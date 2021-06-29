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Испания спаслась в овертайме, катастрофа Франции, дубли Месси и Кучерова
29 июня 08:57
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: УЕФА

Испания спаслась в овертайме, катастрофа Франции, дубли Месси и Кучерова

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ХОРВАТЫ ЕДВА НЕ СОТВОРИЛИ СЕНСАЦИЮ

Два потрясающих по сюжету матча подарил футбольным болельщикам очередной игровой день на Евро-2020. В 1/8 финала фавориты своих пар Испания и Франция столкнулись с отчаянным сопротивлением со стороны соответственно Хорватии и Швейцарии. Основное время в обоих поединках завершилось со счетом 3:3. Испанцы спаслись в овертайме, забив два мяча (5:3). А вот чемпионы мира в итоге сенсационно уступили в серии пенальти и покинули турнир.

Обе встречи развивались по схожему сценария. Испанцы пропустили очень курьезный гол на 20-й минуте после откидки мяча своему вратарю. Унаи Симон не сумел его обработать после передачи от Педри, и тот оказался в стеке. Сначала автогол записали на голкипера, но спустя некоторое время переписали на Педри. Неудача не смутила команду Луиса Энрике, затем Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта и Ферран Торрес забили три гола, и до 85-й минуты счет был 3:1. Все катилось к заслуженной победе фаворитов, но Хорватия нашла в себе силы на потрясающий камбэк.

Вышедшие на замену Мислав Оршич и Марио Пашалич перевели встречу в дополнительное время. Причем экс-спартаковец отличился на второй добавленной минуте. Были близки вице-чемпионы мира к успеху и в первой 15-минутке, однако Унаи Симон на этот раз спас свою команду. А затем наконец-то забил раскритикованный на родине Альваро Мората, которого обвиняли в транжирстве многочисленных голевых моментов. Мяч, забитый испанцем на 100-й минуте, стал победным. Добил окончательно соперника Микель Ойарсабаль.

МБАППЕ ИЗВИНИЛСЯ ЗА НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ

Еще больше драматургии было в игре Франция – Швейцария. Все ждали легкой прогулки для трехцветных, однако доигрались многочисленные звезды Дидье Дешама до катастрофы. В Бухаресте главный фаворит Евро неожиданно проиграл первый тайм – 0:1, пропустив от Хариса Сеферовича уже на 15-й минуте. На 55-й Рикардо Родригес не реализовал пенальти, и это помогло французам встряхнуться. Поняв, что могут доиграться до нехорошего, они включились в игру по полной и за 18-й минут забили трижды. Дубль сделал Карим Бензема и потрясающим по красоте голом в самую девятку отметился Поль Погба.

А дальше все протекало по хорватскому сценарию. Ничто не предвещало резких перемен, но вернул в игру швейцарцев оформивший дубль Сеферович. После чего спас свою команду Марио Гавранович на 90-й. Даже удивительно, в какое решето превратилась в этот момент непроходимая, как казалось ранее, оборона чемпионов мира. Мог принести победу трехцветным Кингсли Коман, но угодил в перекладину за несколько секунд до свистка.

В дополнительное время счет не изменился, а в серии 11-метровых свои попытки реализовали все кроме Килиана Мбаппе. Форвард «ПСЖ», к котором все видели главную звезду чемпионата, турнир провалил. В четырех матчах у него ноль голов и куча нереализованных шансов. После игры Мбаппе извинился в соцсетях перед болельщиками, заявив, что провалился и что ему будет трудно уснуть. Думается, не до сна в эту ночь было многим поклонникам сборной Франции.

Испания встретится со Швейцарией в ¼ финала. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПАРЫ ПЛЕЙ-ОФФ НА КУБКЕ АМЕРИКИ

На Кубке Америки определились четвертьфинальные пары. Аргентина разгромила Боливию – 4:1 благодаря дублю Лионеля Месси, заняла в своей группе первое место с 10 очками и встретится в плей-офф с четвертой командой другого квартета - Эквадором. Уругвай победил Парагвай – 1:0 (гол на 21-й минуте с пенальти забил Кавани) и сыграет с Колумбией. Бразилия, также выигравшая свою группу, сразится с Чили, а Перу – с Парагваем. Не вышли в плей-офф сборные Боливии и Венесуэлы, покинувшие турнир.

Отметим также, что Месси провел 148-ю игру за сборную Аргентины во всех турнирах. Таким образом, форвард «Барселоны» побил рекорд Хавьера Маскерано по числу матчей за национальную команду (147).

«ТАМПА» ВЫИГРАЛА У «МОНРЕАЛЯ» ПЕРВЫЙ МАТЧ ФИНАЛА

«Тампа» с победы начала финал Кубка Стэнли, выиграв на своем льду у «Монреаля» - 5:1. Первой звездой встречи был признан российский нападающий Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка. Всего в 19 играх плей-офф у него 30 (7+23) очков и уверенное первое место в списке лучших бомбардиров.

Кучеров стал всего лишь шестым игроком за последние 30 лет, добравшийся до отметки в 30 очков за 19 или менее матчей. В этой компании он догнал Уэйна Гретцки, Дуга Гилмора и Евгения Малкина. Рекорд принадлежит легендарному Марио Лемье. В 1992 году канадец выбил тридцатку всего за 13 игр. Второе место Лемье делит с Марком Рекки - 30 очков в 18 матчах в Кубке-1991.

Партнер Кучерова по звену Брейден Пойнт оформил ассистентский хет-трик. Три голевые передачи в финале Кубка Стэнли до этого в «Тампе» не удавалось сделать никому.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 18 бросков и установил рекорд для российских вратарей по выигрышам в финальных сериях плей-офф. Теперь на его счету пять побед, четыре у Николая Хабибулина, который также играл за «Лайтнинг». Рекорд принадлежит Жаку Планту (25).

источник: «Советский спорт»
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