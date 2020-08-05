Станислав Поздняков: ОКР и ПКР согласуют дату заседания, на котором будет принято решение по Ганусу

- Набсовет РУСАДА озвучил сегодня свои рекомендации Общему собранию учредителей по итогам обсуждения результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Мы согласуем в ближайшее время с коллегами из ПКР дату проведения нашего совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с Уставом РУСАДА

В среду наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.