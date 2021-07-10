Лунев уехал в «Байер», Фернандес может больше не сыграть за сборную, а Слуцкого туда никто не звал

Лунев мечтал о загранице
29-летний голкипер «Зенита» Андрей Лунев продолжит карьеру в леверкузенском «Байере». Вратарь подпишет с клубом Бундеслиги контракт на два года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне основным стражем ворот клуба был выступающий за сборную Финляндии Лукаш Градецки.
Лунев не смог договориться о новом контракте с «Зенитом», а потому вынужден был искать варианты трудоустройства. В сезоне-2020/21 Андрей принял участие в 13 играх за питерскую команду во всех турнирах. Место в старте он получил после травмы Михаила Кержакова.
В «Байере» россиянину также прочат статус второго вратаря. При этом Лунев не скрывал своей мечты поиграть в хорошем европейском чемпионате, о чем говорил еще год назад.
Отметим также, что голкипер не попал в заявку на Евро-2020. Станислав Черчесов посчитал, что не стоит брать в сборную на ответственный турнир человека, голова которого забита мыслями о переходе. На тот момент определенности с клубом у Лунева не было.
Шкурин – в киевском «Динамо»
Еще один футболист покидает РПЛ. Нападающий ЦСКА Илья Шкурин продолжит выступления в киевском «Динамо». Белорусский игрок отдан украинской команде в аренду с правом выкупа. За армейцев он сыграл за полтора года, с января 2000-го, всего 14 матчей и забил 3 гола. Большую часть времени он проводил на скамейке запасных.
Шкурин был лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии в 2019-м, играл за национальную команду своей страны. Однако после заявления в адрес Александра Лукашенко с поддержкой протестующих против политики президента футболист был исключен из состава сборной.
Еще одной новостью, касающейся ЦСКА, стали высказывания защитника Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец предположил, что может завершить карьеру в сборной из-за многочисленных травм. 30-летний игрок с 2017-го года выступал за Россию и был одним из лучших в команде Станислава Черчесова. В прошедшем сезоне Марио перенес коронавирус, возможно, его последствия и стали причиной ряда повреждений, как считает он сам. По словам игрока, он поиграет еще года три, не больше. Вероятно, Фернандес просто устал.
Колумбия завоевала бронзу на Кубке Америки
В матче за третье место на Кубке Америки Колумбия вырвала победу у Перу на 94-й минуте, уже в компенсированное время – 3:2. Решающий гол на счету Луиса Диаса, который также праздновал успех на 66-й минуте. Еще один мяч у колумбийцев забил Куадрадо, а у соперника отличились Йотун и Лападула.
В финале Кубка Америки в ночь на воскресенье (игра начнется в 3:00 мск) сыграют команды Бразилии и Аргентины. Напомним, что турнир должны были принимать Колумбия с Аргентиной, однако обе страны отказались быть организаторами из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с пандемией. После этого Кубок перенесли в Бразилию, однако все игры проходили без зрителей. Исключение сделают для финала, на котором разрешат присутствовать восьми тысячам болельщиков.
Слуцкий считает, что сборную возглавит иностранец
Леонид Слуцкий заявил, что не получал никаких предложений возглавить сборную России. Главный тренер «Рубина» назывался СМИ в числе основных претендентов на смену Черчесову после отставки последнего из национальной команды. Однако, по словам Леонида Викторовича, никто из РФС с ним не разговаривал на предмет возможного возвращения в сборную, с которой он уже работал несколько лет назад. Напомним, что при Слуцком россияне вышли на Евро-2016, который также провалили, как и турнир нынешнего года – не вышли из группы, проиграв заключительный матч Уэльсу с крупным счетом.
По мнению наставника казанской команды, приоритетный вариант для сборной России – иностранный специалист. Не возражают против назначения на этот пост тренера-легионера и в Кремле. Об этом накануне сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что решение должно приниматься футбольными властями.