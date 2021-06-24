ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Жувентуде 0
Календарь плей-офф Евро, Бразилия снова побеждает, Кучерова сломали, и «Тампа» проиграла
24 июня 08:40
автор: Дмитрий Кузнецов

Календарь плей-офф Евро, Бразилия снова побеждает, Кучерова сломали, и «Тампа» проиграла

В рубрике «Пока вы спали» - о главном в спорте со вчерашнего вечера

Украина впервые в плей-офф, венгры едва не выбили Германию

На чемпионате Европы завершились матчи в группах. В группе E Польша, несмотря на дубль Роберта Левандовски, проиграла Швеции – 2:3 (Форсберг – 2, Классон) и выбыла из турнира. Не смогла выйти в следующий этап из этого квартета Словакия, занявшая третье место с тремя очками. Наш соперник по отбору на ЧМ-2022 с треском провалил игру с Испанией, получив в свои ворота пять безответных голов и пропустив в плей-офф сборную Украины по разнице мячей. У словаков она минус 5 (2:7), а у украинской команды, впервые в истории попавшей на Евро в матчи на вылет, минус один (4:5).

Близки к сенсации в группе F были венгры, дважды ведя в счете по ходу матча с Германией. Немцы смогли отыграться второй раз только на 84-й минуте после удара Леона Горецки – 2:2. С тем же счетом сыграли Португалия и Франция. По дублю сделали Криштиану Роналду, оба гола забивший с пенальти, и Карим Бензема, также один из мячей отправивший в ворота с 11-метровой отметки. Чемпионы мира в итоге заняли первое место (5 очков), второй финишировала Германия (4), чемпионы Европы португальцы (4) вышли в плей-офф с третьей строчки таблицы.

В 1/8 финала встречаются:

26 июня – Италия – Австрия и Уэльс – Дания;

27 июня – Бельгия – Португалия и Нидерланды – Чехия;

28 июня – Франция – Швейцария и Хорватия – Испания;

29 июня – Швеция – Украина и Англия – Германия.

Роналду догнал Даеи и опередил Клозе

Благодаря дублю в ворота французов Роналду догнал мирового рекордсмена по голам за сборную иранца Али Даеи - 109 мячей. Так как действующие чемпионы Европы продолжают борьбу, у португальца есть шанс побить рекорд уже на нынешнем турнире.

Кроме этого, Роналду вышел на единоличное первое место по голам на чемпионатах мира и Европы – 21 (14 на Евро плюс 7 на ЧМ). До вчерашнего матча у Криштиану было 19 мячей, как и у немца Мирослава Клозе, который больше специализировался на голах на чемпионатах мира - 16.

Роналду также возглавляет список бомбардиров Евро-2020 – 5 голов. Форвард «Ювентуса» отличался в каждом матче группового этапа. По три мяча на счету Ромелу Лукаку (Бельгия), Патрика Шика (Чехия), Эмиля Форсберга (Швеция), Джорджиньо Вейналдума (Нидерланды) и Роберта Левандовски (Польша).

Бразилия вырвала победу на 10-й добавленной минуте

На Кубке Америки третью победу одержали хозяева турнира бразильцы. На этот раз они смогли в самой концовке сломить сопротивление сборной Колумбии – 2:1. Решающий мяч был забит на 10-й добавленной к основному времени матча минуте после удара Каземиро.

Счет открыли колумбийцы, уже на 10-й минуте красивый удар получился у Луиса Диаса после подачи Хуана Каудрато. Бразилия отыгралась только на 78-й минуте (Роберто Фирмино), а Каземиро ассистировал в победном голе Неймар, выполнявший угловой удар.

Эквадор и Перу сыграли вничью – 2:2 (Тапия, автогол, Пресьядо - Лападула, Каррильо). Полузащитник «Сочи» эквадорец Кристиан Нобоа вышел на замену на 81-й минуте.

В группе Бразилия уверенно лидирует, набрав 9 очков после трех матчей. На втором месте Колумбия – 4 очка, но после четырех игр. Также 4 очка у сборной Перу.

В группе А первую строчку занимает Аргентина – 7 очков. На два меньше у Чили, но обе сборные сыграли уже по три встречи, в то время как Парагвай (3 очка), Уругвай (1) и Боливия (0) провели по два матча.

«Айлендерс» сравняли счет в полуфинале с «Тампой»

«Айлендерс» сравнял счет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой» (3-3), выиграв шестой матч в овертайме – 3:2. Уже в самом начале игры вынужден был покинул площадку лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров. Он провел всего 46 секунд на льду, после чего получил удар клюшкой от защитника «островитян» Скотта Мейфилда. Судьи момент просмотрели, а россиянин игру продолжить не смог.

Потеря лучшего бомбардира плей-офф стала катастрофой для «Тампы». После разгрома ньюйоркцев в предыдущей встрече – 8:0 на этот раз атака «молний» не впечатляла, хотя команда была близка к победе в серии. В середине второго периода счет был 2:0 в пользу гостей после шайб Пойнта и Чирелли, однако «Айлендерс» отыгрались, причем перевел встречу в овертайм виновник травмы Кучерова Мейфилд.

В дополнительное время Бовиллье отличился уже на второй минуте. У победителей Семен Варламов отразил 22 броска. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 25 спасений.

Российским волейболистам не помогла победа над Бразилией

Мужская сборная России по волейболу не смогла выйти в плей-офф Лиги наций, несмотря на победу над Бразилией – 3-0 (25:21, 28:26, 25:20). Наша команда заняла только пятое место с 34 очками. Столько же у Франции и Словении, но у них больше побед – трехцветные выиграли 11 раз, словенцы – 12, а мы только 10. Первое место в таблице у бразильцев – 38 очков, на втором расположились поляки – 37. В финальной стадии Лиги наций сразятся Бразилия, Польша, Словения и Франция.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Олимпиада в Токио будет "безалкогольной"Хорватия победила Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020Аргентина победила Парагвай в Кубке Америки, Видаль забил в свои воротаМгновенная реакция Жириновского на поражение сборной РФ на ЕвроНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзадиФутболист сборной России Дивеев тремя словами описал Черчесова
Нет Кучерова — нет победы. Травма русского суперфорварда отменила выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли
В шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «молнии» в дебюте потеряли из-за травмы Никиту Кучерова, после чего «Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу в овертайме (3:2) – и теперь финалист определится в седьмой игре.
В 10 минутах от катастрофы. Как Германия чуть не пролетела мимо плей-офф Евро-2020, а Роналду повторил мировой рекорд
Два заключительных матча группового раунда чемпионата Европы завершились с одинаковым счетом 2:2, при этом немцы спаслись от досрочного вылета в последний момент, а Криштиану Роналду стал сорекордсменом по голам за сборную (109).
Видео всех голов Евро-2020 23.06.2021: Франция сыграла вничью с Португалией, Германия спаслась с Венгрией
Видеообзоры четырех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 23 июня: Швеция - Польша, Словакия - Испания, Португалия - Франция, Германия - Венгрия.
Португалия — Франция: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 23.06.2021
23 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 3-го тура в группе F между сборными Португалии и Франции.
Желто-синий самый сильный. Как Швеция победила Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020
Победа Швеции над поляками в Санкт-Петербурге (3:2) вкупе с разгромом испанцами словаков в Севилье (5:0) обеспечила Украине путевку в 1/8 финала как одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в группах.
Ще не вмерла… Как Украине пройти на Евро-2020 дальше России: полный расклад
23 июня завершается групповой этап чемпионата Европы. От исхода матчей в группах Е и F зависит, попадет ли в 1/8 финала сборная Украины, которая, как и наша команда, набрала три очка, но заняла не четвертое, а третье место в своем квартете.
Германия — Венгрия: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 23.06.2021
23 июня 2021 года в Мюнхене состоится матч 3-го тура в группе F между сборными Германии и Венгрии.
Швеция — Польша: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 23.06.2021
23 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч 3-го тура в группе Е между сборными Швеции и Польши.
Словакия — Испания: прямая трансляция матча группы E на Евро-2020 23.06.2021
23 июня 2021 года в Севилье состоится матч 3-го тура в группе Е между сборными Словакии и Испании.
Хорватия не помогла Украине, Англия не ушла от судьбы. Как завершился Евро-2020 в группе D
В заключительном туре группы D англичане минимальной победой над чехами не только обеспечили себе выход с первого места на соперника-монстра из группы F, но и помогли выйти на второе место хорватам, которые обыграли шотландцев (3:1) на беду Украине.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика