Сергей Шнуров: После интервью Скриптонита перестал смотреть Дудя Известный музыкант признался, что давно не интересуется ютуб-творчеством Юрия Дудя.

«Был у Дудя 2-3 года назад, - вспомнил Шнуров в прямом эфире инстаграма бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова. - Потом смотрел его интервью вплоть до беседы со Скриптонитом. С этого момента интерес пропал. Больше не смотрю».

Интервью с рэп-исполнителем Скриптонитом появилось на одном из самых популярных в России ютуб-канале «вДудь» 6 июня 2017 года. Шнуров беседовал с популярным блогером и спортивным журналистом в феврале того же года.

Также в прямом эфире инстаграма Кержакова лидер рок-группировки «Ленинград» рассказал об условии своего выдвижения на пост президента России, мотивах попасть в Госдуму и отношении к «Газпром Арене», на котором проводит домашние матчи «Зенит».