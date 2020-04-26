Михаил Вартапетов: Не пора ли выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции.

«Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома здоровее не будешь! Стерильность - враг иммунитета. Вирус - это не приговор», - написал Вартапетов в своем «инстаграме».

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 190 тысяч человек скончались.