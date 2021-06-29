Испания спаслась в овертайме, катастрофа Франции, дубли Месси и Кучерова

ХОРВАТЫ ЕДВА НЕ СОТВОРИЛИ СЕНСАЦИЮ

Два потрясающих по сюжету матча подарил футбольным болельщикам очередной игровой день на Евро-2020. В 1/8 финала фавориты своих пар Испания и Франция столкнулись с отчаянным сопротивлением со стороны соответственно Хорватии и Швейцарии. Основное время в обоих поединках завершилось со счетом 3:3. Испанцы спаслись в овертайме, забив два мяча (5:3). А вот чемпионы мира в итоге сенсационно уступили в серии пенальти и покинули турнир.

Обе встречи развивались по схожему сценария. Испанцы пропустили очень курьезный гол на 20-й минуте после откидки мяча своему вратарю. Унаи Симон не сумел его обработать после передачи от Педри, и тот оказался в стеке. Сначала автогол записали на голкипера, но спустя некоторое время переписали на Педри. Неудача не смутила команду Луиса Энрике, затем Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта и Ферран Торрес забили три гола, и до 85-й минуты счет был 3:1. Все катилось к заслуженной победе фаворитов, но Хорватия нашла в себе силы на потрясающий камбэк.

Вышедшие на замену Мислав Оршич и Марио Пашалич перевели встречу в дополнительное время. Причем экс-спартаковец отличился на второй добавленной минуте. Были близки вице-чемпионы мира к успеху и в первой 15-минутке, однако Унаи Симон на этот раз спас свою команду. А затем наконец-то забил раскритикованный на родине Альваро Мората, которого обвиняли в транжирстве многочисленных голевых моментов. Мяч, забитый испанцем на 100-й минуте, стал победным. Добил окончательно соперника Микель Ойарсабаль.

МБАППЕ ИЗВИНИЛСЯ ЗА НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ

Еще больше драматургии было в игре Франция – Швейцария. Все ждали легкой прогулки для трехцветных, однако доигрались многочисленные звезды Дидье Дешама до катастрофы. В Бухаресте главный фаворит Евро неожиданно проиграл первый тайм – 0:1, пропустив от Хариса Сеферовича уже на 15-й минуте. На 55-й Рикардо Родригес не реализовал пенальти, и это помогло французам встряхнуться. Поняв, что могут доиграться до нехорошего, они включились в игру по полной и за 18-й минут забили трижды. Дубль сделал Карим Бензема и потрясающим по красоте голом в самую девятку отметился Поль Погба.

А дальше все протекало по хорватскому сценарию. Ничто не предвещало резких перемен, но вернул в игру швейцарцев оформивший дубль Сеферович. После чего спас свою команду Марио Гавранович на 90-й. Даже удивительно, в какое решето превратилась в этот момент непроходимая, как казалось ранее, оборона чемпионов мира. Мог принести победу трехцветным Кингсли Коман, но угодил в перекладину за несколько секунд до свистка.