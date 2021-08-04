Самый крутой из мэтров спортивной журналистики. Геннадию Ларчикову – 80!

Для автора этих строк и его коллеги Виталия Славина Ларчиков был богом. Без преувеличения. Мы на него смотрели снизу вверх. Ведь в советскую эпоху зачитывались его футбольными и хоккейными репортажами в «Советском спорте».

…На его столе не было компьютера. Хотя нас, пополнивших «Совспорт в концепрошлого века корреспондентов, обязали сдать экзамен по элементарной компьютерной грамотности. Буквы Геннадий Иванович диктовал в стенбюро. Но ни разу не то что не сорвал редакционное задание, а всегда передавал материал строго в оговоренное время.

Вспоминаю один случай. В начале 1999 года мне пару недель пришлось замещать редактора отдела хоккея, которого приковал к постели гипертонический криз. Время в календаре было насыщенное и ответственное – финал Евролиги «Динамо» - «Магнитка» в Лужниках. Тот самый матч, в котором защитник бело-голубых Андрей Марков забил знаменитый гол броском от ворот до ворот, но победа осталась за командой из Магнитогорска. Играли в воскресенье поздно вечером, материалы сдавали в понедельник.

Ларчиков взялся за экспертов-ветеранов и отстрелялся раньше всех – в полдень. Его молодой коллега (далеко не новичок) должен был описать аромат чемпионской раздевалки. Весь день он звонил и заверял, что все на мази, вот-вот. А вечером вдруг сообщил, что заболел и ничего диктовать не будет. Газета вышла со слезами проигравшего «Динамо» и без ликования победителей.

…Как-то меня послали на интервью к трехкратному олимпийскому чемпиону Виталию Давыдову. Мы начали было беседовать, как вдруг Виталий Семенович протянул мне газету: «Да что я буду повторяться, почитай вот Ларчикова». Я зачитался заметкой о знаменитом защитнике и тренере, легенде «Динамо».