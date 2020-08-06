Елена Исинбаева: Поначалу Ганус относился ко всем с уважением, но затем допустил шапкозакидательство

– На протяжении некоторого времени Юрий Александрович работал хорошо, но затем с ним произошли некие изменения. На заседаниях набсовета он мог высказаться некорректно, нагрубить. Вел себя неэтично. Это происходило и раньше, до аудита. С одной стороны, это хорошо, мы всегда эмоционально обсуждаем вопросы, отстаиваем свои точки зрения. Он поначалу относился ко всем с уважением, но затем начал допускать шапкозакидательство, – цитирует Исинбаеву RT.

Напомним, что в среду, 5 августа, наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.