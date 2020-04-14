Сергей Шнуров: Три лучших спортсмена - Али, Сальников, Харламов

«На первом месте - Мохаммед Али, - признался Шнуров в прямом эфире инстаграма бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова. - Смотрел его бои много раз. Это произведение искусства. Али все время разный. Большой артист. Большой спортсмен. Можно сказать, он научил меня музыке, игре на инструментах. Кого еще могу назвать? Пловца, который в моем детстве все время побеждал. Точно: Владимир Сальников. Ну и Валерий Харламов, конечно».
Также музыкант рассказал о своем отношении к «Газпром Арене», объяснил, почему хочет в Госдуму, и назвал условие своего выдвижения на пост президента России. 13 апреля у Шнурова был день рождения.
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