Станислав Поздняков: Допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьезный характер

- На данный момент могу сказать, что, к глубокому сожалению, наши опасения подтвердились. Члены Наблюдательного совета, а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, большинство которых рекомендованы и одобрены со стороны ВАДА, пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьёзный характер.

И сегодняшние решения Набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно, - передает слова Позднякова официальный сайт ОКР.

Ранее наблюдательный совет РУСАДА в среду по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.