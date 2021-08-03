Москомспорт изучил школьный и студенческий спорт

● Во встречах участвовали 45 экспертов из самых разных отраслей. Они оценили положение дел в детском, школьном и студенческом спорте, а также озвучили предложения.

Как развивать школьный и студенческий спорт? Могут ли студенческие лиги реанимировать карьеры менее успешных спортсменов? Какие каналы коммуникации и продвижения наиболее перспективны в популяризации спортивных мероприятий и занятий для школьников и студентов? Эти и другие актуальные вопросы обсудили на серии встреч в рамках проекта «Спортивная среда».

«Спортивные среды» коснулись трех больших тем: «Потенциал развития спортивно-массовых мероприятий для школьников. Создание школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг», «Вовлечение школьников в регулярные занятия ФКиС», «Обеспечение перехода спортсмена из школы в вуз». Участники поделились знаниями и опытом, а также предложили идеи для вовлечения в массовый спорт школьников и студентов.

Обсуждения базировались на больших социологических исследованиях, проведенных Департаментом спорта г. Москвы совместно с агентством НАФИ. Главная цель – установить драйверы и барьеры для вовлечения горожан в занятия физической культурой и спортом, а также определить спортивные потребности москвичей и гостей столицы.

Ключевые идеи и выводы

У детей слишком большая занятость, чтобы вести спортивный образ жизни. К таким выводам пришли в результате опроса школьников Москвы. Среди респондентов, не занимающихся спортом, 45% отметили, что у них нет времени для этого. Правда, ближе к окончанию школы эта причина отходит на второй план. За нее проголосовало 22% ребят младшего возраста – 11–15 лет, на первом месте – отсутствие интереса (29%). У потенциальных студентов (16–17 лет), как ни странно, со временем все в порядке (за этот вариант отдали голоса только 13%). Зато о том, что их просто не увлекает спорт в целом или какое-то конкретное направление, заявили 50% респондентов этого возраста.

В целом 78% ребят в возрасте от 11 до 15 лет занимаются регулярно, но к 16–17 годам этот показатель опускается до 53%. Удовлетворенность уроками физкультуры тоже падает: от 91% в начальной школе до 75% в выпускных классах. При этом 40% учащихся, на момент опроса не занимавшихся спортом, заявили о желании тренироваться в спортивных кружках в школе. Правда, секций по некоторым дисциплинам недостаточно: согласно опросу родителей, нужно больше мест для занятий единоборствами (22%), плаванием (19%), футболом (17%). У ребят также в эту тройку попал еще и теннис, он вместе с плаванием делит второе место.

Чтобы улучшить ситуацию и вовлечь больше детей, подростков и молодежи в спорт, властям и бизнесу нужно работать сообща. В этом уверена спортивный агент в фигурном катании Мария Шашина. По ее словам, многое зависит от бизнеса, который мог бы курировать создание школьных спортивных лиг.

Исследование «Московского спорта» коснулось также спортивных лиг и клубов в вузах. Результаты говорят о том, что потенциал этих структур еще не раскрыт: 66% студентов утверждают, что при университетах есть спортивные клубы. Но лишь 29% из тех, кто знает об их существовании, состоят в них.

С тем, что у студенческих лиг большое будущее, согласны и столичные власти. Кирилл Щитов, председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике, считает, что лиги при вузах должны подпитываться за счет выпускников спортивных школ: «В Москве порядка 500 школьников в год выпускаются из системы ФСО хоккея Москвы. Контракт получают максимум пять человек, а куда идти остальным? Они могут поступить в вуз, где есть хоккейная команда, и у них появляется возможность через студенческую лигу быть замеченными селекционерами на более позднем этапе. А наша задача – дать им второй шанс. Второе – для детей важна постоянная система соревнований и лиг, тут должны быть разные корзины, дивизионы, чтобы при этом система была не олимпийской, когда ты вылетел в первом туре и больше не соревнуешься, а швейцарской. Если у ребенка каждые две недели нет игр, он теряет интерес и мотивацию».

Начальник управления Московского центра «Патриот.спорт» Дмитрий Степыко рассказал, что сейчас в столице функционирует более 480 спортивных клубов в образовательных организациях среднего и среднего специального образования. По его словам, они появятся к началу учебного года в каждой школе и колледже. Но только создания клубов недостаточно, поэтому Центр ведет работу по нескольким направлениям, включая вовлечение учащихся в регулярные занятия спортом, популяризацию здорового образа жизни, воспитание детей средствами физической культуры и спорта. Для школьных спортивных клубов, которые становятся «точкой притяжения» детей и их семей, проводятся как спортивные соревнования, так и образовательные мероприятия. Школьные спортивные клубы активно работают над атрибутикой: разрабатывают символику, брендируют различные мероприятия клуба. Стимулируют развитие школьных спортивных клубов и различные конкурсы: «Атрибутика ШСК», «ШСК-онлайн», «Лучший ШСК» и другие, в этом учебном году более 170 клубов приняли участие в подобных событиях. Для популяризации школьного спорта реализуются проекты «Спортивные субботы», «Урок с чемпионом», «Посол школьного спорта», семейные фестивали и мероприятия. Кроме того, отдельный вопрос, по словам начальника управления Московского центра «Патриот.спорт», – коммуникация с обучающимися.

«На сегодняшний день достаточно важно то, что информация о школьном спорте должна быть там, где наши дети находятся с точки зрения потребления контента и в удобном для них формате. Проведение мероприятий должно качественно сопровождаться PR-активностями в различных социальных сетях», – подчеркнул Дмитрий Степыко.

Проблемы незаинтересованности нужно решать не только за счет умелого пиара, но и правильной мотивацией. В этом уверена фигуристка Елена Радионова: «Я думаю, что школьникам не хватает стимула. Продумать систему мотивации, например, начислять баллы за победу в соревнованиях, а их можно было бы конвертировать в деньги или потратить на занятия в частных или государственных секциях, а возможно на то, чтобы где-то публично выступить, пропагандируя спорт, – это стало бы хорошим решением. Интересы у всех разные, и их можно успешно встроить в систему спортивного воспитания».

Футбол и волейбол – самые популярные виды спорта среди школьников и студентов. Об этом также говорится в опросе, который провел «Московский спорт». 44% юношей (из тех, кто занимается спортом) предпочитают футбол – он заметно опережает баскетбол (26%). Волейбол популярен у девушек (26%), хотя легкая атлетика отстает совсем незначительно – 25%.

Баскетбольный тренер и функционер Сергей Крюков считает, что акцент нужно делать на направления, популярные у детей и молодежи, но в более камерном формате: баскетбол 3 х 3, хоккей 3 х 3 и футбол 3 х 3. В этот же список Крюков включил субкультурные виды спорта и киберспорт – главное превратить их в развлечение. «Мы предлагаем создавать креативно-спортивные кластеры, где школьники и студенты могут проходить обучение, развивать собственные спортивные проекты, общаться, посещать спортивные мероприятия и тренироваться», – добавил Крюков.

Основными барьерами школьников для занятий спортом являются нехватка времени, отсутствие интереса к спорту или интересных видов спорта. При этом родителями отмечается нехватка секций по видам спорта в образовательных учреждениях. К старшему возрасту (16-17 лет) происходит заметное снижение количества систематически занимающихся спортом. Основными рекомендациями от экспертов стали создание спортивных клубов и лиг в школах, проведение регулярных спортивных мероприятий и состязаний, создание коммьюнити, ядром которого станет спорт, привлечение лидеров общественного мнения для популяризации спорта в школах, преемственность между студенческим и школьным спортом путем проведения совместных мастер-классов и экскурсий, а также создание спортивных центров притяжения в районах Москвы.

Ближайшие встречи в рамках проекта «Спортивная среда»:

• 4 августа, 12:00. «Вовлечение студентов в регулярные занятия ФКИС».

• 11 августа, 12:00. «Потенциал развития спортивно-массовых мероприятий для студентов. Создание студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг».

• 18 августа, 12:00. «Развитие студенческого спорта Москвы».

• 25 августа, 12:00. «Перспективы развития цифровых сервисов, механик и дисциплин в спорте».

• 8 сентября, 12:00. «Вовлеченность жителей города Москвы в систематические занятия ФКИС».

• 15 сентября, 12:00. «Москва – город равных возможностей».

• 21 сентября, 12:00. «Вовлечение населения в массовые спортивные мероприятия».

Чтобы принять участие в одной из следующих встреч, нужно написать на почту: info@s-bc.ru. Количество гостей на бизнес-завтраках ограничено.