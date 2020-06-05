В CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний по делу WADA и РУСАДА Слушания по делу WADA и РУСАДА будут проведены в закрытом режиме с 2 по 5 ноября.

- Слушание было отложено из-за обстоятельств пандемии коронавируса и ограничений на въезд, действующих в настоящее время в Швейцарии для лиц, не являющихся гражданами ЕС. Возможность проведения слушаний в режиме видеоконференции была исключена, и после консультаций со сторонами были установлены новые даты слушаний, - цитирует пресс-службу арбитражного суда ТАСС.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах. Данные санкции были приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.