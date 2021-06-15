Месси обошел Батистуту, бесполезный рекорд Испании, «Вегас» выиграл первый матч у «Монреаля»

АРГЕНТИНА СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ЧИЛИ
Сборная Аргентины не удержала победу над Чили, завершив свой стартовый матч на Кубке Америки вничью - 1:1. Счет на 33-й минуте игры, проходившей в Рио-де-Жанейро, открыл Лионель Месси. Капитан аргентинцев перебросил мяч через стенку в правый от себя угол ударом со штрафного. Во втором тайме чилийцы отыгрались. Артуро Видаль не смог реализовать пенальти - голкипер удар отразил, однако первым к мячу успел Эдуардо Варгас, добив его в ворота.
После матча Месси отметил, что его команде не хватало спокойствия, контроля мяча и скорости. Для 33-летнего форварда «Барселоны» забитый мяч стал 73-м в играх за сборную, и он опередил в списке лучших бомбардиров Габриэля Батистуту.
В другом матче дня в этой же группе А Парагвай переиграл Боливию — 3:1. Боливийцы открыли счет уже на 10-й минуте, реализовав 11-метровый. Отличился Эрвин Сааведра. Подвел команду Жауме Куэльяр, который был удален за два предупреждения в компенсированное время первого тайма. Оставшись в меньшинстве, Боливия не выдержала давление соперника и после перерыва пропустила трижды. Голы у Парагвая забили Алехандро Гамарра и Анхель Ромеро (2).
19 июля Аргентина сыграет с Уругваем, а Чили — с Боливией. Отметим, что все матчи на турнире проходят без болельщиков.
ШИКАРНЫЙ ГОЛ ШИКА, АВТОГОЛ ВРАТАРЯ, УДАЛЕНИЕ КРЫХОВЯКА
На Евро-2020 накануне были сыграны три матча. Чехи победили Шотландию — 2:0 благодаря дублю Патрика Шика. Второй гол нападающего «Байера» получился действительно шикарным. Патрик увидел, что вратарь шотландцев неосмотрительно вышел из ворот и ударил что есть силы по отскочившему к нему мячу с центра поля. Мяч оказался за спиной шокированного вратаря Дэвида Маршалла, который безуспешно попытался спасти команду.
Словакия в Санкт-Петербурге неожиданно выиграла у Польши (2:1), которую считали фаворитом встречи. Подвел поляков полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. На 62-й минуте при счете 1:1 он получил вторую желтую карточку - за грубую игру (первая была за срыв атаки) и покинул поле. Всего через семь минут словаки забили победный мяч (Милан Шкриньяр). А первый гол был записан на Войцеха Щенсны. От вратаря сборной Польши мяч срикошетил в ворота после удара экс-зенитовца Робарта Мака, и на голкипера записали автогол. Не лучший свой матч провел лидер поляков и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.
Испания и Швеция сыграли нулевую ничью. Матч проходил в Севильи в присутствии 10 с половиной тысяч зрителей. Хозяева владели огромным территориальным преимуществом, установив рекорд по владению мячом в играх чемпионатов Европы — 85,1 процента (статистика ведется с 1980 года), а также сделали 953 передачи, при этом всего пять раз ударив по воротам. Но что толку от такого рекорда, если это не принесло победу в домашнем матче? Игра очень напоминала четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Испания, когда испанцы не смогли распечатать ворота соперника, несмотря на тотальное превосходство во владении мячом, а потом проиграли в серии пенальти.
РОМАНОВ ПРОВЕЛ ВТОРОЙ МАТЧ В ПЛЕЙ-ОФФ
«Вегас» выиграл первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли у «Монреаля» - 4:1. Шайбы у победителей забрасывали Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. Причем трое из них — защитники. У «Канадиенс» единственный гол на счету Коула Кофилда.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провел свой второй матч в плей-офф и запомнился эффектным силовым приемом против Алекса Пьетранжело. Наш легионер провел на льду чуть более 15 минут и завершил встречу с показателем полезности «-2».
Напомним, что в другом полуфинале «Айлендерс» повел в серии с «Тампой» - 1-0.