Месси обошел Батистуту, бесполезный рекорд Испании, «Вегас» выиграл первый матч у «Монреаля»

АРГЕНТИНА СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ЧИЛИ

Сборная Аргентины не удержала победу над Чили, завершив свой стартовый матч на Кубке Америки вничью - 1:1. Счет на 33-й минуте игры, проходившей в Рио-де-Жанейро, открыл Лионель Месси. Капитан аргентинцев перебросил мяч через стенку в правый от себя угол ударом со штрафного. Во втором тайме чилийцы отыгрались. Артуро Видаль не смог реализовать пенальти - голкипер удар отразил, однако первым к мячу успел Эдуардо Варгас, добив его в ворота.

После матча Месси отметил, что его команде не хватало спокойствия, контроля мяча и скорости. Для 33-летнего форварда «Барселоны» забитый мяч стал 73-м в играх за сборную, и он опередил в списке лучших бомбардиров Габриэля Батистуту.

В другом матче дня в этой же группе А Парагвай переиграл Боливию — 3:1. Боливийцы открыли счет уже на 10-й минуте, реализовав 11-метровый. Отличился Эрвин Сааведра. Подвел команду Жауме Куэльяр, который был удален за два предупреждения в компенсированное время первого тайма. Оставшись в меньшинстве, Боливия не выдержала давление соперника и после перерыва пропустила трижды. Голы у Парагвая забили Алехандро Гамарра и Анхель Ромеро (2).

19 июля Аргентина сыграет с Уругваем, а Чили — с Боливией. Отметим, что все матчи на турнире проходят без болельщиков.

ШИКАРНЫЙ ГОЛ ШИКА, АВТОГОЛ ВРАТАРЯ, УДАЛЕНИЕ КРЫХОВЯКА

На Евро-2020 накануне были сыграны три матча. Чехи победили Шотландию — 2:0 благодаря дублю Патрика Шика. Второй гол нападающего «Байера» получился действительно шикарным. Патрик увидел, что вратарь шотландцев неосмотрительно вышел из ворот и ударил что есть силы по отскочившему к нему мячу с центра поля. Мяч оказался за спиной шокированного вратаря Дэвида Маршалла, который безуспешно попытался спасти команду.