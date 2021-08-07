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Месси почти в «ПСЖ», Фернандес остается в сборной, Зарема и Попов разрушают «Спартак»
07 августа 08:12
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Барселона"

Месси почти в «ПСЖ», Фернандес остается в сборной, Зарема и Попов разрушают «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» - о главном в мире футбола со вчерашнего вечера.

Месси будет получать в Париже 50 млн евро в год

Лионель Месси, как сообщают источники, почти договорился о переходе в «ПСЖ». Аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с опцией возможного продления еще на сезон. Бывший многолетний лидер «Барселоны» будет получать 50 млн евро в год.

Если сделка действительно состоится, французскому клубу с большой вероятностью придется расстаться с Килианом Мбаппе. Нападающий сборной Франции не скрывал желания перебраться в «Реал», но в Париже всеми силами пытались молодой талант сохранить. В случае прихода Месси такой необходимости больше не будет. Тем более что тяжело потянуть состав, переполненный супезвездами. Не стоит забывать, что в «ПСЖ» играет не первый год бразилец Неймар, а летом перешел из Мадрида еще и капитан «Реала» Серхио Рамос.

Напомним, что в четверг «Барса» выступила с сенсационным сообщением, что не сможет заключить новый контракт с Месси. Сделку невозможно зарегистрировать по правилам Примеры. В испанской лиге существуют ограничения на величину зарплатной ведомости. Для каждого клуба сумма своя и устанавливается в зависимости от того, сколько клуб зарабатывает. «Барселона» в новом сезоне может потратить за контракты игроков не более 383 млн. Лео в эту сумму со своими миллионами не вписывается.

В «ПСЖ» Месси намерен играть под номером 19. Десятка занята его другом Неймаром, с которым они играли в свое время за сине-гранатовых. Уход Лионеля разозлил другого аргентинского нападающего Агуэро, который перешел в клуб после сезона из «Манчестер Сити». Серхио обещали при заключении сделки, что он будет играть в одной команде с Месси, но ситуация в последний момент перевернулась. Лео не хотел никуда уходить, обо всем договорился с клубом, за основную команду которого выступал с 2003 года.

Карпин заявил, что Фернандес не уйдет из сборной

Марио Фернандес продолжит выступать за сборную России. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил накануне, что встречался с защитником ЦСКА и договорился о сотрудничестве. Слухи об уходе натурализованного бразильца из сборной пошли сразу после окончания чемпионата Европы. Марио говорил о том, что устал, что его замучили травмы, однако никаких категоричных заявлений с отказом в дальнейшем играть за Россию он не делал.

Фернандес важнейший игрок для сборной, потому Карпин и поспешил на встречу с футболистом, чтобы прояснить его позицию при личной встрече. Валерия Георгиевича остается поздравить с успешным ведением переговоров. Равноценной замены для Марио в российском футболе пока нет.

Попов выложил в сеть переписку с Заремой

Зарема Салихова, супруга боса «Спартака» Леонида Федуна, бывший член совета директоров клуба, продолжает перепалку в телеграм-канале с теперь уже экс-спортивным директором красно-белых Дмитрием Поповым. Последний объявил об уходе из клуба во время матча квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», который спартаковцы проиграли 0:2. Причиной увольнения он назвал в том числе невозможность терпеть постоянные публичные унижения со стороны Заремы.

Напомним, что Салихова на протяжении нескольких месяцев после своего ухода из совдира вбрасывает в сеть массу компрометирующей сотрудников клуба информации. Среди них был и Попов. Однако на этот раз инициатором слива стал именно он. Попов создал свой телеграм-канал, о чем предупреждал сразу после принятия решения об отставке, и выложил несколько отрывков из переписки с Заремой.

Если верить этой информации, то Салихова вопреки ее уверениям о поддержке бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско на самом деле призывала убрать немца из «Спартака». Также некрасивые слова были сказаны в адрес полузащитника Виктора Мозеса. От нигерийца Зарема предлагала спортивному директору избавиться.

Жена спартаковского босса ответила на обвинения в свой адрес призывом Попову пройти полиграф. Это сейчас модно в нашем футболе — отправить кого-нибудь на проверку через детектор лжи. Было бы неплохо сделать это обязательным условием для всех руководящих сотрудников. Что до всей этой истории, то она серьезно бьет по имиджу клуба.

Карасев назначен на Суперкубок УЕФА

Сергей Карасев обслужит матч на Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы - «Челси» и Вильярреалом». Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Игра пройдет в Белфасте 11 августа.

Карасев неоднократно работал на матчах еврокубков, а также был участником Евро-2020. В том числе он был главным арбитром встречи 1/8 финала между «Нидерландами» и «Чехией» (0:2).

источник: «Советский спорт»
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