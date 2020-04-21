Хабенский - на просьбу назвать лучшего российского спортсмена: Алла Пугачева

Этот вопрос актеру задал бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире своего инстаграма. «Алла Пугачева, - ответил Хабенский. - Ее можно поставить на первое место. Эта женщина воспитала не одну плеяду спортсменов, политиков, космонавтов и просто хороших людей».
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