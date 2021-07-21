Кунц главный кандидат в сборную, «Милуоки» - чемпион НБА, МОК изменил олимпийский девиз

Кунц, Бердыев, Карпин – три кандидата в сборную

Если верить источникам, то в списке кандидатов на тренера сборной России всего три фамилии. Первым идет нынешний наставник олимпийской сборной Германии Штефан Кунц. Вторым – Курбан Бердыев, работающий советником в казахстанском «Кайрате». Запасной вариант – Валерий Карпин из «Ростова».

Кунц дважды приводил к победам на Евро немецкую молодежку. Вот только на Олимпиаде он может прилично задержаться. С учетом возможного выхода в финал Игр, хоть немцев и не видят фаворитами, вернуться из Японии он может 8 августа. Там останется всего три недели до игры Россия – Хорватия в отборе на ЧМ-2022. Когда Кунцу в таком случае знакомиться с нашими футболистами? Когда их просматривать?

Перед Бердыевым таких проблем не стоит. Так что будет неудивительно, если его предпочтут немцу. Карпин не хочет уходить из «Ростова», а на совмещение не идет РФС. Ждать окончательного решения осталось недолго. Президент РФС Александр Дюков после недавнего исполкома организации заявил, что до старта чемпионата России мы все узнаем. А РПЛ стартует 23 июля.

Адетокумбо стал MVP плей-офф НБА

«Милуоки» стал чемпионом НБА, победив в шестом матче финала «Финикс» - 105:98. Последний раз клуб выигрывал плей-офф 50 лет назад. В решающем матче великолепен был лидер клуба из Висконсина Яннис Адетокумбо. Он набрал 50 очков и сделав 14 подборов. Грек стал только вторым игроком в истории лиги, которому удавалось трижды набрать как минимум 40 очков и 10 подборов в финале НБА. До этого так отличался знаменитый центровой Шакил О’Нил в 2000 году в составе «Лейкерс».

Адетокумбо был признан самым ценным игроком финала. В главной серии он набирал в среднем за игру 35,2 очка, делал 13,2 подбора, 5 передач, 1,2 перехвата и 1,8 блок-шота за 39,8 минуты. Реализация бросков с игры - 61,8%, штрафных - 65,9%.