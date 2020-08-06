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06 августа 16:33
автор: Владислав Корегин,

Елена Исинбаева: Поначалу Ганус относился ко всем с уважением, но затем допустил шапкозакидательство

Двукратная олимпийская чемпионка, а также член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказал о поведение главы агентства Юрия Гануса во время заседаний.

– На протяжении некоторого времени Юрий Александрович работал хорошо, но затем с ним произошли некие изменения. На заседаниях набсовета он мог высказаться некорректно, нагрубить. Вел себя неэтично. Это происходило и раньше, до аудита. С одной стороны, это хорошо, мы всегда эмоционально обсуждаем вопросы, отстаиваем свои точки зрения. Он поначалу относился ко всем с уважением, но затем начал допускать шапкозакидательство, – цитирует Исинбаеву RT.

Напомним, что в среду, 5 августа, наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.

источник: «RT на русском»
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Елена Исинбаева: Поначалу Ганус относился ко всем с уважением, но затем допустил шапкозакидательство
Двукратная олимпийская чемпионка, а также член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказал о поведение главы агентства Юрия Гануса во время заседаний.
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