Чем интересна сегодняшняя гонка в Баку и почему за ней надо обязательно следить?

Такого неожиданного набора городов, как в здешнем пресс-центре не встретишь, наверное, больше нигде. Но разбирающийся в этапах «Формулы-1» человек, поймет, о чем речь:

Мы уже писали о том, почему трасса в Баку – самая непредсказуемая и чуть ли не самая экстремальная. Даже свободные заезды в пятницу подтвердили это. Субботняя классификация тоже добавила острых ощущений и волнения пилотам и их командам.

Это не спецэффекты на фотографии: заканчивалась квалификация уже ближе к закату. В лучах заходящего солнца лучшее время показал Валттери Боттас. Финн, таким образом, взял поул-позишн уже второй раз подряд – предыдущий был на 1000-м Гран-При Китая.

Мерседес блестяще подходит к старту гонки – партнер по команде Льюис Хэмилтон стал вторым, отстав всего 0,059 секунды. Первый ряд занимает Мерседес уже в третий раз в этом сезоне. Но строить прогнозы перед стартом бакинской трассы – дело неблагодарное. Опыт предыдущих лет показывает, что здесь возможны любые сценарии.

Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену будет обойти стартующих перед ними очень непросто. Несколько машин на узких поворотах вчера одна за другой задевали барьеры.

Еще один вопрос предстоящей гонки: сможет ли Aston Martin Red Bull Racing претендовать на подиум? Пьер Гасли и Ферстаппен максимально использовали обновленный блок питания, представленный здесь Honda.

Обидно болельщикам за Гасли, которому придется начинать с пит-лейн. Все дело в штрафе - ему не удалось остановиться на взвешивании FIA.

Интересно будет понаблюдать за Серхио Пересом, который потихонечку начинает приобретать репутацию специалиста по бакинской трассе. Он стартует пятым. При этом это для него единственная трасса, где он дважды попробовал шампанское, заняв третье место в 2016 и в 2018 годах.

Рядышком с ним стартует наш Даниил Квят (Red Bull Toro Rosso Honda), который еще ни разу не фигурировал в первой шестерке с самой первой бакинской гонки.

ГДЕ И КАК СМОТРЕТЬ ГОНКУ?

Если не повезло оказаться в эти дни в Баку, то лучше всего смотреть в прямой трансляции по ТВ.

15.10 Гран-При Азербайджана — прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».

Комментировать будет Алексей Попов – он уже рядом с нами в медиацентре: