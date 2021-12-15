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«Сделано ради телевидения». Гонщики «Формулы 1» не поняли решения судей в концовке Гран-при Абу-Даби

Пилоты «Формулы 1» были удивлены странной процедурой возвращения отстающих в один круг с лидерами за машиной безопасности в концовке решающей гонки сезона.
«Сделано ради телевидения». Гонщики «Формулы 1» не поняли решения судей в концовке Гран-при Абу-Даби
15 декабря 2021 12:18
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter "Формула-1"

Сейфти-кар появился на трассе «Яс Марина» незадолго до финиша после аварии Николаса Латифи. Когда машина безопасности собрала пелотон за собой, дирекция гонки заявила: отставшим на круг не разрешат обгоны пилотов находящихся впереди, что позволило бы этим гонщикам оказаться в том же круге и в соответствии с занимаемыми ими местами.

На предпоследнем круге дирекция гонки объявила, что пилоты, находившиеся между лидером Льюисом Хэмилтоном и его преследователем Максом Ферстаппеном, все-таки должны опередить представителя «Мерседеса» и сейфти-кар до возобновления заезда. Ландо Норрис, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Шарль Леклер и Себастьян Феттель, занимавшие позиции с седьмой по одиннадцатую, так и сделали. В итоге они не догнали пелотон и финишировали спустя минуту после победителя.

«Исчезновение» круговых позволило Ферстаппену сразу приблизиться к Хэмилтону на рестарте, который произошел в конце предпоследнего круга. Нидерландец обогнал соперника на заключительном круге, чему способствовали его свежие шины «софт», в то время как у соперника был изношенный «хард». Благодаря этому обгону Макс выиграл не только гонку, но и звание чемпиона мира.

Однако необычная процедура рестарта вызвала недоумение у гонщиков.

«Очевидно, что это было сделано ради борьбы, ради телевидения, — приводит Motorsport слова Норриса. — Справедливо это или нет, решать не мне. Иногда они позволяют вернуться в круг, а иногда нет. Думаю, в соотношении 50 на 50. Но они объявили, что не позволят нам этого. Я полагал, что они не собираются вообще давать нам возможности проехать. Но когда они внезапно разрешили это перед последним кругом я немного удивился».

«Для меня все это было немного странно — отметил Леклер. — Мы смогли обогнать лидеров всего за круг до рестарта, и при этом оказались черт знает где. Я как раз боролся за девятое место с Эстебаном . Сначала мне сказали, что я не смогу вернуться в круг с лидерами, но в последний момент у нас появилась эта возможность».

«Им следовало дать нам возможность обогнать сразу же, как в других случаях, — считает Феттель. — Они сделали это слишком поздно. У вас есть парни, сражающиеся впереди, так что следовало просто расчистить дорогу. Не знаю, что это было. Жаль, что для нас все так получилось, потому что в конце мы не смогли бороться, так как были разбросаны по трассе».

Однако не всем круговым разрешили опередить лидеров. Даниэлю Риккардо, Лэнсу Строллу и Мику Шумахеру было приказано оставаться на прежних позициях. Причем австралиец и канадец ехали прямо за Ферстаппеном.

«Я был в замешательстве, когда мне сообщили, что отставшие на круг не смогут обогнать автомобиль безопасности, — сказал Риккардо. — Но подумал, что это нормально и вполне справедливо. Ведь до этого у Льюиса было большое преимущество, а Макс получил свежие шины, так что ему нужно обогнать несколько машин, если гонку решат возобновить.

Потом я увидел, как некоторые отставшие опережают автомобиль безопасности. Я спросил инженера: «Что мне делать? Обогнать?». И Том сказал: «Нет, ты должен остаться здесь».

Так что на последнем круге у меня было место в первом ряду . Поскольку у меня был новый софт, я подумал: «Обгоню ли я обоих?» Шучу. Честно говоря, я просто потерял дар речи. Не знаю, как так могло получиться. Мне нужно посмотреть, как все это произошло».

Ситуация в концовке гонки смутила даже тех пилотов, которые оставались в одном круге с лидерами. В первую очередь Карлоса Сайнса, финишировавшего третьим. Отставшим на круг гонщикам, которые оказались между ним и Ферстаппеном, не позволили опередить лидеров.

«Для меня это определенно была очень странная ситуация, — сказал Сайнс. — Потому что я боролся за подиум с Валттери и парой «Альфа Таури» позади на «медиумах», в то время как у меня был очень изношенный «хард».

Поначалу мне сказали, что отстающим не позволят вернуться в тот же круг. Потом это разрешили, что некоторые и сделали. Но один «Астон Мартин» и «Макларен» Риккардо по-прежнему находились между двумя лидерами и мной.

У меня такого никогда не было, чтобы приходилось делать рестарт с этими двумя парнями впереди, в то время, как я боролся за третью позицию. Это было очень странно, и, честно говоря, почти стоило мне подиума».

«Я просто не понимал, с кем сражаюсь, — сказал Motorsport Пьер Гасли, занявший в гонке пятое место. — Вокруг было множество машин, у меня был классный поединок с Боттасом и Юки . Рядом были «Астон Мартин» и «Хаас», кто-то уехал вперед. Я не понимал, что творится, и просто старался обогнать всех, кого можно».

Свое недоумение произошедшим выразил и Джордж Расселл. Британский гонщик сошел по ходу Гран-при Абу-Даби и потому наблюдал за ситуацией со стороны.

«Это неприемлемо! — написал Расселл в твиттере. — Макс — абсолютно фантастический гонщик, который провел невероятный сезон, и я не испытываю к нему ничего, кроме огромного уважения. Но то, что только что произошло, абсолютно неприемлемо. Я не могу поверить в то, что мы только что видели».

Действия гоночной дирекции ФИА в данной ситуации стали одной из причин, из-за которых команда «Мерседес» подала протест на результаты гонки. Он был отклонен, но немецкий коллектив заявил о намерении подать апелляцию на это решение.

Дмитрий Афонин

источник: «Советский спорт»
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