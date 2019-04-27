Койкоместа и «наш человек» Абрамович. Как Баку совместит Евро-2020 и «Формулу-1» Министр спорта Азербайджана рассказал «Советскому спорту» о том, как Баку проводит нынешний этап «королевских гонок» и готовит следующие.

– «Советский спорт», старейшее спортивное СМИ России… – начинаю я представляться министру спорта Азербайджана Азаду Арифу оглы Рагимову.

– Наверняка указом Ленина вас учредили?

– С чего бы это?

– Да я привык, что в Москве в те годы все учреждалось указом Ленина. Я когда в армии в Подмосковье служил, у нас там тоже табличка висела: «Военная часть учреждена в 1918 году указом Ленина».

– Если все-таки к сегодняшним вопросам… Как идет подготовка к воскресной гонке – довольны?

– Погода хорошая, ветра сильного нет. Раньше бывали такие ветра, что все билборды за ночь посрывает – приходилось с утра заново все вешать.

Если же более серьезно говорить, то у Азербайджана накопился богатый опыт в организации крупных турниров – тут и Европейские игры, и Исламские Игры, и Олимпиада по шахматам, и многочисленные чемпионаты по борьбе. На Гран-при Азербайджана работает огромное количество волонтеров. 10 тысяч человек записались на интервью, так все 10 тысяч пришли! Отобрали 3 тысячи – все работают!

– Трасса – в отличие от многих трасс «Формулы-1» – проложена прямо в центре города. Много жалоб от жителей Баку?

– Да, город (точнее, часть центра) у нас получается в осаде. Когда начинали в 2016 году (тогда гонка называлась Гран-при Европы), чуть ли не полгода были перекрытия: сначала собирать трассу, потом проводить гонку, потом разбирать. Но мы постоянно пытаемся снижать сроки. У нас есть две месяца теперь, чтобы все привести в порядок. Я бы вообще в 45 дней хотел уложиться…

– Простите вопрос непрофессионала, но разбирать что именно нужно так долго?

– Это же логистический вопрос. Все блоки, все элементы трассы – все должно аккуратно уехать на склад. Склад огромный. Правильно все на склад заедет – значит правильно в следующий раз оттуда выедет. Нам эти гонки еще минимум четыре раза проводить!

– Контракт был на пять лет, а это четвертый раз. Не так?

– Все так, и мы уже подписали пролонгацию «5+3». То есть еще четыре года будем проводить этап.

– Трассу прямо в понедельник начнут разбирать?

– В понедельник начнем грузить в аэропорт имущество команд, включая болиды. Им же надо на другие этапы лететь. Потом начинается уже остальная работа.

– Слышал о планах совместить в будущем году время проведения Гран-при Азербайджана с проведением матчей на Евро-2020. Как это возможно совместить? Это совсем разные болельщики…

– Баку принимает три матча группового этапа и один четвертьфинал. Любое спортивный форум – это праздник. А у нас будет праздник двойной. Мы справимся.

Правда, пока календаря на будущий год еще нет. Но мы бы очень хотели, чтобы гонка вернулась на июнь. 28 июня – была бы идеальная дата (13, 17, 21 июня и 4 июля пройдут матчи Евро – Прим.ред.), организаторы о наших желаниях знают, но конкретные решения пока впереди.

– Футбольный праздник придет на Олимпийский стадион Баку намного раньше – уже 29 мая, через месяц, когда столица Азербайджана будет впервые принимать финал Лиги Европы. У вас есть личные предпочтения, кого вы хотели бы увидеть в финале?

– Там у нас пока две английские команды, испанская и немецкая? Я бы «Челси» хотел – там все-таки Абрамович, это наш человек. Но мы всем рады будем. Хотелось бы болельщиков по максимуму.

– На «Формулу-1» много приехало?

– Номерной фонд койко-мест в отелях 17 тысяч, плюс сдается что-то в частном секторе через специальные сайты. Мест нет сейчас почти нигде – все заполнено. Надеюсь, на футбол приедет не меньше.