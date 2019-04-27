Койкоместа и «наш человек» Абрамович. Как Баку совместит Евро-2020 и «Формулу-1» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2019 19:15Формула-1Яременко Николай

Койкоместа и «наш человек» Абрамович. Как Баку совместит Евро-2020 и «Формулу-1»

Министр спорта Азербайджана рассказал «Советскому спорту» о том, как Баку проводит нынешний этап «королевских гонок» и готовит следующие.

IMG_8021

– «Советский спорт», старейшее спортивное СМИ России… – начинаю я представляться министру спорта Азербайджана Азаду Арифу оглы Рагимову.
– Наверняка указом Ленина вас учредили?

– С чего бы это?
– Да я привык, что в Москве в те годы все учреждалось указом Ленина. Я когда в армии в Подмосковье служил, у нас там тоже табличка висела: «Военная часть учреждена в 1918 году указом Ленина».

– Если все-таки к сегодняшним вопросам… Как идет подготовка к воскресной гонке – довольны?
– Погода хорошая, ветра сильного нет. Раньше бывали такие ветра, что все билборды за ночь посрывает – приходилось с утра заново все вешать.

Если же более серьезно говорить, то у Азербайджана накопился богатый опыт в организации крупных турниров – тут и Европейские игры, и Исламские Игры, и Олимпиада по шахматам, и многочисленные чемпионаты по борьбе. На Гран-при Азербайджана работает огромное количество волонтеров. 10 тысяч человек записались на интервью, так все 10 тысяч пришли! Отобрали 3 тысячи – все работают!

– Трасса – в отличие от многих трасс «Формулы-1» – проложена прямо в центре города. Много жалоб от жителей Баку?
– Да, город (точнее, часть центра) у нас получается в осаде. Когда начинали в 2016 году (тогда гонка называлась Гран-при Европы), чуть ли не полгода были перекрытия: сначала собирать трассу, потом проводить гонку, потом разбирать. Но мы постоянно пытаемся снижать сроки. У нас есть две месяца теперь, чтобы все привести в порядок. Я бы вообще в 45 дней хотел уложиться…

IMG_8019

– Простите вопрос непрофессионала, но разбирать что именно нужно так долго?
– Это же логистический вопрос. Все блоки, все элементы трассы – все должно аккуратно уехать на склад. Склад огромный. Правильно все на склад заедет – значит правильно в следующий раз оттуда выедет. Нам эти гонки еще минимум четыре раза проводить!

– Контракт был на пять лет, а это четвертый раз. Не так?
– Все так, и мы уже подписали пролонгацию «5+3». То есть еще четыре года будем проводить этап.

– Трассу прямо в понедельник начнут разбирать?
– В понедельник начнем грузить в аэропорт имущество команд, включая болиды. Им же надо на другие этапы лететь. Потом начинается уже остальная работа.

– Слышал о планах совместить в будущем году время проведения Гран-при Азербайджана с проведением матчей на Евро-2020. Как это возможно совместить? Это совсем разные болельщики…
– Баку принимает три матча группового этапа и один четвертьфинал. Любое спортивный форум – это праздник. А у нас будет праздник двойной. Мы справимся.

Правда, пока календаря на будущий год еще нет. Но мы бы очень хотели, чтобы гонка вернулась на июнь. 28 июня – была бы идеальная дата (13, 17, 21 июня и 4 июля пройдут матчи Евро – Прим.ред.), организаторы о наших желаниях знают, но конкретные решения пока впереди.

– Футбольный праздник придет на Олимпийский стадион Баку намного раньше – уже 29 мая, через месяц, когда столица Азербайджана будет впервые принимать финал Лиги Европы. У вас есть личные предпочтения, кого вы хотели бы увидеть в финале?
– Там у нас пока две английские команды, испанская и немецкая? Я бы «Челси» хотел – там все-таки Абрамович, это наш человек. Но мы всем рады будем. Хотелось бы болельщиков по максимуму.

– На «Формулу-1» много приехало?
– Номерной фонд койко-мест в отелях 17 тысяч, плюс сдается что-то в частном секторе через специальные сайты. Мест нет сейчас почти нигде – все заполнено. Надеюсь, на футбол приедет не меньше.

IMG_8020

08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
26/04 14:11Футбол
Битва за выживание. «Анжи» и «Енисей» - на выход с вещами, «Уфа» и «Крылья» - в стыки?Пока все увлечены размышлениями, кто же попадет в призовую тройку чемпионата России, «Советский спорт» проанализировал несравненно гораздо более суровую битву за выживание.
27/04 02:00Футбол
Неужели суперматч – и бесплатно?! Полное ТВ-расписание матчей 26-го тура (с комментаторами!)В кои-то веки мы увидим центральный матч тура на общедоступном канале! И это – «Краснодар» – ЦСКА. Какие еще игры можно будет увидеть бесплатно? Кто их будет комментировать?
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
26/04 14:33Хоккей
Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
26/04 17:27Хоккей
«Сан-Хосе» опять попал под отбойный молоток. «Колорадо» сомнет «Шаркс»В субботу стартует одна из самых интригующих серий на Западе.
26/04 11:59Хоккей
Какая банда собирается! В сборную едут Овечкин, Кузнецов и не толькоНаши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
26/04 10:12Футбол
Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и материлсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
26/04 07:55Хоккей
Что творили Бобровский и Тарасенко! Как прошла ночь в НХЛ«Советский спорт» подводит итоги стартовых матчей второго раунда плей-офф. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
26/04 13:33Футбол
Кононов не хуже Бескова! Не мешайте ему строить великий «Спартак»Наш автор предостерегает президента красно-белых Леонида Федуна от очередного поспешного решения и призывает спартаковских фанатов не пороть горячку.
27/04 13:00Футбол
Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги?По сообщениям ряда СМИ, после ухода Наиля Измайлова и Сергея Родионова с ключевых постов в «Спартаке» за селекцию в клубе, скорее всего, будет отвечать известный футбольный агент Томас Цорн.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
26/04 10:00Хоккей
Эксклюзив «Советского спорта»! Сергей Андронов: И тут Никитин говорит: «Давайте сыграем за Сашку!».Гостем редакции «Советского спорта» стал капитан обладателя Кубка Гагарина – московского ЦСКА – Сергей Андронов.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Новости
19:34 Хоккей Россия победила США и вышла в финал юниорского чемпионата мира
19:25 Теннис Гаспарян не доиграла матч с Мартич, снявшись после первого сета
18:57 Футбол Валерий Карпин: Реализовали бы свои моменты – все было бы иначе
18:42 Футбол «Боруссия» проиграла «Шальке» и не смогла опередить «Баварию»
18:28 Футбол «Ростов» не смог обыграть в гостях «Анжи»
18:07 Формула-1 Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – шестой
17:49 Футбол Дивеев и Бекао полетели с ЦСКА на матч с «Краснодаром»
17:22 Теннис Медведев победил Нисикори и вышел в финал в Барселоне (видео)
17:16 Шахматы ФИДЕ увеличила количество партий в матче за звание чемпиона мира до 14
16:58 Баскетбол Де Коло признан MVP четвертых матчей плей-офф Евролиги
16:47 Футбол Агент: Ташаев не собирается уходить из «Спартака»
16:31 Футбол Гол Антонио принес «Вест Хэму» победу над «Тоттенхэмом»
16:10 Футбол «Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию»
15:33 Формула-1 Леклер показал лучший результат в третьей практике Гран-при Азербайджана, Квят – шестой
14:57 Футбол Адвокат брата Кокорина: Прокурор может попросить пятилетний срок
14:37 Футбол Валерий Гладилин: Почему «Спартак» так спешно объявил о смене руководства? Видимо, появился вариант
14:12 Хоккей «Ак Барс» покинут десять хоккеистов, включая капитана
14:00 Футбол СМИ: Ханни потерял доверие Кононова и будет выставлен на трансфер
13:53 Футбол Источник: «Спартак» принял решение о продаже Глушакова и Комбарова
13:33 Футбол СМИ: Романов возглавит молодежную команду «Спартака»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика