ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига чемпионов 17:00 Кайрат 0 Црвена Звезда 0
Лига чемпионов 20:00 Мальмё 0 ХИК 0
Лига чемпионов 21:00 Мура 0 Лудогорец 0
Лига чемпионов 21:30 Слован Бр 0 Янг Бойз 0
Лига чемпионов 22:00 Олимпиакос 0 Нефтчи 0
Лига чемпионов 22:00 Легия 0 Флора 0
Лига чемпионов 22:00 ПСВ Эйндховен 0 Галатасарай 0
Кунц главный кандидат в сборную, «Милуоки» - чемпион НБА, МОК изменил олимпийский девиз
21 июля 08:33
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Немецкий футбольный союз

Кунц главный кандидат в сборную, «Милуоки» - чемпион НБА, МОК изменил олимпийский девиз

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Кунц, Бердыев, Карпин – три кандидата в сборную

Если верить источникам, то в списке кандидатов на тренера сборной России всего три фамилии. Первым идет нынешний наставник олимпийской сборной Германии Штефан Кунц. Вторым – Курбан Бердыев, работающий советником в казахстанском «Кайрате». Запасной вариант – Валерий Карпин из «Ростова».

Кунц дважды приводил к победам на Евро немецкую молодежку. Вот только на Олимпиаде он может прилично задержаться. С учетом возможного выхода в финал Игр, хоть немцев и не видят фаворитами, вернуться из Японии он может 8 августа. Там останется всего три недели до игры Россия – Хорватия в отборе на ЧМ-2022. Когда Кунцу в таком случае знакомиться с нашими футболистами? Когда их просматривать?

Перед Бердыевым таких проблем не стоит. Так что будет неудивительно, если его предпочтут немцу. Карпин не хочет уходить из «Ростова», а на совмещение не идет РФС. Ждать окончательного решения осталось недолго. Президент РФС Александр Дюков после недавнего исполкома организации заявил, что до старта чемпионата России мы все узнаем. А РПЛ стартует 23 июля.

Адетокумбо стал MVP плей-офф НБА

«Милуоки» стал чемпионом НБА, победив в шестом матче финала «Финикс» - 105:98. Последний раз клуб выигрывал плей-офф 50 лет назад. В решающем матче великолепен был лидер клуба из Висконсина Яннис Адетокумбо. Он набрал 50 очков и сделав 14 подборов. Грек стал только вторым игроком в истории лиги, которому удавалось трижды набрать как минимум 40 очков и 10 подборов в финале НБА. До этого так отличался знаменитый центровой Шакил О’Нил в 2000 году в составе «Лейкерс».

Адетокумбо был признан самым ценным игроком финала. В главной серии он набирал в среднем за игру 35,2 очка, делал 13,2 подбора, 5 передач, 1,2 перехвата и 1,8 блок-шота за 39,8 минуты. Реализация бросков с игры - 61,8%, штрафных - 65,9%.

МОК вместе с кем?

Международный олимпийский комитет утвердил новый олимпийский девиз, добавив в него слово «вместе». Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Раньше, очевидно, было порознь, если следовать логике реформаторов.

МОК многие подвергают критике. Никому ранее не приходило в голову изменить то, что было придумано 127 лет назад. Девиз был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1884 году. Авторство слов признается за французским священником Анри Дидоном.

Инициатором внесения перемен стал президент МОК Томас Бах. Он сам называет это эпохальным событием. Очевидно, иных способов отличиться немец не нашел. Вокруг олимпийского движения сплошные скандалы.

Решение было принято единогласно. А многие специалисты теряются в догадках, с кем «вместе» теперь идет Олимпиада. Может, речь о трансгендерах? На днях стало известно, что впервые транс выступит на Играх. Это тяжелоатлетка из Новой Зеландии, несколько лет назад ставшая из мужчины женщиной.

Напомним, что Игры в Токио стартуют 23 июля и пройдут до 8 августа.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В сети появилась новая информация об характеристиках флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4Новый Kia Ceed (2022) обновился в трех версияхЦСКА продлит контракт с Кириллом НабабкинымБердыев ответил на информацию о назначении в сборную РоссииФутболист застукал любимую жену за изменойКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шоке
Если сборную России отдадут Кунцу, то как быть с его участием в Олимпиаде?
Источники сообщают, что РФС выбирает нового главного тренера сборной между немцем Штефаном Кунцем, Курбаным Бердыевым и Валерием Карпиным.
Олимпиада-2020: все события 22.07.2021
22 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по мужскому футболу и софтболу.
Футбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будут разыграны два комплекта наград в футболе - у мужчин и женщин.
Олимпиада-2020: все события 21.07.2021
21 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по женскому футболу и софтболу.
Медальный план на Олимпиаду-2020: как Россия может привезти из Токио более 30 золотых
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поставил перед сборной нашей страны задачу завершить летние Игры в Токио в тройке лидеров общекомандного зачета. Но реально ли это?
«Нижний» не опасен, «Юпитер 16» и пиво в приоритете. О чем сказал Прядкин перед стартом РПЛ-2021/22
Накануне нового сезона Российской Премьер-Лиги (первый матч - уже 23 июля) ее президент Сергей Прядкин ответил на актуальные вопросы в формате брифинга.
«Спартак», «Зенит» стабильнее всех, а «Ахмат» — самый рисковый. Как изменились клубы РПЛ к старту сезона
Уже 23 июля стартует чемпионат Российской Премьер-Лиги 2021/22. Клубы в межсезонье избавились от ненужных игроков, расстались с некоторыми ветеранами, а кто-то подзаработал на продажах лидеров.
«Нидерланды, Сербия, Литва — наши главные конкуренты на Олимпиаде». Судья ФИБА — о баскетболе 3х3
Лицензированный судья ФИБА по баскетболу 3×3 Анна Мирошниченко рассказала «Плеймейкеру» о шансах сборной России на стартующих 23 июля Олимпийских играх в Токио.
«Если бы не Витория, оценил бы шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в 30 процентов». Билялетдинов — о Лиге чемпионов
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые встретятся с «Бенфикой».
Витория против своей бывшей. Что за «Бенфика» встала на пути «Спартака» в Лигу чемпионов
Красно-белые узнали соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов - им стала лиссабонская «Бенфика», которую новый главный тренер спартаковцев приводил к чемпионству в Португалии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика