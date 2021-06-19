Англия не справилась с Шотландией, Месси помог Аргентине обыграть Уругвай, в Москве закрыли фан-зону

Это победа позволила шведам с четырьмя очками возглавить таблицу квартета, словаки находятся на втором месте, набрав три очка. Испания (одно очко) и Польша ( ноль) на третьей и четвертой позиции соответственно, но командам еще предстоит сыграть между собой во втором туре. Встреча состоится сегодня, 19 июня.

В группе Е сборная Швеции переиграла команду Словакии со счетом 1:0 . Единственный гол в матче записал на свой счет полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг.

Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта набрали четыре очка и занимают второе место в группе D, уступая сборной Чехии по разнице мячей. У команды Шотландии одно очко и четвертая строчка. В третьем туре Англия сыграет с Чехией, а Шотландии будет противостоять Хорватия. Обе встречи состоятся 22 июня.

В другом матче этого квартета Хорватия и Чехия также разошлись миром - 1:1 . Лучшим игроком поединка был признан хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич, а полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал вошел в игру на 63-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Аргентина оказалась сильнее Уругвая, Чили побеждает Боливию

Во втором туре группового этапа в Кубке Америки сборная Аргентины обыграла команду Уругвая - 1:0. На 13-й минуте победный гол забил Гвидо Родригес, на которого результативную передачу отдал Лионель Месси. Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел весь матч в запасе аргентинцев.

Аргентина одержала первую победу, набрали четыре очка и вышли на первое место в группе А. Для Уругвая это был первый матч на турнире, команда занимает четвертую позицию.

В другом матче этой группы сборная Чили с минимальным счетом переиграла Боливию - 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил нападающий чилийцев Бен Беретон. Для Чили это первая победа на турнире. Команда Мартина Ласарте набрала четыре очка после двух туров и вышла на первое место. Боливия потерпела второе поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.

Фан-зону в Москве закрыли

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в связи с распространением коронавируса в городе. В частности будет закрыта фан-зона чемпионата Европы-2020, работающая в Лужниках.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придётся закрыть», - написал Собянин на своем сайте.

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

«Монреаль» обыграл «Вегас» и повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли

В третьем матче 1/2 финала плей-офф НХЛ «Монреаль» в овертайме переиграл «Вегас» - 3:2. Победную шайбу забросил Джош Андерсон, на счету которого еще один гол в основное время. Также в составе «Канадиенс» отличился Коул Кофилд. Защитник Александр Романов участия в матче не принимал.

«Голден Найтс» ответили шайбами в исполнении Николя Руа и Алекса Пьетранджело.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Четвертый матч команды также проведут на льду «Канадиенс» в ночь на 21 июня, начало - в 03:00 по московскому времени.

Варан уйдет из мадридского «Реала» после Евро-2020

Состав мадридского «Реала» может покинуть центральный защитник Рафаэль Варан. Француз планирует объявить об уходе из «королевского клуба» после Евро-2020. Об этом сообщает El Golazo de Gol.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами. Ранее СМИ сообщали, что Варан не будет продлевать контракт с «Реалом» и намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

В завершившемся сезоне «Реал» набрал 84 очка в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико» (86). В последнем туре «сливочные» претендовали на титул, однако «матрасники» избежали осечки во встрече с «Вальядолидом», одержав волевую победу и став чемпионами впервые с 2014 года.