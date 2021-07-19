Черчесова «сосватали» в ЦСКА, «Спартак» учинил новый разгром, клубы НХЛ защитили 21 россиянина

Орешкин поддержал Березуцкого после новостей о Черчесове
Источники утверждают, что Станислав Черчесов прервал отпуск ради переговоров о будущем трудоустройстве. Сообщается, что экс-наставник сборной России, недавно покинувший национальную команду, якобы вылетел в Москву на важную встречу. При этом возможным клубом, который может возглавить тренер, называется ЦСКА.
Армейцы все опровергают. Председатель совета директоров клуба Максим Орешкин в интернете опубликовал пост с поддержкой нынешнего главного тренера красно-синих Алексея Березуцкого. А также написал под криком души одного из болельщиков ЦСКА в соцсетях: «Молю, без Черчесова!» следующий ответ: «Надеюсь, что никто в клубе не ведет «таких переговоров».
Слухи о новом месте работы Черчесова вполне объяснимы. Вряд ли тренер с таким опытом долго будет оставаться невостребованным.
Федун назвал победу на предсезонном турнире «приятным пустячком»
«Спартак», досрочно победивший на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер, выиграл заключительный поединок у «Химок» - 5:1. Это третий подряд разгром на турнире. До этого красно-белые с одинаковым счетом 4:0 одолели «Сочи» и «Рубин».
Москвичи снова владели подавляющим преимуществом, как и в предыдущих встречах, и очень ярко играли в атаке. На этот раз в стартовом составе вышли Соболев, Ларссон (оба забили по голу), Зобнин и Промес, который провел хороший матч и много полезного сделал для партнеров.
Презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории столичной публике удалась на все сто. Босс клуба Леонид Федун назвал выигрыш Кубка «приятным пустячком». Это понятно, так как перед командой в год 100-летнего юбилея стоят высокие цели — выход в групповой этап Лиги чемпионов через квалификации, а также завоевание чемпионского титула в России.
Тарасенко и Задоров могут достаться «Сиэтлу»
Клубы НХЛ перед драфтом расширения защитили 21 российского игрока. В числе недоступных для выбора новичком лиги «Сиэтлом» оказались игроки «Вашингтона» Овечкин, Кузнецов и Самсонов, трое наших легионеров из «Тампы» Кучеров, Василевский и Сергачев, русская троица из «Рейнджерс» Панарин, Бучневич и Георгиев. «Айлендерс» защитил Варламова, а «Даллас» Худобина, Радулова и Гурьянова.
Среди тех, кого может выбрать «Сиэтл», защитник «Чикаго» Задоров и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Последний недоволен своим клубом, считая, что тот провалил его лечение (россиянин несколько лет страдал из-за травмы плеча и перенес несколько неудачных операций).
Также вступающий в лигу клуб-новичок может заполучить из известных хоккеистов вратаря «Монреаля» Прайса, который отказался от пункта, запрещающего обмен, голкиперов Ванечека, Холтби, Бишопа, защитников Суббана, Джиордано, форвардов Ворачека, Палата, Эберле, Друэна, Бэйли.
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании. Пилот «Мерседеса», многократный чемпион мира столкнулся на первом круге с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», после чего голландец сошел с трассы, а Хэмилтон получил 10-секундный штраф за опасное пилотирование. Пострадавший обвинил британского гонщика в неуважении, но Льюис отказался извиняться за инцидент.
Вторым к финишу пришел Шарль Леклер из «Феррари», третьим напарник Хэмилтона по команде Валттери Ботас. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место, став предпоследним из тех, кто доехал до финиша. Помимо Ферстаппена не смог завершить гонку Себастьян Феттель из «Астон Мартин».