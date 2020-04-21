Хабенский - на просьбу назвать лучшего российского спортсмена: Алла Пугачева - Советский спорт
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21 апреля 2020 21:08ХроникаСергеев Иван

Хабенский - на просьбу назвать лучшего российского спортсмена: Алла Пугачева

Популярный актер Константин Хабенский ответил на вопрос, кого бы он поставил на первое место в истории российского спорта.

Этот вопрос актеру задал бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире своего инстаграма. «Алла Пугачева, - ответил Хабенский. - Ее можно поставить на первое место. Эта женщина воспитала не одну плеяду спортсменов, политиков, космонавтов и просто хороших людей».

Также звезда сериала «Метод», вторая часть которого дожна выйти в этом году, рассказал о своих кинопредпочтениях во время самоизоляции, футбольных матчах, которые он посетил, и раскрыл размер своего первого гонорара за «Убойную силу».

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