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Месси выиграл первый трофей с Аргентиной, Макгрегор сломал ногу в бою с Порье
11 июля 08:20
автор: Дмитрий Кузнецов

Месси выиграл первый трофей с Аргентиной, Макгрегор сломал ногу в бою с Порье

В рубрике «Пока вы спали» - о главном в спорте со вчерашнего вечера.

АРГЕНТИНА ПОБЕДИЛА БРАЗИЛИЮ В ФИНАЛЕ КУБКА АМЕРИКИ

Сборная Аргентина выиграла Кубок Америки, победив в финале Бразилию – 1:0. Гол на счету Анхеля Ди Марии, который отличился на 22-й минуте. Полузащитник «ПСЖ» получил длинную передачу на правом фланге атаки от Де Пауля, ворвался в штрафную и перекинул бросившегося на перехват вратаря Эдерсона. Выход ветерана аргентинской команды Ди Марии в старте оказался решающим. Главный тренер бело-голубых Лионель Скалони предпочел его Николасу Гонсалесу, у которого были проблемы с реализацией.

Ди Мария был признан лучшим игроком финала, но не на него обращали все взоры. Лионель Месси наконец-то выиграл с Аргентиной первый трофей. Это был для капитана сборной пятый финал, четыре предыдущих он проиграл. Трижды это было на Кубке Америки – в 2007 году аргентинцы были разгромлены бразильцами (0:3), в 2015-м и 2016-м дважды кряду терпели поражения от Чили, и оба раза – в серии пенальти. Была еще неудача в финале ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, как и нынешней турнир. Тогда успех праздновали немцы (1:0).

Лео многие не считали величайшим игроком именно из-за отсутствия титулов со сборной, если не брать во внимание выигрыш Олимпиады в 2008-м. Потому в этом матче за него болели не только поклонники Аргентины, но и лично его таланта. После победы 34-летний ветеран не сдержал слез от переизбытка эмоций.

Месси разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом. У обоих по 4 гола, правда, Лео оформил их в 7 матчах, а его оппонент – в 5. Лидер «Барсы» также стал лучшим ассистентом с пятью голевыми передачами и был назван лучшим игроком Копа Америка.

Аргентина выиграла Кубок Америки в 15-й раз. Столько же побед за всю историю у Уругвая. Однако последний раз бело-голубые завоевывали титул очень давно – в 1993 году, когда в финале дубль сделал Габриэль Батистута.

Месси отпраздновал успех вместе с командой и болельщиками, устроив волну прямо на поле. Главная звезда бразильцев Неймар на церемонии награждения снял серебряную медаль. Но после в подтрибунном помещении на его лице уже была улыбка при общении с Месси.

Кубок Америки. Финал

Аргентина — Бразилия — 1:0 (1:0)

Гол: Ди Мария, 22.

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Монтиэль, Ромеро (Пеццела, 79), Ди Мария (Паласиос, 79), Паредес (Родригес, 54), де Пауль, Ло Сельсо (Тальяфико, 63), Месси, Л.Х.Мартинес (Гонсалес, 80).

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди (Эмерсон, 76), Каземиру, Фред (Роберту Фирмину, 46), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Неймар, Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Ришарлисон.

Предупреждения: Фред, 3. Паредес, 33. Ло Сельсо, 51. де Пауль, 67. Лоди, 70. Лукас Пакета, 72. Отаменди, 81. Маркиньюс, 82. Монтиэль, 89.

11 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».

МАКГРЕГОР ПРОИГРАЛ ПОРЬЕ ТЕХНИЧЕСКИМ НОКАУТОМ

Дастин Порье выиграл бой у Конора Макгрегора на UFC 264 техническим нокаутом. Ирландец в конце первого раунда сломал левую ногу. При падении он крайне неудачно подвернул ее и серьезно повредил голеностоп. Макгрегор получил после этого еще несколько ударов до окончания раунда, после чего бой был официально остановлен по решению врачей. Порье теперь может сразиться за титул с Чарльзом Оливейрой.

Прославленный непобедимый российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов написал комментарий в твиттере после поражения Макгрегора, который неоднократно хейтил дагестанца во время соперничества. «Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — пожелал удачи американцу Хабиб.

В со-главном бою вечера, проходившего в Лас-Вегасе, бразилец Гилберт Бернс судейским решением победил американца Стивена Томпсона. В основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом мексиканке Ирене Алдане. Бой был остановлен уже в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
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