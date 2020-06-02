Спор по делу WADA и РУСАДА будет рассмотрен в CAS c 2 по 5 ноября - Советский спорт
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02 июня 2020 19:27Хроника

Спор по делу WADA и РУСАДА будет рассмотрен в CAS c 2 по 5 ноября

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на официальном сайте список слушаний, которые будут рассмотрены организацией в ближайшие полгода.

Как сообщает пресс-служба CAS, слушания по делу WADA и РУСАДА будут проведены в закрытом режиме с 2 по 5 ноября.

Отмечается, что из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией Covid-19, некоторые слушания могут проводиться посредством видеоконференции.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах.

Данные санкции были приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Кроме этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA, а дело было передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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