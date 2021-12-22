ФИА оценит работу Маси и решит его судьбу зимой

Решения судей по ходу сезона-2021 вызывали много обсуждений у гонщиков, команд и болельщиков, а в финале чемпионата в Абу-Даби случился настоящий взрыв эмоций. Действия руководства гонки оказались настолько спорными, что судьба чемпионского титула окончательно была решена спустя несколько дней после финиша.

Команда «Мерседес» в итоге отозвала свою апелляцию на результаты этапа в ОАЭ, по итогам которого чемпионский титул завоевал Макс Ферстаппен. Но сделала это только после того, как Международная автомобильная федерация выпустила специальное заявление, в котором пообещала разобраться в случившемся, и внести ясность в правила.

Возник и вопрос о дальнейшей судьбе Майкла Маси в роли гоночного директора ФИА. Таблоид The Sun сообщал, что австралиец может потерять свою работу, и его судьба может решиться после выборов нового президента федерации. Победитель голосования Мохаммед бен Сулайем пообещал разораться в ситуации, но о Маси ничего не говорил.

Руководитель команды «Мерседес» в «Формуле-1» Тото Вольф по-прежнему недоволен решениями гоночного директора в концовке последней гонки. Он рассчитывает, что ФИА предпримет действия, которые помогут избежать таких ситуаций в дальнейшем.

«Я не заинтересован в разговоре с Майклом Маси, — приводит Motorsport слова Вольфа. — Решения, которые были приняты в последние четыре минуты той гонки, лишили Льюиса Хэмилтона заслуженного чемпионства. Его пилотаж, особенно в последних четырех гонках, был безупречным. У него было внушительное преимущество в Абу-Даби. Он выиграл старт и больше ни разу не уступил лидерство. Его ограбление на последнем круге недопустимо. С личной и с профессиональной точек зрения мои ценности и мое ощущение честности просто несовместимы с решениями, которые были приняты. ФИА должна решить, как можно избежать этих решений и подобных ситуаций».

Одна из основных проблем, которая проявилась по ходу сезона-2021 — манера общения руководителей команд с гоночной дирекцией. Она вызвала возмущение у многих экспертов и болельщиков. Спортивный директор «Ф1» Росс Браун уже пообещал прекратить такое общение.

«Недопустимо, чтобы боссы команды оказывали на Майкла такое давление во время гонки, — сказал Браун Auto Motor und Sport. — Тото Вольф не может требовать, чтобы машина безопасности не приезжала, а Кристиан Хорнер не может требовать, чтобы круговым позволили вернуться в один круг с лидером. Это на усмотрение директора гонки. Мы прекратим подобные контакты в следующем году».

Вольф считает, что он, как и босс «Ред Булла» Кристиан Хорнер, переступил черту в общении с гоночным директором. По его мнению, право говорить с человеком, который занимает эту должность, должно быть только у спортивных директоров, причем по ограниченному числу вопросов.

«Нам с Кристианом нужно взять на себя ответственность, — приводит Autosport слова Вольфа. — Нам дали возможность напрямую общаться с гоночным директором, но из-за того, что наше противостояние оказалось таким яростным, мы оба переступили черту. Одной из причин случившегося провала стало то, что из-за давления со стороны руководителей команд, гоночному директору стало тяжелее выполнять свою работу. Так что нам нужно вернуть все, как было».

Из-за скандальных решений с нападками в свою сторону столкнулся даже малоизвестный американский актер Майкл Масини. Он получал гневные сообщения от фанатов, перепутавших его с гоночным директором «Ф1».

В своем инстаграме актер написал, что он не Майкл Маси и добавил: «Похоже, он классный парень, но, возможно, допустил ошибку... Я не знаю».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Masini (@michaelmasini1)

Многие считают, что решения Маси были верными. А если и были проблемы, то виной всему человеческий фактор.

«Заменить Чарли Уайтинга было сложно, Майкл Маси оказался в трудной ситуации, — приводит Speedweek слова бывшего гонщика «Ф1», президента Ассоциации гонщиков GPDA Александра Вурца. — Концовка сезона была сложной. К тому же в ФИА встали на путь открытости и прозрачности, где очень тонкая грань. На их месте я бы отступил. Я бы, как Чарли, не стал обнародовать внутренние переговоры между командами и дирекцией гонки.

Все не сильно отличается от того, что было раньше, но в этом году ситуация часто бывала нестабильной. Майкл не сделал ничего, что бы противоречило спортивному регламенту, не противоречил самому себе. Но есть ситуации и пункты, которые можно трактовать по-разному. В результате возникли неоднозначные ситуации. Но такое всегда было в спорте, где есть судьи, а человеческие решения принимаются за доли секунды. Директор гонки оказался в сложной ситуации из-за давления в социальных сетях и прессе. Я считаю, что Майкл справился и хорошо соблюдал спортивный регламент».

На защиту Маси встали также экс-руководитель «Ф1» Берни Экклстоун и участник 210 гонок чемпионата мира руководитель DTM Герхард Бергер.

До старта следующего сезона в «Ф1» осталось меньше трех месяцев. Если ФИА и решится на смену гоночного директора, то готовить замену Маси придется в очень сжатые сроки. В любом случае работа на этой должности в следующем году будет не такой, как раньше.