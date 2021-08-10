На стадионы вернут пиво, Месси не спешит в Париж, тренер «Тампы» повезет хоккейную сборную в Пекин

Продажу пива разрешат не только на футболе
Правительство одобрило поправки в законопроект, разрешающие продажу пива и пивных напитков на спортивных мероприятиях. Предполагается, что документ пройдет второе чтение осенью, а перед этим его рассмотрят в профильном комитете Госдумы.
Пиво запретили продавать на наших стадионах с начала 2005 года. Правда, потом дважды делали исключения — на Кубке конфедераций в 2017 году и на ЧМ-2018. Все из-за пивных спонсоров турниров. Вернуть продажу хотели сначала только на футбольные стадионы. Очевидно по той причине, что прецедент уже был. Но теперь речь идет о соревнованиях по любым видам спорта за исключением детско-юношеского спорта.
Вырученные от продажи пива средства пойдут на развитие профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта, который будет получать не менее 20 процентов от пивных доходов.
У законопроекта нашлись как сторонники, полагающие, что такая мера окажет поддержку развитию спорта, так и противники. Их доводы не новы: народ сопьется, начинается с пива, а заканчивается водкой и наркотиками и прочие страшилки. Первое чтение законопроект прошел еще в конце 2019 года, но с тех пор дело не двигалось. И вот правительство решило дать зеленый свет поправкам.
Месси все еще изучает контракт с «ПСЖ»
«ПСЖ» с уверенностью заявляет, что Месси прибудет в Париж не позднее среды. По данным источников, практически все детали контракта с суперзвездой уже согласованы. По словам людей из окружения владельцев клуба, осталось ударить по рукам в вопросах схемы платежей и прав на изображения, в целом же договор можно считать одобренным обеими сторонами.
В то же время в понедельник не состоялось анонсированное ранее инсайдерами прибытие Месси на медосмотр для «ПСЖ». Аргентинец находится в своем доме и никуда не спешит. Его юристы изучают предложения «ПСЖ» и других клубов. Среди тех, кто хотел бы заполучить Лео, оказался неожиданно лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» выделили серьезный бюджет на трансферы и к тому же могут продать свою главную звезду Гарри Кейна за сумму, превышающую 100 млн фунтов. Правда, непонятно, чем эта команда способна привлечь Месси. Он никогда не скрывал, что хочет играть в клубе, который может претендовать на большие успехи. «Тоттенхэм» не лучший вариант в этом плане.
На фоне задержек с подписанием контракта с «ПСЖ» пошли разговоры о том, что «Барса» уже после прощальной пресс-конференции Лионеля на «Камп Ноу» сделала новое предложение о контракте своей бывшей суперзвезде. Подробностей однако не сообщают.
Канада назвала тренеров на Олимпиаду-2022
Сборная Канады по хоккею определилась с тренерским штабом на Олимпиаде в Пекине. Хотя официального объявления о том, что НХЛ едет на Игры-2022 еще не было, стороны очевидно очень близки к договоренностям.
Возглавит «Кленовые листья» в Китае главный тренер «Тампы» Джон Купер. Его помощниками станут наставники «Айлендерс», «Бостона» и «Вегаса» - Барри Тротц, Брюс Кэссиди и Питер Дебур. Штаб отправится на Олимпиаду, если энхаэловцам дадут на это добро.
Напомним, что Купер два последних сезона приводил «Тампу» к победам в Кубке Стэнли, а Тротц выигрывал главный заокеанский хоккейный трофей с «Вашингтоном» Александа Овечкина.
НОК Белоруссии попал под санкции
США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома. Такие меры объясняются обвинениями НОК наших соседей «в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов».
Американцы также ссылаются на решение МОК, который на днях объявил выговор НОК Белоруссии за неспособность защитить спортсменов своей страны от политических дискриминаций и репрессий. Толчком к этому послужила история с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая была отстранены от соревнований в Токио после критики в адрес тренеров, а затем отказалась возвращаться в свою страну, попросив убежище в Австрии.