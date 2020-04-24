Сбор подписей с требованием убрать Соловьева из федерального эфира замедлился

Авторы петиции считают, что «агрессивной подачей информации и политической ангажированностью» Соловьев »сеет в обществе дух розни и вражды», а его передачи по ТВ и радио «можно назвать настоящим насилием над психикой публики». По состоянию на вечер 23 апреля под требованием убрать популярного телеведущего из эфира телеканала «Россия» и радио «Вести FM» подписались более 50 тысяч человек. Однако к вечеру 24 апреля их число увеличилось всего на 11 тысяч. Темпы явно снизились.

Напомним, что Соловьев выступил с очередными нападками в адрес спортивного журналиста Василия Уткина, пообещав «врезать ему по кумполу». Оппонент ответил, что будет рад увидеть «инсульт Соловьева». Их пикировка продолжается почти две недели.

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ