Лунев уехал в «Байер», Фернандес может больше не сыграть за сборную, а Слуцкого туда никто не звал

Лунев мечтал о загранице

29-летний голкипер «Зенита» Андрей Лунев продолжит карьеру в леверкузенском «Байере». Вратарь подпишет с клубом Бундеслиги контракт на два года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне основным стражем ворот клуба был выступающий за сборную Финляндии Лукаш Градецки.

Лунев не смог договориться о новом контракте с «Зенитом», а потому вынужден был искать варианты трудоустройства. В сезоне-2020/21 Андрей принял участие в 13 играх за питерскую команду во всех турнирах. Место в старте он получил после травмы Михаила Кержакова.

В «Байере» россиянину также прочат статус второго вратаря. При этом Лунев не скрывал своей мечты поиграть в хорошем европейском чемпионате, о чем говорил еще год назад.

Отметим также, что голкипер не попал в заявку на Евро-2020. Станислав Черчесов посчитал, что не стоит брать в сборную на ответственный турнир человека, голова которого забита мыслями о переходе. На тот момент определенности с клубом у Лунева не было.

Шкурин – в киевском «Динамо»

Еще один футболист покидает РПЛ. Нападающий ЦСКА Илья Шкурин продолжит выступления в киевском «Динамо». Белорусский игрок отдан украинской команде в аренду с правом выкупа. За армейцев он сыграл за полтора года, с января 2000-го, всего 14 матчей и забил 3 гола. Большую часть времени он проводил на скамейке запасных.