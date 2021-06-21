Расклады для России, рекорды Италии, Уэльс в 1/8 финала, «Вегас» сравнял счет в полуфинале

Дании проигрывать нельзя

Сегодня на Евро решается судьба российской команды, которая сыграет в Копенгагене с датчанами. Поражение с разницей в два мяча гарантировано оставит нашу сборную за чертой 1/8 финала. Впрочем, проигрыш с минимальным счетом также сулит России мало хорошего. Особенно 0:1, тогда придется считать, кто сколько пропустил от бельгийцев. Подопечные Станислава Черчесова уступили им в стартовом матче 0:3, датчане — 1:2. Финны играют с Бельгией в одно время с россиянами — в 22.00 (мск).

Обеспечит выход из группы нашей сборной ничья с Данией, если сборная Суоми не обыграет де Брейне и компанию. Если же Россия станет третьей в группе при поражении в один мяч, но забьет сама хотя бы один гол, а финны не наберут очков в завершающей встрече, то все будет зависеть от того, какие показатели будут у третьих сборных в других четверках. Из группы А в 1/8 финала швейцарцы вышли с 4 очками, так что уже будут выше «трехочковых» команд.

Шансы в этом плане у сборной России плохие. У нас уже разница «-2». При поражении в один мяч станет «-3». С такими данными рассчитывать практически не на что.

Италия не проигрывает 30 матчей

В группе А накануне прошли заключительные матчи. Италия одержала минимальную победу над Уэльсом (1:0) и вышла в плей-офф с первого места, набрав 9 очков. Валлийцы финишировали вторыми с четырьмя очками. Столько же у швейцарской сборной, которая выиграла у Турции со счетом 3:1, однако имеет худшую разницу мячей — минус один, в то время как у Уэльса плюс один.

Последнее место в этом квартете заняли турки, провалившие турнир и проигравшие все матчи с общим счетом 1:8. Итальянцы повторили рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 30 матчей. 11 последних игр подопечные Роберто Манчини выиграли со счетом 32:0. Впечатляющий результат.