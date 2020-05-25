Песков вернулся домой после лечения от коронавируса

Об этом сообщила жена Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. «У нас все хорошо, все вышли из больницы, будем находиться на карантине», - заявила Навка порталу Dailystorm.

Напомним, что в конце апреля Песков и Навка сдали положительные тесты на COVID-19. Супруга пресс-секретаря выписалась из больницы раньше мужа, болезнь которого проходила в более тяжелой форме. Из высокопоставленных чиновников коронавирусом, в числе прочих, переболел премьер-министр Михаил Мишустин.

25 мая стало известно о том, что в домашних условиях лечение продолжит вице-президент «Лукойла» и владалец футбольного «Спартака» Леонид Федун.