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Самый крутой из мэтров спортивной журналистики. Геннадию Ларчикову – 80!
04 августа 07:17
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Советский спорт

Самый крутой из мэтров спортивной журналистики. Геннадию Ларчикову – 80!

Сегодня, 4 августа, свой 80-летний юбилей празднует наш кумир Геннадий Ларчиков, прослуживший «Советскому спорту» более полувека.

Для автора этих строк и его коллеги Виталия Славина Ларчиков был богом. Без преувеличения. Мы на него смотрели снизу вверх. Ведь в советскую эпоху зачитывались его футбольными и хоккейными репортажами в «Советском спорте».

…На его столе не было компьютера. Хотя нас, пополнивших «Совспорт в концепрошлого века корреспондентов, обязали сдать экзамен по элементарной компьютерной грамотности. Буквы Геннадий Иванович диктовал в стенбюро. Но ни разу не то что не сорвал редакционное задание, а всегда передавал материал строго в оговоренное время.

Вспоминаю один случай. В начале 1999 года мне пару недель пришлось замещать редактора отдела хоккея, которого приковал к постели гипертонический криз. Время в календаре было насыщенное и ответственное – финал Евролиги «Динамо» - «Магнитка» в Лужниках. Тот самый матч, в котором защитник бело-голубых Андрей Марков забил знаменитый гол броском от ворот до ворот, но победа осталась за командой из Магнитогорска. Играли в воскресенье поздно вечером, материалы сдавали в понедельник.

Ларчиков взялся за экспертов-ветеранов и отстрелялся раньше всех – в полдень. Его молодой коллега (далеко не новичок) должен был описать аромат чемпионской раздевалки. Весь день он звонил и заверял, что все на мази, вот-вот. А вечером вдруг сообщил, что заболел и ничего диктовать не будет. Газета вышла со слезами проигравшего «Динамо» и без ликования победителей.

…Как-то меня послали на интервью к трехкратному олимпийскому чемпиону Виталию Давыдову. Мы начали было беседовать, как вдруг Виталий Семенович протянул мне газету: «Да что я буду повторяться, почитай вот Ларчикова». Я зачитался заметкой о знаменитом защитнике и тренере, легенде «Динамо».

Геннадий Иванович никогда не ревновал молодежь. Хотя повод она давала, и не единожды. Как-то один из нынешних начальников футбольного отдела популярного портала, стенографируя встречу в редакции с руководством ФК «Динамо», написал: «Ахалкадзе». Плюч допустил еще какие-то неточности. Напомним, Нодар Ахалкаци – тренер тбилисского «Динамо», завоевавшего в 1981 году Кубок Кубков. Сердитые звонки гостей не заставили себя ждать. На том конце провода требовали уволить автора текста. Ларчиков же поддержал молодого коллегу.

Появляясь в редакции, он приносил с собой спокойствие и доброжелательность. А уж такими знаниями матчасти не мог похвастать ни один его коллега. Посему Геннадий Иванович пришелся ко двору при всех главредах «Совспорта», в смутное время сменявших друг друга с калейдоскопической быстротой.

В начале декабря прошлого года, когда автор этих строк оказался на больничной койке, у него раздался телефонный звонок. С незнакомого номера.

- Это Ларчиков, Геннадий Иванович, помнишь такого?

Я не верил своим ушам. Последний раз мы виделись летом 2017 года на мероприятии «Совспорта», приуроченном к Кубку конфедераций.

- Готов еще послужить «Советскому спорту». На носу 75-летний юбилей отечественного хоккея. Могу написать несколько заметок. Нужно? – предложил Геннадий Иванович.

- Конечно, нужно! Ждем с нетерпением, дорогой юбиляр, наш коллега. Знакомству с вами мы гордимся!

источник: «Советский спорт»
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