Сергей Шнуров: Три лучших спортсмена - Али, Сальников, Харламов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 апреля 2020 21:55ХроникаСергеев Иван

Сергей Шнуров: Три лучших спортсмена - Али, Сальников, Харламов

Известный музыкант Сергей Шнуров назвал свою тройку лучших атлетов в истории.

«На первом месте - Мохаммед Али, - признался Шнуров в прямом эфире инстаграма бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова. - Смотрел его бои много раз. Это произведение искусства. Али все время разный. Большой артист. Большой спортсмен. Можно сказать, он научил меня музыке, игре на инструментах. Кого еще могу назвать? Пловца, который в моем детстве все время побеждал. Точно: Владимир Сальников. Ну и Валерий Харламов, конечно».

Также музыкант рассказал о своем отношении к «Газпром Арене», объяснил, почему хочет в Госдуму, и назвал условие своего выдвижения на пост президента России. 13 апреля у Шнурова был день рождения.

«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Еврокубки в формате одного матча, Холанд не поедет в «Реал», Сафин о вакцинах с микрочипами В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 14.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
«Я просила кокаин на улице?» «На хрена образование?» «Штрафы это вообще законно?» Супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана всегда любила задавать вопросы публике. И продолжает делать это на карантине. Вспоминаем самые риторические. 13.04.2020 09:00 Футбол Сергеев Иван
Матчи, которые хочется пересмотреть. Пока сидим дома. Часть II В понедельник «Советский спорт» предложил семь матчей с участием сборной России из 15-ти, которые рекомендовал показать на «Матч ТВ» в ближайшие две недели. 14.04.2020 20:54 Хоккей Домрачев Владислав
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Новости
22:57 Футбол «Наполи» может обменять Лосано в «Вест Хэм» на Фелипе Андерсона
22:42 Хоккей Генеральный менеджер «Оттавы»: Зуб готов к НХЛ, ждем его решения
22:28 Футбол Лука Джорджевич: Жена должна родить, поэтому остались в Москве
22:10 Хроника Сергей Шнуров: После интервью Скриптонита перестал смотреть Дудя
22:07 Хоккей Лучший бомбардир чемпионата Швеции Нильссон перейдет в «Сочи»
21:55 Хроника Сергей Шнуров: Три лучших спортсмена - Али, Сальников, Харламов
21:47 Футбол Шнуров - Кержакову: Пойду ли в президенты? Смотря сколько выпью
21:42 Баскетбол Нандо Де Коло: Доиграть сезон Евролиги будет глупостью
21:35 Футбол Бывший вратарь «Севильи» Палоп вылечился от коронавируса
21:34 Хроника Сергей Шнуров: Хочу попасть в Госдуму, чтобы всех там перезаражать коронавирусом
21:29 Футбол Шнуров о «Газпром Арене»: Надо было построить в три раза дешевле
21:12 Футбол Зико: Жирков был для ЦСКА, как Месси для «Барселоны»
21:02 ММА Хавьер Мендес: Хабиб не выбирал вариант с отказом от боя
20:49 Футбол Черчесов объяснил, почему так мало российских футболистов играет за границей
20:35 Футбол Эмили Русо: Мои слова о коррупции в «Барселоне» абсолютно правдивы и доказуемы
20:20 Футбол Эшли собирается продать «Ньюкасл» за 350 миллионов фунтов
20:05 Баскетбол «Парма» продлила контакт с Максвитисом
19:57 Фигурное катание Алексей Ягудин: Спортсмены не знают, как устроена обычная человеческая жизнь
19:44 ММА Александр Емельяненко спел «Марш советских танкистов» (видео)
19:31 Футбол «Барселона» приобретет Исака, если не договорится с «Интером» о трансфере Мартинеса
Quarantine as a sentence: old people no longer have food or money without the bank cards
Режим самоизоляции продлили в Карелии
В Белгородской области скончался второй пациент с коронавирусом
Для выхода из дома на Ставрополье введут электронные билеты
В Удмуртии выявлено еще 15 случаев коронавируса
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика