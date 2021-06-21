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Расклады для России, рекорды Италии, Уэльс в 1/8 финала, «Вегас» сравнял счет в полуфинале
21 июня 08:56
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: "Твиттер" сборной России

Расклады для России, рекорды Италии, Уэльс в 1/8 финала, «Вегас» сравнял счет в полуфинале

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Дании проигрывать нельзя

Сегодня на Евро решается судьба российской команды, которая сыграет в Копенгагене с датчанами. Поражение с разницей в два мяча гарантировано оставит нашу сборную за чертой 1/8 финала. Впрочем, проигрыш с минимальным счетом также сулит России мало хорошего. Особенно 0:1, тогда придется считать, кто сколько пропустил от бельгийцев. Подопечные Станислава Черчесова уступили им в стартовом матче 0:3, датчане — 1:2. Финны играют с Бельгией в одно время с россиянами — в 22.00 (мск).

Обеспечит выход из группы нашей сборной ничья с Данией, если сборная Суоми не обыграет де Брейне и компанию. Если же Россия станет третьей в группе при поражении в один мяч, но забьет сама хотя бы один гол, а финны не наберут очков в завершающей встрече, то все будет зависеть от того, какие показатели будут у третьих сборных в других четверках. Из группы А в 1/8 финала швейцарцы вышли с 4 очками, так что уже будут выше «трехочковых» команд.

Шансы в этом плане у сборной России плохие. У нас уже разница «-2». При поражении в один мяч станет «-3». С такими данными рассчитывать практически не на что.

Италия не проигрывает 30 матчей

В группе А накануне прошли заключительные матчи. Италия одержала минимальную победу над Уэльсом (1:0) и вышла в плей-офф с первого места, набрав 9 очков. Валлийцы финишировали вторыми с четырьмя очками. Столько же у швейцарской сборной, которая выиграла у Турции со счетом 3:1, однако имеет худшую разницу мячей — минус один, в то время как у Уэльса плюс один.

Последнее место в этом квартете заняли турки, провалившие турнир и проигравшие все матчи с общим счетом 1:8. Итальянцы повторили рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 30 матчей. 11 последних игр подопечные Роберто Манчини выиграли со счетом 32:0. Впечатляющий результат.

Что до Уэльса, то эта команда может стать соперником сборной России в 1/8 финала, если россияне выйдут в плей-офф со второго места.

Колумбия проиграла Перу из-за автогола

На Кубке Южной Америки в Бразилии сборная Колумбии уступила Перу — 1:2. Перуанцы открыли счет на 17-й минуте после удара Пеньи, в начале второго тайма колумбийцы отквитали пропущенный мяч — гол с пенальти забил Борха. Но всего через 11 минут случился автогол Мины, который и принес Перу три очка.

В другой встрече дня Венесуэла и Эквадор сыграли вничью 2:2 (Кастильо, Эрнандес — Пресьядо, Плата). Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, выступающий за Эквадор, вышел на замену на 67-й минуте.

Колумбия после двух матчей занимает в группе В второе место, набрав 4 очка. Венесуэльцы на четвертой строчке — 2 очка, но они провели на игру больше остальных сборных. Лидирует в этом квинтете хозяева турнира, выигравший обе свои встречи — у бразильцев 6 очков.

В группе А по 4 очка после двух проведенных игр у Аргентины и Чили. На третьем месте идет с тремя очками Парагвай, но эта сборная провела пока только один матч на КА-2021.

«Вегас» в овертайме одолел «Монреаль»

«Вегас» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (2-2), победив в овертайме четвертого матча — 2:1. Победу «Голден Найтс» на 62-й минуте принес бросок Николя Руа. «Канадиенс» открыли счет на 39-й минуте — отличился Пол Байрон, однако гости отыгрались в середине третьего периода после гола Брейдена Макнэбба. Это уже седьмая шайба в исполнении защитников «Вегаса» в нынешнем плей-офф.

Отметим также, что «рыцари» заменили своего основного вратаря Марка-Андре Флери, который грубо ошибся в конце третьего матча серии. При счете 2:1 в пользу «Вегаса» голкипер неосмотрительно выехал к лицевому борту и потерял шайбу, которую «канадцы» тут же доставили на пятачок и отправили в пустые ворота. На этот раз в рамке у гостей играл Робин Ленер, который в нынешнем Кубке провел до этого ужасный матч против «Колорадо» (1:7). В другом полуфинале между «Тампой» и «Айлендерс» счет также ничейный (2-2).

источник: «Советский спорт»
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