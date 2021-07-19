Черчесова «сосватали» в ЦСКА, «Спартак» учинил новый разгром, клубы НХЛ защитили 21 россиянина

Орешкин поддержал Березуцкого после новостей о Черчесове

Источники утверждают, что Станислав Черчесов прервал отпуск ради переговоров о будущем трудоустройстве. Сообщается, что экс-наставник сборной России, недавно покинувший национальную команду, якобы вылетел в Москву на важную встречу. При этом возможным клубом, который может возглавить тренер, называется ЦСКА.

Армейцы все опровергают. Председатель совета директоров клуба Максим Орешкин в интернете опубликовал пост с поддержкой нынешнего главного тренера красно-синих Алексея Березуцкого. А также написал под криком души одного из болельщиков ЦСКА в соцсетях: «Молю, без Черчесова!» следующий ответ: «Надеюсь, что никто в клубе не ведет «таких переговоров».

Слухи о новом месте работы Черчесова вполне объяснимы. Вряд ли тренер с таким опытом долго будет оставаться невостребованным.

Федун назвал победу на предсезонном турнире «приятным пустячком»

«Спартак», досрочно победивший на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер, выиграл заключительный поединок у «Химок» - 5:1. Это третий подряд разгром на турнире. До этого красно-белые с одинаковым счетом 4:0 одолели «Сочи» и «Рубин».

Москвичи снова владели подавляющим преимуществом, как и в предыдущих встречах, и очень ярко играли в атаке. На этот раз в стартовом составе вышли Соболев, Ларссон (оба забили по голу), Зобнин и Промес, который провел хороший матч и много полезного сделал для партнеров.