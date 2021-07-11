Месси выиграл первый трофей с Аргентиной, Макгрегор сломал ногу в бою с Порье

АРГЕНТИНА ПОБЕДИЛА БРАЗИЛИЮ В ФИНАЛЕ КУБКА АМЕРИКИ

Сборная Аргентина выиграла Кубок Америки, победив в финале Бразилию – 1:0. Гол на счету Анхеля Ди Марии, который отличился на 22-й минуте. Полузащитник «ПСЖ» получил длинную передачу на правом фланге атаки от Де Пауля, ворвался в штрафную и перекинул бросившегося на перехват вратаря Эдерсона. Выход ветерана аргентинской команды Ди Марии в старте оказался решающим. Главный тренер бело-голубых Лионель Скалони предпочел его Николасу Гонсалесу, у которого были проблемы с реализацией.

Ди Мария был признан лучшим игроком финала, но не на него обращали все взоры. Лионель Месси наконец-то выиграл с Аргентиной первый трофей. Это был для капитана сборной пятый финал, четыре предыдущих он проиграл. Трижды это было на Кубке Америки – в 2007 году аргентинцы были разгромлены бразильцами (0:3), в 2015-м и 2016-м дважды кряду терпели поражения от Чили, и оба раза – в серии пенальти. Была еще неудача в финале ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, как и нынешней турнир. Тогда успех праздновали немцы (1:0).

Лео многие не считали величайшим игроком именно из-за отсутствия титулов со сборной, если не брать во внимание выигрыш Олимпиады в 2008-м. Потому в этом матче за него болели не только поклонники Аргентины, но и лично его таланта. После победы 34-летний ветеран не сдержал слез от переизбытка эмоций.

Месси разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом. У обоих по 4 гола, правда, Лео оформил их в 7 матчах, а его оппонент – в 5. Лидер «Барсы» также стал лучшим ассистентом с пятью голевыми передачами и был назван лучшим игроком Копа Америка.