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Станислав Попов: «Кубок мира возвращается!»
29 июня 22:50
автор: Сергей Иванов

Станислав Попов: «Кубок мира возвращается!»

17 июля в Москве, после перерыва больше чем в год, состоится Кубок мира среди профессионалов по латиноамериканским танцам.

Это событие проходит уже два десятка лет, и то, что оно возвращается — повод для праздника среди всех, кто занимается спортивными бальными танцами, разбирается в танцах или просто любит танцы. Бессменный организатор и постоянный ведущий Кубка, заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза (РТС) Станислав Попов рассказывает о том, что ждёт гостей и участников события, как будет обеспечиваться безопасность всех присутствующих и что делали танцоры весь последний год.

Станислав Попов: Мы все соскучились по турнирам и ждем предстоящего события с радостью и волнением! Вот уже много лет Кубок мира и другие важные мероприятия РТС проводятся в Государственном кремлевском дворце, в самом сердце Москвы. Целый год Кремль был закрыт для посещений, он открылся совсем недавно, в мае и мы получили разрешение на проведение Кубка.

Первоначально это должен был быть чемпионат Европы, тот самый, который мы неоднократно переносили в прошлом году, получая все новые и новые вводные. Однако в результате было решено провести мероприятие другого формата — большое количество зарубежных участников не смогут приехать в Москву из-за ограничительных мер. Чемпионат Европы тоже обязательно проведем — сейчас его перенесли на весну следующего года.

Итак, в июле нас ждёт красивая, насыщенная и интересная борьба в рамках Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Помимо того, что это просто будет очень долгожданное состязание, оно обещает быть и зрелищным, ведь на паркет выйдут все лучшие российские пары. С нетерпением ждем выступления финалиста чемпионатов мира и вице-чемпиона Европы Кирилла Белорукова, который будет танцевать с новой партнершей Викторией Харченко. В марте этого года Кирилл и Виктория стали чемпионами РТС. 

Их соперниками станут Владимир Литвинов и Ольга Николаева, которые также вышли в финал чемпионата РТС 2021 года и стали серебряными призерами. Обязательно увидим выступления Кирилла Воронина и Татьяны Косенко, Тимура Юсупова и Валерии Реминой, Руслана Хисамутдинова и Карины Юсуповой, и многих других. Совместные тренировки начали Полина Телешова и Павел Звычайный и, насколько я знаю, проводят их очень успешно. 

Также в Кремле должны появиться пары из США, Италии, Исландии, Украины. Многие танцоры сейчас, разумеется, испытывают сложности с тем, чтобы путешествовать по миру, но мы стараемся помогать с въездом, обеспечивая все необходимые меры безопасности и требования, связанные с ними.  

Кубок в латиноамериканской программе будет особенно интересен тем, что в этом году мы не так много наблюдали выступлений и, конечно, любопытно оценить прогресс пар, особенно новых. Ситуация среди профессионалов по латиноамериканским танцам такова, что распределение сил на данный момент не очевидно! 

Например, недавно закончили свои выступления лидеры Рикардо Кокки и Юлия Загоруйченко. После них чемпионами мира мечтали стать Стефано де Филиппо и Дарья Чеснокова, но их мечте не суждено было сбыться — тогда чемпионат отменили. Позже Стефано де Филиппо предложил танцевать Анне Мельниковой — они уже выступали в паре, однако потом их карьера начала развиваться параллельно. Тут стоит отметить невероятный характер и силу духа Анны, которая совсем недавно второй раз стала мамой, но несмотря на это, уже готова к тренировкам. 

Словом, пары, которые мы традиционно видели в финалах чемпионатов такого уровня, сейчас находятся в новом состоянии и качестве. Это, с одной стороны, дает новым профессиональным дуэтам больше возможностей на призовые места, а с другой — добавляет элемент интриги и неожиданности в само соревнование. 

Помимо Кубка для профессионалов, нас ожидает два Кубка Кремля для любителей — в европейской и латиноамериканской программах. В этих состязаниях тоже увидим наши лучшие дуэты.

Среди любителей мы ожидаем увидеть пары из Италии, Албании, Турции и нам, конечно, приятен такой интерес к мероприятию. В этом турнире будут пары очень высокого танцевального уровня, стоящего очень близко, почти вплотную к уровню профессионалов. Но, в то же время, они обладают своим «любительским» задором, энтузиазмом, энергией. 

Гостей ожидает прекрасная и очень насыщенная программа показательных выступлений: не буду раскрывать всей интриги, скажу только, что на паркете увидим легенд танцевального мира с уникальным выступлением. А еще пришедших в государственный кремлевский дворец 17 июля ждет живая музыка и красиво накрытые столы, танцы и атмосфера праздника.

Не забывайте про маски и, пожалуйста, воздержитесь от посещения, если чувствуете признаки болезни. Берегите себя и близких!

источник: «Советский спорт»
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