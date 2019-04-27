Чистота, лаваш и Пушкин. Как Баку встречает гонку «Формулы-1» - Советский спорт
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27 апреля 2019 08:00Формула-1Яременко Николай

Чистота, лаваш и Пушкин. Как Баку встречает гонку «Формулы-1»

Столица Азербайджана четвертый год подряд проводит этап «королевских гонок»

Баку в четвертый раз принимает этап автогонок в классе «Формула-1». О том, почему эта трасса самая необычная в ежегодном календаре и почему в этот воскресенье вам нужно будет быть обязательно у телевизора, мы уже рассказывали. Теперь самое время от ожиданий гоночного праздника перейти уже к переживанию этого момента.

Город Баку чист и красив. И каждый найдет в этом «Городе ветров» что-то для себя: кто-то восточное лукавство, кто-то юную негу, кто-то европейскую цивилизацию. Все это проявляется и в архитектуре, и в быту, и во многом другом. Ветров я только не застал. Но это как раз, пожалуй, к лучшему: сильной жары еще нет.

Можно ли сказать, что гонка для Баку – это сумасшедший праздник? Прочувствовать, что думают люди, которые подолгу стоят в незапланированных пробках, сложно. В столице Азербайджана уже не раз бывали крупные спортивные события – здесь были и Исламские Игры, и Европейские Игры, и Шахматные Олимпиады, и многочисленные чемпионаты по борьбе. А еще город выставлял не раз свою кандидатуру в борьбе за право проводить Летние Олимпийские игры. Но и сказать, что страна избалована крупными спортивными форумами, тоже нельзя. Можно ли пресытиться настоящим праздником? А ведь через месяц здесь впервые пройдет финал Лиги Европы. А через год – сразу четыре матча (и это тоже впервые!) футбольного Евро-2020.WhatsApp Image 2019-04-27 at 01

– Мы, кстати, понимаем прекрасно, что городу трудно жить чуть не полгода на осадном положении. Поэтому в этот раз постараемся даже не за два месяца снова открыть улицы, а за 45 дней, – рассказывает мне министр спорта Азербайджана Азад Ариф оглу Рагимов. – Но эта гонка очень важна для города, для страны, для экономики.

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Паддок – это настоящее государство в государстве. Все кипит и все работает, как заведенные часы. Словно механизм суперсовременной машины, каждый человек знает, чем заниматься.

– У нас 3000 волонтеров, 300 маршалов, – рассказывает министр. – Все прошли строгий отбор и обучение. Даже один высокопоставленный сотрудник крупной аудиторской компании с мировым именем попросился поработать у нас. Без денег. Главное – в отрыве от семьи!

Вот тут располагаются представители команд. Ждут своего часа.

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Вчера еще можно было позировать специально для «Советского спорта». Дальше будет не до этого.

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Можно примерить шлем любого победителя прошлых лет.

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Восточный колорит даже в паддоке: в 20 метрах отсюда несутся на бешеной скорости машины, а уютная азербайджанская женщина здесь же делает тесто и готовит лаваш. FullSizeRender-4

На центральной трибуне вчера еще виднелись места. В выходные этого не будет.

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Не обошлось в пятницу без досадных проколов: вот маршалы воюют с дорожным люком, который невесть каким образом столкнулся с машиной Джорджа Расселла.

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Можно цокать языком, что люки приварены должны быть, а можно просто порадоваться, что случилось это во время свободных заездов, а не во время субботней квалификации или воскресной гонки. Признавать ошибки, быть чувствительными к критике и исправляться здесь точно умеют. Иначе не продлили бы контракт с трассой с прежних пяти лет до восьми.

Отдыхать от жары можно и вот так: за бешеными скоростями следить, расположившись на мягких подушках. Почему у нас пресс-центры не такие?

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Рядом с гоночным кругом – поэт, буквально в ста метрах от трассы.

– Что он, интересно, обо всем этом думает?

– Он любил все новое и все модное, – так что ему точно нравится, уверенно отвечает мне коллега.

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