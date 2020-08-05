Дмитрий Свищев: WADA может посчитать это вмешательством в дела общественной организации

- Думаю, WADA может посчитать это вмешательством в дела общественной организации. Оно однозначно потребует от нас доказательств и аргументов по данному решению. Но я уверен, что учредители РУСАДА понимают, что такое может произойти, и что доводы у них более чем серьезные. Результаты аудита будут представлены в WADA, как аргумент для подобных рекомендаций, - приводит слова Свищева «РИА Новости».

В среду наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.