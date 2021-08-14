РФС предлагает убрать лимит, травма Головина, победа Черышева, заявка России на Игры-2036

Лимит могут отменить уже со следующего сезона

РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах.

При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям. Подобные требования есть в ряде европейских чемпионатов. Как правило, касаются они предыдущей карьеры футболиста, которого хотят ввезти в страну. Смотрят на то, в каких клубах он играл и выступал ли за сборные. Помимо этого, РФС предлагает ввести ограничения на клубные платежки. Их величина не должна будет превышать 85 процентов от бюджета.

Если все пойдет по плану, то новшества могут запустить уже со следующего сезона. При этом реформы должны не только одобрить клубы, но и Минспорта. Сейчас вопрос по легионерам находится под кураторством этого ведомства, которое способно забанить такую инициативу. В любом случае обсуждение будет бурным, а процедура утверждения непростой. Не факт, что лимит отменят быстро.

«Арсенал» проиграл стартовый матч новичку, Нагельсманн не смог выиграть с «Баварией»

Накануне в Европе стартовали чемпионаты Англии, Германии и Испании. В АПЛ «Арсенал» неожиданно проиграл на выезде «Брентфорду» - 0:2, пропустив по мячу в каждом из таймов. Новичок лиги не играл в элите с 1947 года, а «канониры» не уступали клубам-новичкам в стартовых матчах с 1976-го. Теперь лондонцы переписали свой «рекорд».

В немецкой Бундеслиге «Бавария» стартовала с гостевой ничьи в Менхенгладбахе. «Боруссия» открыла счет на 10-й минуте (Плеа), а в конце первого тайма отличился Роберт Левандовски – 1:1. Это был дебютный матч в мюнхенском клубе для 34-летнего экс-тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. После игры он отметил, что «Баварии» нужно быть агрессивнее в контрпрессинге. «Мы старались, хотели победить, но этого оказалось недостаточно с учетом физического состояния игроков. Мы плохо начали, но последние 20 минут первого тайма провели очень сильно», – сказал Нагельсманн.