиграла на Кубке Америки, а в Питере вводят новые ограничения
14 июня 08:54
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: "Твиттер" ХК "Нью-Йорк Айлендерс"

Варламов остановил «Тампу», Бразилия выиграла на Кубке Америки, а в Питере вводят новые ограничения

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

КУЧЕРОВ ОБОШЕЛ ДАЦЮКА ПО ОЧКАМ В ПЛЕЙ-ОФФ

Семен Варламов выиграл четвертый матч подряд в Кубке Стэнли. 30 отраженных бросков из 31 принесли россиянину статус второй звезды встречи, а его клубу «Нью-Йорк Айлендерс» - победу в стартовой игре полуфинала с «Тампой» - 2:1. Единственную шайбу в его ворота смог забросить Брендэн Пойнт после передачи Никиты Кучерова. У «островитян» отличились Мэтью Барзал и Райан Пулок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 29 спасений.

«Молнии» попытались сразу ошеломить соперника, однако хорош был Варламов, выдавший блестящий матч. Гостям удалось нейтрализовать мощную атаку соперника. По выражению лица главного тренера «Тампы» Джона Купера читалось, что он находится в легком шоке от того, что происходило на площадке. Записной фаворит ничего не смог поделать с отлаженной обороной «Айлендерс».

Кучеров опередил Павла Дацюка в списке лучший российских бомбардиров Кубка Стэнли. У Никиты стало 114 (41+73) очков (у Дацюка — 113), и он занял пятую строчку в замечательной компании. Впереди него только Сергей Зубов (117), Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Федоров (176).

НЕЙМАР ПОУЧАСТВОВАЛ В РАЗГРОМЕ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сборная Бразилии стартовала на домашнем Кубке Америки с убедительной победы над Венесуэлой — 3:0. Мячи на счету Маркиньоса, Неймара и вышедшего на замену Габриэля. Отметим, что соперник бразильцев выступал в сильно ослабленном составе. Из-за эпидемии коронавируса венесуэльской команде пришлось заявлять 15 новых футболистов.

Что касается хозяев турнира, который был перенесен в Бразилию из Аргентины все из-за того же ковида, то они, напомним, согласились принять участие в КА-2021 в последний момент. Команда собиралась бойкотировать соревнование, но изменила решение на флажке.

Колумбия в этой же группе В с минимальным счетом выиграла у Эквадора — 1:0. Гол на 42-й минуте забил Эдвин Кордон.

ВЛАСТИ ПИТЕРА УЖЕСТОЧАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОВИДА

В Санкт-Петербурге, одном из городов Евро-2020, ужесточат карантин из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России. В последние дни цифры заболевших резко пошли вверх. Основной очаг эпидемии зафиксирован в Москве, где отмечен серьезный рост, однако и в Питере 13 июня количество заразившихся за сутки почти приблизилось к отметке 900 человек.

Власти города приняли решение с 17 июня приостановить деятельность фуд-кортов, детских комнат в кафе и ресторанах, а также отменить любые зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Александр Беглов. С 10 июня уже были введены дополнительные меры по безопасности на культурных и зрелищных мероприятиях в помещениях.

Напомним, что Санкт-Петербург принимает семь матчей чемпионата Европы. Одна игра уже была сыграна — Россия в своем стартовом матче на турнире проиграла Бельгии — 0:3.

источник: «Советский спорт»
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