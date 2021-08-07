Месси почти в «ПСЖ», Фернандес остается в сборной, Зарема и Попов разрушают «Спартак»

Месси будет получать в Париже 50 млн евро в год

Лионель Месси, как сообщают источники, почти договорился о переходе в «ПСЖ». Аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с опцией возможного продления еще на сезон. Бывший многолетний лидер «Барселоны» будет получать 50 млн евро в год.

Если сделка действительно состоится, французскому клубу с большой вероятностью придется расстаться с Килианом Мбаппе. Нападающий сборной Франции не скрывал желания перебраться в «Реал», но в Париже всеми силами пытались молодой талант сохранить. В случае прихода Месси такой необходимости больше не будет. Тем более что тяжело потянуть состав, переполненный супезвездами. Не стоит забывать, что в «ПСЖ» играет не первый год бразилец Неймар, а летом перешел из Мадрида еще и капитан «Реала» Серхио Рамос.

Напомним, что в четверг «Барса» выступила с сенсационным сообщением, что не сможет заключить новый контракт с Месси. Сделку невозможно зарегистрировать по правилам Примеры. В испанской лиге существуют ограничения на величину зарплатной ведомости. Для каждого клуба сумма своя и устанавливается в зависимости от того, сколько клуб зарабатывает. «Барселона» в новом сезоне может потратить за контракты игроков не более 383 млн. Лео в эту сумму со своими миллионами не вписывается.

В «ПСЖ» Месси намерен играть под номером 19. Десятка занята его другом Неймаром, с которым они играли в свое время за сине-гранатовых. Уход Лионеля разозлил другого аргентинского нападающего Агуэро, который перешел в клуб после сезона из «Манчестер Сити». Серхио обещали при заключении сделки, что он будет играть в одной команде с Месси, но ситуация в последний момент перевернулась. Лео не хотел никуда уходить, обо всем договорился с клубом, за основную команду которого выступал с 2003 года.

Карпин заявил, что Фернандес не уйдет из сборной

Марио Фернандес продолжит выступать за сборную России. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил накануне, что встречался с защитником ЦСКА и договорился о сотрудничестве. Слухи об уходе натурализованного бразильца из сборной пошли сразу после окончания чемпионата Европы. Марио говорил о том, что устал, что его замучили травмы, однако никаких категоричных заявлений с отказом в дальнейшем играть за Россию он не делал.