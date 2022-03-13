Ферстаппен с лучшим временем, «Феррари» стабильнее всех

КОМАНДЫ ПРОСЯТ УВЕЛИЧИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС МАШИН НА 3 КГ

С новым техническим регламентом в 2022 году в «Формуле 1» вновь можно использовать граунд-эффект, который был запрещен с 1980-х. Из-за него на прошлых тестах в Барселоне команды столкнулись с проблемой продольных колебаний машин. Чтобы справиться с этими «клевками», появляющимися из-за срывов воздушного потока, конструкторам пришлось повышать жесткость днища различными способами, в том числе с помощью установки дополнительных рычагов.

Потому в Бахрейне участники чемпионата договорились изменить правила и увеличить еще до старта сезона минимальный вес машин «Ф1» с 795 кг до 798 кг, сообщает Motorsport. Они хотят добиться большей стабильности воздушного потока без потери скорости на прямых. Решение команд должно быть утверждено Комиссией «Ф1» и Всемирным советом по автоспорту, который будет заседать в следующую пятницу.

Граунд-эффект должен уменьшить количество «грязного воздуха» за болидами и облегчить преследование. Судя по отзывам команд, прогресса в этом направлении удалось добиться.

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Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо пропустил первый день тестов в Бахрейне из-за плохого самочувствия. Позднее команда подтвердила, что прошлогодний победитель Гран-при Италии заболел коронавирусом. Болид на минувших тестах пилотировал только Ландо Норрис. В команде рассчитывают, что Риккардо выздоровеет к следующей пятнице и примет участие в Гран-при Бахрейна. Но на всякий случай «Макларен» нашла еще одного резервного пилота на предстоящий сезон, помимо Ника де Вриса, Стоффеля Вандорна и Пола ди Ресты. Им стал входящий в программу молодых пилотов «Альпин» Оскар Пиастри, причем об этом объявила именно французская команда. Таким образом, австралийский чемпион «Формулы 2» будет резервистом сразу в двух коллективах.

Команда «Хаас» из-за задержки зафрахтованного ФИА самолета пропустила утреннюю сессию первого дня тестов в Бахрейне в четверг. Другие команды не позволили ей отдельно поработать в воскресенье, но разрешили взять четыре дополнительных часа в имевшиеся дни. В пятницу вечером за руль «Хааса» впервые с 2020 года сел Кевин Магнуссен. Команда взяла для него один дополнительный час, когда сессия для всех остальных закончилась. И как раз в этот период он показал лучшее время дня.

В пятницу тесты несколько раз прерывались красными флагами, а самым значительным происшествием стало возгорание тормозов на «Уильямсе» Николя Латифи. Машина достаточно серьезно пострадала, и в тот день команда проехала только 12 кругов.

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«Хаас» также дала Магнуссену поработать один дополнительный час в субботу по завершении дневной сессии, когда все остальные ушли на обед. А вечером два оставшихся дополнительных часа достались Мику Шумахеру, который в этот период показал второе время дня. Первый результат в субботу, который стал лучшим за три дня тестов, — у чемпиона мира Макса Ферстаппена. Он поставил его на самом мягком составе шин, но, по словам нидерландца, в машине есть еще значительный потенциал.

ИТОГИ ТЕСТОВ

Кажется, лучше всего предсезонные тесты удались «Феррари». Итальянская команда испытывала меньше проблем чем другие и в каждый боевой день показывала хорошее время. В «Феррари» довольны своей машиной, но уверены, что «Мерседесу» и «Ред Буллу» удалось скрыть значительную часть своего потенциала.

Пилоты «Мерседеса» проехали на двух тестовых сессиях в Барселоне и Бахрейне наибольшую дистанцию. Команда заявляет, что на данный момент не является лидером пелотона. «Ред Булл» в свою очередь обращает внимание на большое количество лишнего веса в своей машине над чем предстоит работать в ближайшее время. Также там отмечают, что пит-стопы с новыми 18-дюймовыми колесами будут медленнее.

Помимо болезни Риккардо «Макларен» столкнулась с проблемами с тормозами и в Бахрейне проехала достаточно мало кругов, хотя Норрис показывал неплохие результаты. «Астон Мартин» выглядела конкурентоспособнее, чем в прошлом году, а в «Альпин» привыкают к работе с серьезно обновленной силовой установкой, из-за чего часто возникали проблемы, но при этом в последний день тестов Фернандо Алонсо показал четвертое время.

«Альфа Таури» и «Хаас» возглавляли протоколы дня в Бахрейне в четверг и пятницу, но в целом результаты команд не выглядят прорывными для них. Последнее относится и к «Уильямсу» с «Альфа Ромео».

Впрочем, это только тесты. Делать серьезные выводы по их итогам невозможно. Тем более при совершенно новом техническом регламенте. Командам еще долго предстоит доводить свои болиды до ума, что заметно по примеру серьезных отличий у «Мерседеса» между Барселоной и Бахрейном. До старта тренировок первого этапа нового сезона осталось меньше недели, но за это время инженеры еще многое поменяют в своих машинах.

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