Чем интересна сегодняшняя гонка в Баку и почему за ней надо обязательно следить? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 14:24Формула-1Яременко Николай

Чем интересна сегодняшняя гонка в Баку и почему за ней надо обязательно следить?

Главный редактор «Советского спорта» находится в эти дни в столице Азербайджана и объясняет главные интриги предстоящей сегодня гонки.

Такого неожиданного набора городов, как в здешнем пресс-центре не встретишь, наверное, больше нигде. Но разбирающийся в этапах «Формулы-1» человек, поймет, о чем речь:

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

Мы уже писали о том, почему трасса в Баку – самая непредсказуемая и чуть ли не самая экстремальная. Даже свободные заезды в пятницу подтвердили это. Субботняя классификация тоже добавила острых ощущений и волнения пилотам и их командам.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

Это не спецэффекты на фотографии: заканчивалась квалификация уже ближе к закату. В лучах заходящего солнца лучшее время показал Валттери Боттас. Финн, таким образом, взял поул-позишн уже второй раз подряд – предыдущий был на 1000-м Гран-При Китая.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

Мерседес блестяще подходит к старту гонки – партнер по команде Льюис Хэмилтон стал вторым, отстав всего 0,059 секунды. Первый ряд занимает Мерседес уже в третий раз в этом сезоне. Но строить прогнозы перед стартом бакинской трассы – дело неблагодарное. Опыт предыдущих лет показывает, что здесь возможны любые сценарии.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену будет обойти стартующих перед ними очень непросто. Несколько машин на узких поворотах вчера одна за другой задевали барьеры.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

Еще один вопрос предстоящей гонки: сможет ли Aston Martin Red Bull Racing претендовать на подиум? Пьер Гасли и Ферстаппен максимально использовали обновленный блок питания, представленный здесь Honda.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

Обидно болельщикам за Гасли, которому придется начинать с пит-лейн. Все дело в штрафе - ему не удалось остановиться на взвешивании FIA.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

Интересно будет понаблюдать за Серхио Пересом, который потихонечку начинает приобретать репутацию специалиста по бакинской трассе. Он стартует пятым. При этом это для него единственная трасса, где он дважды попробовал шампанское, заняв третье место в 2016 и в 2018 годах.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14Рядышком с ним стартует наш Даниил Квят (Red Bull Toro Rosso Honda), который еще ни разу не фигурировал в первой шестерке с самой первой бакинской гонки.

ГДЕ И КАК СМОТРЕТЬ ГОНКУ?

Если не повезло оказаться в эти дни в Баку, то лучше всего смотреть в прямой трансляции по ТВ.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

15.10 Гран-При Азербайджана — прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».

Комментировать будет Алексей Попов – он уже рядом с нами в медиацентре:

WhatsApp Image 2019-04-28 at 14

27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/04 22:00Футбол
Олег Иванов: Утка на поле? Это Арустамян ее закинулПосле матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями от игры поделились полузащитник грозненцев Олег Иванов и вратарь «Динамо» Антон Шунин.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
27/04 21:30Футбол
Черчесов, Рахимов, утка и голевая засуха – все, что нужно знать о матче «Динамо» – «Ахмат»«Динамо» не смогло обыграть на своем поле «Ахмат» и продолжает находиться в опасной близости с зоной стыковых матчей.
27/04 12:00Хоккей
Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира. Александра Мальцева он по этому показателю уже обогнал. До Бориса Михайлова все равно далеко.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
28/04 14:45Футбол
ЦСКА победит «Краснодар»: «быки» потеряли уверенность, свою игру и ГазинскогоОбозреватель «Советского спорта» уверен – армейцы как минимум выстоят в Краснодаре.
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
28/04 10:13Футбол
У Панарина – дубль, у Месси – новый титул, у Неймара – гол и драка. Что случилось, пока вы спалиСамые главные события минувшей ночи и того, что произошло накануне. Понимаем, вы могли это пропустить, потому что дача, тепло, праздник и шашлык. Но мы заботимся о вас! Читайте обо всем -- в одном материале.
28/04 13:58Футбол
РПЛ. «Локомотив» - «Енисей». ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
27/04 23:41Футбол
Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео)Очередной титул аргентинец оформил после победы «Барселоны» над «Леванте» в 35-м туре испанской примеры. Без гола Лео не обошлось.
26/04 14:33Хоккей
Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
28/04 14:16Хоккей
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
28/04 13:19Футбол
«Краснодар» победит ЦСКА: «быкам» очень хочется в Лигу чемпионов!Один из наших авторов считает, что у ЦСКА нет шансов на победу в Краснодаре. Для этого есть несколько причин. Желание попасть в Лигу чемпионов - не единственная причина.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
27/04 20:15Футбол
Отар Кушанашвили: Если Кононов справляется со своей работой, то я – Мбаппе!Полемическая колонка нашего колумниста.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
Новости
15:31 Футбол «Зенит» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд
15:24 Футбол Гол Мертенса помог «Наполи» одержать гостевую победу над «Фрозиноне»
15:18 Футбол Евгений Кафельников: Кононов предал свою команду, нет уважения к такому тренеру
14:56 Футбол «Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»
14:53 Футбол Мертенс сравнялся с Марадоной по голам за «Наполи» в серии А
14:40 Футбол Дмитрий Парфенов: После красной карточки немного рассыпались
14:29 Биатлон Владимир Драчев: Сборная команда не для того, чтобы лечиться
14:15 Футбол Шамиль Газизов: В этой встрече мы с «Уралом» решали разные задачи
14:02 Футбол ЦСКА взял верх над «Краснодаром» в матче молодежного первенства
13:56 Футбол Вадим Евсеев: В какой-то степени «Уфе» помогло удаление
13:49 Футбол Дубли Мостового и Маркина помогли «Зениту-2» одержать победу над «Краснодаром-2»
13:33 Футбол Маурицио Сарри: Мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть к английскому футболу
13:23 Футбол «Уфа» на своем поле разгромила «Урал» (видео)
12:53 Футбол Кэтэлин Карп: Арбитр матча «Уфа» — «Урал» был сонным весь первый тайм
12:43 Футбол Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Енисеем»
12:30 Хоккей Дон Черри: С такой игрой Бобровского ему можно забить только при несчастном случае
12:18 Хоккей Брюс Кэссиди: Бержерон в первом овертайме сделал многое, но Бобровский просто украл победу
12:07 Футбол Томас Тухель – о поражении в финале Кубка: Это большое разочарование, у меня нет объяснений
11:56 Футбол Владимир Нагибин: Аршавин с детства всех возил, мяч будто был привязан к его ноге
11:46 Хоккей Михаил Варнаков: Сборной Великобритании было бы довольно сложно в КХЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика