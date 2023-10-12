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Попался на мошенничестве. Бывший руководитель «Формулы-1» приговорён к условному тюремному сроку

92-летний бизнесмен также заплатит 800 миллионов долларов США.
Попался на мошенничестве. Бывший руководитель «Формулы-1» приговорён к условному тюремному сроку
12 октября 2023 18:45
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун, хоть и ушёл с автоспортивной сцены несколько лет назад после продажи главной гоночной серии компании Liberty Media, но не утратил своего авторитета. Его твёрдая позиция по разным вопросам, включая политические, которую он не боится высказывать, и по сей день раздражает многих как в Европе, так и в Америке.

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Например, во время спора о запрете рекламы табачной продукции в «Формуле-1», он не боялся угрожать уходом королевских гонок, если не будет принято компромиссное решение. Экклстоун активно критиковал движение BLM и Льюиса Хэмилтона – главного идейного вдохновителя акции коленопреклонения в «Формуле-1» (за что ему угрожали лишением пропуска в паддок). Венцом неугодных заявлений стали слова о симпатии к президенту России Владимиру Путину, за которого даже пообещал словить пулю, и от которых не отрёкся ни под каким давлением оппонентов.

Источник фото: Getty Images

Удивительным образом, но начало судебного преследования Экклстоуна в этот раз совпало с интервью программе ITV «Доброе утро, Британия», в котором бизнесмен в очередной раз тепло высказался о российском президенте. Совпадение? Или может повод подёргать миллиардера, чьё состояние оценивается журналистами Forbes в 2,9 млрд долларов?

НА СКАМЬЮ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ

Экклстоун на протяжении многих лет становился фигурантом дел, связанных с финансовыми махинациями, но каждый раз ему удавалось выходить «сухим из воды». Благодаря своей предприимчивости в 2014 году у него получилось перехитрить немецкое законодательство. Экклстоун подозревался в передаче взятки в размере 44 миллионов долларов директору по рискам банка «BayernLB» Герхарду Грибковски. В итоге, вместо 10-летнего тюремного срока бизнесмен отделался внушительный суммой компенсации, а главным виновником в «деле Грибовски» оказался сам Герхард.

В последующие годы Экклстоун также регулярно посещал залы суда. Как правило, ему предъявляли обвинения в неуплате налогов: так было и в 2008 году, когда предпринимателя уличили в сокрытии 1,2 миллиардов фунтов при помощи лазеек в законодательстве. Но и тогда британец отделался лишь штрафом в размере 10 миллионов.

В ПОИСКАХ СКЕЛЕТОВ

Правоохранительные органы Великобритании никак не могут оставить Экклстоуна в покое. Предприниматель оставил деятельность в автоспорте еще в 2017 году, но «темные дела» минувших лет до сих пор вызывают вопросы у британской власти.

В июле 2022 года 92-летнему Берни вновь предъявили обвинение в налоговом мошенничестве. Британские власти установили, что бизнесмен не внес в декларацию трастовый фонд, на счету которого находилось около 400 миллионов фунтов. Ко всему прочему, бизнесмен упорно отрицал наличие каких-либо активов за пределами Великобритании.

Источник фото: Getty Images

Первое слушание состоялось 22 августа 2022 года в Вестминстерском суде. Берни вместе со своей третьей супругой Фабианой присутствовали на заседании, в ходе которого предприниматель не признал свою вину. Прокурор Роберт Симпсон предложил бизнесмену «вступить в механизм структурного раскрытия информации, подведя черту под всеми прежними налоговыми нарушениями», но сотрудничества экс-директор «королевских гонок» отказался. В итоге, обвиняемого отпустили без какого-либо залога.

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НА СВОБОДУ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

В среду в ходе заседания суда Экклстоун признал свою вину в сокрытии зарубежного трастового фонда. По словам адвоката Ричарда Райта, бизнесмен сослался на то, что не знал, как структурировано право собственности на зарубежные счета и потому не имел представления о том, несет ли он ответственность за уплату налогов и штрафов в отношении сумм, проходящих через счета.

- Экклстоун сознательно дал HRMC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании) неверный или вводящий в заблуждение ответ, сказав, что у нет трастов за пределами Великобритании. По состоянию на 7 июля 2015 года мистер Экклстоун не знал истинности своей позиции, поэтому не мог дать ответ на вопрос. Мистер Экклстоун признаёт, что было неправильно отвечать на заданные ему вопросы, поскольку это грозило тем, что HRMC не будет продолжать расследование его дел. Теперь он признаёт, что в связи с этими вопросами причитается некоторый налог, - приводит слова Ричарда Райта BBC.

Что стоит за шагом Экклстоуна? Безусловно, нарушение серьёзно, а отрицать его невозможно. Стоит отметить, что это отметили в ходе судебного заседания. А раз полностью уйти от ответственности невозможно, то лучше по возможности сократить её. Поэтому от отрицания вины, он перешёл к её признанию.

Источник фото: Getty Images

В официальном сообщении говорится, что Экклстоун достиг соглашения о выплате Комиссии по налогам и сборам суммы в 800 миллионов долларов, что позволит закрыть все обвинения в нарушениях его коммерческой деятельности за последние 18 лет и полностью снять с него все обвинения.

Кроме того, он приговорён к 17 месяцам тюремного заключения условно. Для человека, который в октябре отметит своё 93-летие, подобное решение не пугает. Зато теперь можно вздохнуть спокойно – все обвинения по поводу коммерческих действий за последние 18 лет закрыты.

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