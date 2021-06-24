Календарь плей-офф Евро, Бразилия снова побеждает, Кучерова сломали, и «Тампа» проиграла

Близки к сенсации в группе F были венгры, дважды ведя в счете по ходу матча с Германией. Немцы смогли отыграться второй раз только на 84-й минуте после удара Леона Горецки – 2:2. С тем же счетом сыграли Португалия и Франция . По дублю сделали Криштиану Роналду, оба гола забивший с пенальти, и Карим Бензема, также один из мячей отправивший в ворота с 11-метровой отметки. Чемпионы мира в итоге заняли первое место (5 очков), второй финишировала Германия (4), чемпионы Европы португальцы (4) вышли в плей-офф с третьей строчки таблицы.

На чемпионате Европы завершились матчи в группах. В группе E Польша, несмотря на дубль Роберта Левандовски, проиграла Швеции – 2:3 (Форсберг – 2, Классон) и выбыла из турнира. Не смогла выйти в следующий этап из этого квартета Словакия, занявшая третье место с тремя очками. Наш соперник по отбору на ЧМ-2022 с треском провалил игру с Испанией , получив в свои ворота пять безответных голов и пропустив в плей-офф сборную Украины по разнице мячей. У словаков она минус 5 (2:7), а у украинской команды, впервые в истории попавшей на Евро в матчи на вылет, минус один (4:5).

28 июня – Франция – Швейцария и Хорватия – Испания;

29 июня – Швеция – Украина и Англия – Германия.

Роналду догнал Даеи и опередил Клозе

Благодаря дублю в ворота французов Роналду догнал мирового рекордсмена по голам за сборную иранца Али Даеи - 109 мячей. Так как действующие чемпионы Европы продолжают борьбу, у португальца есть шанс побить рекорд уже на нынешнем турнире.

Кроме этого, Роналду вышел на единоличное первое место по голам на чемпионатах мира и Европы – 21 (14 на Евро плюс 7 на ЧМ). До вчерашнего матча у Криштиану было 19 мячей, как и у немца Мирослава Клозе, который больше специализировался на голах на чемпионатах мира - 16.

Роналду также возглавляет список бомбардиров Евро-2020 – 5 голов. Форвард «Ювентуса» отличался в каждом матче группового этапа. По три мяча на счету Ромелу Лукаку (Бельгия), Патрика Шика (Чехия), Эмиля Форсберга (Швеция), Джорджиньо Вейналдума (Нидерланды) и Роберта Левандовски (Польша).

Бразилия вырвала победу на 10-й добавленной минуте

На Кубке Америки третью победу одержали хозяева турнира бразильцы. На этот раз они смогли в самой концовке сломить сопротивление сборной Колумбии – 2:1. Решающий мяч был забит на 10-й добавленной к основному времени матча минуте после удара Каземиро.

Счет открыли колумбийцы, уже на 10-й минуте красивый удар получился у Луиса Диаса после подачи Хуана Каудрато. Бразилия отыгралась только на 78-й минуте (Роберто Фирмино), а Каземиро ассистировал в победном голе Неймар, выполнявший угловой удар.

Эквадор и Перу сыграли вничью – 2:2 (Тапия, автогол, Пресьядо - Лападула, Каррильо). Полузащитник «Сочи» эквадорец Кристиан Нобоа вышел на замену на 81-й минуте.

В группе Бразилия уверенно лидирует, набрав 9 очков после трех матчей. На втором месте Колумбия – 4 очка, но после четырех игр. Также 4 очка у сборной Перу.

В группе А первую строчку занимает Аргентина – 7 очков. На два меньше у Чили, но обе сборные сыграли уже по три встречи, в то время как Парагвай (3 очка), Уругвай (1) и Боливия (0) провели по два матча.

«Айлендерс» сравняли счет в полуфинале с «Тампой»

«Айлендерс» сравнял счет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой» (3-3), выиграв шестой матч в овертайме – 3:2. Уже в самом начале игры вынужден был покинул площадку лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров. Он провел всего 46 секунд на льду, после чего получил удар клюшкой от защитника «островитян» Скотта Мейфилда. Судьи момент просмотрели, а россиянин игру продолжить не смог.

Потеря лучшего бомбардира плей-офф стала катастрофой для «Тампы». После разгрома ньюйоркцев в предыдущей встрече – 8:0 на этот раз атака «молний» не впечатляла, хотя команда была близка к победе в серии. В середине второго периода счет был 2:0 в пользу гостей после шайб Пойнта и Чирелли, однако «Айлендерс» отыгрались, причем перевел встречу в овертайм виновник травмы Кучерова Мейфилд.

В дополнительное время Бовиллье отличился уже на второй минуте. У победителей Семен Варламов отразил 22 броска. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 25 спасений.

Российским волейболистам не помогла победа над Бразилией

Мужская сборная России по волейболу не смогла выйти в плей-офф Лиги наций, несмотря на победу над Бразилией – 3-0 (25:21, 28:26, 25:20). Наша команда заняла только пятое место с 34 очками. Столько же у Франции и Словении, но у них больше побед – трехцветные выиграли 11 раз, словенцы – 12, а мы только 10. Первое место в таблице у бразильцев – 38 очков, на втором расположились поляки – 37. В финальной стадии Лиги наций сразятся Бразилия, Польша, Словения и Франция.