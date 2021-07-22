В Кремле состоялся Кубок мира 2021 по латиноамериканским танцам

Победителями Кубка мира 2021 ожидаемо стали Кирилл Белоруков и Виктория Харченко. Вице-чемпионами — Владимир Литвинов и Ольга Николаева. Любопытно, что оба партнера в этот вечер выступали в двух программах. Помимо турнира профессионалов они танцевали в соревнованиях дуэтов Pro-Am. А Кирилл Белоруков со своей ученицей Мариной Максимовой завоевал Кубок Кремля еще и в этой категории. Бронзовыми призерами стала пара из Исландии Андрей Козловский и Аста Сигвалдадоттир. Остальные места в финале достались российским дуэтам.

Современные реалии таковы, что далеко не все, кто был приглашен и кто хотел принять участие в Кремлевском турнире, смогли приехать в Москву. Но всё же помимо большого числа российских пар в этот день на знаменитом паркете смогли выступить и зарубежные дуэты. Кубки Кремля в любительской категории были особенно эмоциональны! За звание чемпионов в европейской программе боролась 21 пара, в латиноамериканской – 28 пар. Лучшими по оценке международных судей в стандарте стали – Игорь Резник и Марина Полищук из Украины, в латине – интернациональная пара Косар Таху Бата (Турция) и Олександра Повзун из Санкт-Петербурга.

И, безусловно, каждый, кто присутствовал на Кубке в этот вечер, увез с собой незабываемые впечатления от долгожданного турнира, его непередаваемой атмосферы одновременно элегантного праздника и головокружительного карнавала под чарующие звуки оркестров Георгия Мушеева и Максима Пиганова. Зрителям в очередной раз была предоставлена возможность в перерывах между турами потанцевать на знаменитом паркете под фантастическую танцевальную интерпретацию знакомых многим композициям Уитни Хьюстон в блестящем исполнении Анжелики Эланж.

В конце вечера после всех кубковых волнений и впечатлений зрителей ждал еще один сюрприз. С номером Exhibition выступили легендарные Виктор да Силва и Ханна Картунен, что само по себе было явлением неожиданным, ведь Ханна не выступала на паркете уже более пяти лет. Их танец не оставил ни одного равнодушного в зале и был высоко оценен аплодисментами.

По окончании праздника зрители расходились абсолютно счастливыми. Наконец они вновь смогли прикоснуться к прекрасному, стать свидетелям захватывающих соревнований и великолепных зрелищ.