Маргарита Пахноцкая – о переносе слушаний на ноябрь: В этой ситуации больше всего жаль спортсменов Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала перенос слушаний CAS на ноябрь.

- Для РУСАДА как для организации проведение слушаний в ноябре не повлияет ни на один из процессов ее деятельности - ни на тестирование, ни на расследования, ни на образование, ни на статус, ни на что. Мне в этой ситуации больше всего жаль спортсменов, которые будут пострадавшей стороной.

Моделировать ситуацию на будущее в наше время дело не благодарное, но, думаю, если бы Олимпиаду не переносили и CAS рассмотрел бы дело летом, мне кажется, у наших спортсменов и официальных лиц было бы больше шансов поехать на Игры в Токио под флагом, - цитирует Пахноцкую «РИА Новости».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на официальном сайте список слушаний, которые будут рассмотрены организацией в ближайшие полгода. Слушания по делу WADA и РУСАДА будут проведены в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.