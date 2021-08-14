РФС предлагает убрать лимит, травма Головина, победа Черышева, заявка России на Игры-2036

Лимит могут отменить уже со следующего сезона
РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах.
При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям. Подобные требования есть в ряде европейских чемпионатов. Как правило, касаются они предыдущей карьеры футболиста, которого хотят ввезти в страну. Смотрят на то, в каких клубах он играл и выступал ли за сборные. Помимо этого, РФС предлагает ввести ограничения на клубные платежки. Их величина не должна будет превышать 85 процентов от бюджета.
Если все пойдет по плану, то новшества могут запустить уже со следующего сезона. При этом реформы должны не только одобрить клубы, но и Минспорта. Сейчас вопрос по легионерам находится под кураторством этого ведомства, которое способно забанить такую инициативу. В любом случае обсуждение будет бурным, а процедура утверждения непростой. Не факт, что лимит отменят быстро.
«Арсенал» проиграл стартовый матч новичку, Нагельсманн не смог выиграть с «Баварией»
Накануне в Европе стартовали чемпионаты Англии, Германии и Испании. В АПЛ «Арсенал» неожиданно проиграл на выезде «Брентфорду» - 0:2, пропустив по мячу в каждом из таймов. Новичок лиги не играл в элите с 1947 года, а «канониры» не уступали клубам-новичкам в стартовых матчах с 1976-го. Теперь лондонцы переписали свой «рекорд».
В немецкой Бундеслиге «Бавария» стартовала с гостевой ничьи в Менхенгладбахе. «Боруссия» открыла счет на 10-й минуте (Плеа), а в конце первого тайма отличился Роберт Левандовски – 1:1. Это был дебютный матч в мюнхенском клубе для 34-летнего экс-тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. После игры он отметил, что «Баварии» нужно быть агрессивнее в контрпрессинге. «Мы старались, хотели победить, но этого оказалось недостаточно с учетом физического состояния игроков. Мы плохо начали, но последние 20 минут первого тайма провели очень сильно», – сказал Нагельсманн.
Головин доиграл матч с травмой, дебют Месси в «ПСЖ» откладывается
В чемпионате Франции «Монако» проиграл на выезде «Лорьяну» - 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти на 31-й минуте (Моффи). Монегаски не выставили на игру в старте ряд лидеров, очевидно держа в уме противостояние с «Шахтером» за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Наш Александр Головин появился на поле на 58-й минуте. Россиянин получил повреждение в предыдущем матче, а в поединке с «Лорьяном» еще больше его усугубил.
В одном из эпизодов соперник сыграл против него довольно грубо, судья не обратил на это внимания, Александру наложили повязку врачи, и он продолжил встречу. В другой ситуации наверняка отправился бы в раздевалку, но к тому моменту все пять замен «Монако» сделал. В любом случае становится тревожно за Головина, ведь сборной 1 сентября играть важнейший матч с хорватами в отборе на ЧМ-2022.
Новичок «ПСЖ» Лионель Месси дебютирует в Лиге 1 не ранее 29 августа. Парижане в этот день играют с «Реймсом». Сначала предполагалось, что аргентинец сыграет уже в матче второго тура против «Страсбура», однако источники сообщают, что Лео не набрал форму.
В испанской Примере, обедневшей после ухода Месси из «Барселоны», «Валенсия» дома победила «Месталье» - 1:0. Гол на счету Карлоса Солера, реализовавшего пенальти на 11-минуте. А на третьей хозяева остались в меньшинстве после удаления Уго Гильямона. Судья уровнял составы в середине второго тайма, показав второе предупреждение защитнику «Хетафе» Эрику Кабако. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.
Лавров подтвердил, что Россия готовит заявки на Игры-2036
Россия хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года. Казань и Санкт-Петербург готовят свои заявки на проведение Игр. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпиады-2020 в Токио. При этом он подчеркнул, что решение о подаче заявок принимает не МИД РФ. У правительства есть для этого соответствующие процедуры.
Ранее о планах побороться за Игры-2036 говорил министр спорта Олег Матыцин. В стране существуют проекты проведения Олимпиады сразу в трех городах. Помимо Питера и Казани это еще и Владивосток. Петербург официально претендовал на Олимпиаду-2004, но не вошел тогда в число финалистов, уступив конкурентам. Казань задумалась об олимпийских планах после успешного проведения Универсиады в 2013-м, но в одиночку не способна принять Игры из-за отсутствия моря. Владивосток также не может быть единственным городом-организатором. Слабое место у дальневосточников – огромное расстояние до того же Санкт-Петербурга. Потому такой вариант будет затруднительно протолкнуть.