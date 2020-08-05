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05 августа 18:17

Станислав Поздняков: Допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьезный характер

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал решение наблюдательного совета РУСАДА рекомендовать учредителям рассмотреть вопрос увольнения гендиректора организации Юрия Гануса.

- На данный момент могу сказать, что, к глубокому сожалению, наши опасения подтвердились. Члены Наблюдательного совета, а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, большинство которых рекомендованы и одобрены со стороны ВАДА, пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьёзный характер.

И сегодняшние решения Набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно, - передает слова Позднякова официальный сайт ОКР.

Ранее наблюдательный совет РУСАДА в среду по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.

источник: Олимпийский комитет России
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Станислав Поздняков: Допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьезный характер
Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал решение наблюдательного совета РУСАДА рекомендовать учредителям рассмотреть вопрос увольнения гендиректора организации Юрия Гануса.
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