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Онлайн-кинотеатр KION покажет новый документальный сериал «Спорт XX века» с Дмитрием Губерниевым
25 июня 18:55
автор: Сергей Иванов

Онлайн-кинотеатр KION покажет новый документальный сериал «Спорт XX века» с Дмитрием Губерниевым

История поражений и побед советского спорта разбита на восемь эпизодов – по десятилетиям и будет интересна для всех возрастов

1 июля состоится премьерный показ документального сериала «Спорт XX века». Авторский проект представляет сжатую информативную летопись отечественного спорта и будет показан в онлайн-кинотеатре KION. Об этом сообщает МТС Медиа, дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра KION.

«Спорт XX века» — масштабный цикл передач, который погрузит зрителя в отдельные исторические эпохи благодаря использованию уникальных архивных материалов, виртуальной студии, а также потрясающему пулу разноплановых экспертов, каждый из которых поделится рассказом о главных событиях в спортивной жизни страны. Это журналисты, историки, знатоки спорта и, конечно, легендарные спортсмены.

Каждый эпизод сериала будет посвящен одному десятилетию из мира спорта. Начнется рассказ с 20-х годов прошлого века, а закончится в 90-х. Ведущим «Спорта XX века» выступит Дмитрий Губерниев — известный российский телеведущий и спортивный комментатор. Он будет вести довольно подробный рассказ, вводя зрителя в контекст выбранных исторических периодов.

Отдельной темой документального сериала станет противостояние зарубежного и отечественного спорта, флагманами которого были, естественно, Советский Союз и США. Эта спортивная дуэль то накалялась до предела, то затухала соответственно — в зависимости от разных факторов, в том числе и политических. При этом советский спорт, как правило, выходил из этого противостояния победителем. Поэтому представители советского спорта XX века и вошли в историю, поскольку являлись и являются по сей день настоящей гордостью нашей страны.

«Советский спорт» связался с Дмитрием Губерниевым, чтобы узнать его впечатления от работы над сериалом.

Я люблю историю спорта, мне кажется очень важным рассказать об этом людям. Наш проект получается очень интересным. Мы рассказываем о грандиозных чемпионах. Это те люди, которые ковали по-настоящему большую славу великой стране. Мне кажется, что нынешнее поколение спортсменов, оглядываясь на те блестящие победы, в состоянии, как говорили в моем детстве, взять это высокое знамя и нести его, как в свое время нес Юрий Власов — наш олимпийский чемпион.

- На кого в первую очередь ориентирован этот сериал?

- Абсолютно для всех возрастов. Рубрика «ноль плюс». Это, на мой взгляд, уникальный проект. Я благодарен его автору Алексею Ефимову, моему давнему товарищу, за приглашении принять в нем участие. Сделал это с огромным удовольствием.

Сериал создавала команда настоящих профессионалов, которая знает, что такое хороший вкус. Потому смотреть его будет интересно и молодежи, и людям постарше.

- О новых исторических фактах зритель узнает?

-В нашей спортивной истории многое забыто, к сожалению. Мне лично были крайне любопытны многие вещи из прошлого. Например, роль Сталина в советском спорте, других знаковых фигур. Или непростая судьба звезд «Спартака» братьев Старостиных, угодивших под маховик репрессий. Сериал напоминает людям о наших героях.

Особенно я бы отметил послевоенное поколение советских спортсменов. Для меня это особая радость – рассказывать о них. Они – настоящий символ стойкости. На Олимпийских играх 1952 года в Финляндии впервые выступила команда советских спортсменов. Многие из них воевали на фронтах Великой Отечественной, прошли концлагеря, тяжело трудились в тылу. Это такие люди, как первый олимпийский чемпион в СССР Юрий Тюкалов, который дважды побеждал на Играх в гребле. Он блокадник, потерял многих родных в войну. 12-летним мальчишкой возил по Ленинграду 300-литровую бочку с водой из Невы. Главный претендент на победу на тех Играх американец Джон Келли в войну лопал яичницу с беконом, а наш Тюкалов вспоминал, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее 125 грамм блокадного хлеба. Он же еще и скульптором был замечательным. Вот это и есть настоящие герои нашего спорта и нашей страны.

- Сериал захватывает период с 20-х годов и до конца ХХ века. Но в 90-е СССР уже прекратил свое существование. Многие наши спортсмены отправились в поисках заработка за границу. Они тоже представители советского спорта?

- Фундамент спорта России 90-х годов закладывался в СССР. Это в любом случае воспитанники советской системы подготовки. И всеми своими успехами то поколение спортсменов обязано Советскому Союзу, его школе. Узнает зритель и о наших легионерах, знаменитой «Русской пятерке» «Детройта» и других звездах. Они также выходы из СССР. Будет очень интересно.

- С удивлением отметил, что никто раньше не пытался воспроизвести всю историю отечественного спорта, чтобы это было последовательно, шаг за шагом. Решился взяться за этот труд, - подчеркнул Алексей Ефимов, автор проекта, спортивный журналист, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов.- Мы поделили сюжет на части, формат «одна серия – одно десятилетие» выглядит достаточно интересным — в каждой эпохе свои звезды и исторические личности. В каждом эпизоде есть рассказ о том, какая была в это время главная спортивная площадка в стране, какими были спортивные инвентарь и мода, какие выходили фильмы о спорте — как документальные, так и художественные. В процессе работы над фильмом узнавали много нового, несмотря на то, что хорошо разбираемся в этой области.

Восемь эпизодов документального сериала «Спорт XX века» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION с 1 июля: каждую неделю будет публиковаться новая серия.

источник: «Советский спорт»
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