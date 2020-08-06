Александр Ивлев: При появлении вопросов к работе WADA, сразу вспоминают о вопросе независимости

– Сейчас, когда мы говорим, что у нас есть вопросы, связанные с деятельностью антидопингового агентства, почему-то некоторые начинают вспоминать именно о том, что существует вопрос независимости.

В то же время эти критики забывают о том, что есть другие принципы, которые были разработаны, в частности то, что нужно согласовывать контракты, которые имеют определенный порог, по своему объему, с наблюдательным советом, – об этом как-то забывается. И когда начинаешь говорить о том, что это действительно прямолинейное фактическое нарушение принципа корпоративных согласований процедур, все как-то об этом забывают и начинают вспоминать именно вопрос независимости, – цитирует Ивлева RT.

Напомним, что в среду наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения гендиректора организации Юрия Гануса.