На стадионы вернут пиво, Месси не спешит в Париж, тренер «Тампы» повезет хоккейную сборную в Пекин

Продажу пива разрешат не только на футболе

Правительство одобрило поправки в законопроект, разрешающие продажу пива и пивных напитков на спортивных мероприятиях. Предполагается, что документ пройдет второе чтение осенью, а перед этим его рассмотрят в профильном комитете Госдумы.

Пиво запретили продавать на наших стадионах с начала 2005 года. Правда, потом дважды делали исключения — на Кубке конфедераций в 2017 году и на ЧМ-2018. Все из-за пивных спонсоров турниров. Вернуть продажу хотели сначала только на футбольные стадионы. Очевидно по той причине, что прецедент уже был. Но теперь речь идет о соревнованиях по любым видам спорта за исключением детско-юношеского спорта.

Вырученные от продажи пива средства пойдут на развитие профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта, который будет получать не менее 20 процентов от пивных доходов.

У законопроекта нашлись как сторонники, полагающие, что такая мера окажет поддержку развитию спорта, так и противники. Их доводы не новы: народ сопьется, начинается с пива, а заканчивается водкой и наркотиками и прочие страшилки. Первое чтение законопроект прошел еще в конце 2019 года, но с тех пор дело не двигалось. И вот правительство решило дать зеленый свет поправкам.

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