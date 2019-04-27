Чистота, лаваш и Пушкин. Как Баку встречает гонку «Формулы-1» Столица Азербайджана четвертый год подряд проводит этап «королевских гонок»

Баку в четвертый раз принимает этап автогонок в классе «Формула-1». О том, почему эта трасса самая необычная в ежегодном календаре и почему в этот воскресенье вам нужно будет быть обязательно у телевизора, мы уже рассказывали. Теперь самое время от ожиданий гоночного праздника перейти уже к переживанию этого момента.

Город Баку чист и красив. И каждый найдет в этом «Городе ветров» что-то для себя: кто-то восточное лукавство, кто-то юную негу, кто-то европейскую цивилизацию. Все это проявляется и в архитектуре, и в быту, и во многом другом. Ветров я только не застал. Но это как раз, пожалуй, к лучшему: сильной жары еще нет.

Можно ли сказать, что гонка для Баку – это сумасшедший праздник? Прочувствовать, что думают люди, которые подолгу стоят в незапланированных пробках, сложно. В столице Азербайджана уже не раз бывали крупные спортивные события – здесь были и Исламские Игры, и Европейские Игры, и Шахматные Олимпиады, и многочисленные чемпионаты по борьбе. А еще город выставлял не раз свою кандидатуру в борьбе за право проводить Летние Олимпийские игры. Но и сказать, что страна избалована крупными спортивными форумами, тоже нельзя. Можно ли пресытиться настоящим праздником? А ведь через месяц здесь впервые пройдет финал Лиги Европы. А через год – сразу четыре матча (и это тоже впервые!) футбольного Евро-2020.

– Мы, кстати, понимаем прекрасно, что городу трудно жить чуть не полгода на осадном положении. Поэтому в этот раз постараемся даже не за два месяца снова открыть улицы, а за 45 дней, – рассказывает мне министр спорта Азербайджана Азад Ариф оглу Рагимов. – Но эта гонка очень важна для города, для страны, для экономики.

Паддок – это настоящее государство в государстве. Все кипит и все работает, как заведенные часы. Словно механизм суперсовременной машины, каждый человек знает, чем заниматься.

– У нас 3000 волонтеров, 300 маршалов, – рассказывает министр. – Все прошли строгий отбор и обучение. Даже один высокопоставленный сотрудник крупной аудиторской компании с мировым именем попросился поработать у нас. Без денег. Главное – в отрыве от семьи!

Вот тут располагаются представители команд. Ждут своего часа.

Вчера еще можно было позировать специально для «Советского спорта». Дальше будет не до этого.

Можно примерить шлем любого победителя прошлых лет.

Восточный колорит даже в паддоке: в 20 метрах отсюда несутся на бешеной скорости машины, а уютная азербайджанская женщина здесь же делает тесто и готовит лаваш.

На центральной трибуне вчера еще виднелись места. В выходные этого не будет.

Не обошлось в пятницу без досадных проколов: вот маршалы воюют с дорожным люком, который невесть каким образом столкнулся с машиной Джорджа Расселла.

Можно цокать языком, что люки приварены должны быть, а можно просто порадоваться, что случилось это во время свободных заездов, а не во время субботней квалификации или воскресной гонки. Признавать ошибки, быть чувствительными к критике и исправляться здесь точно умеют. Иначе не продлили бы контракт с трассой с прежних пяти лет до восьми.

Отдыхать от жары можно и вот так: за бешеными скоростями следить, расположившись на мягких подушках. Почему у нас пресс-центры не такие?

Рядом с гоночным кругом – поэт, буквально в ста метрах от трассы.

– Что он, интересно, обо всем этом думает?

– Он любил все новое и все модное, – так что ему точно нравится, – уверенно отвечает мне коллега.