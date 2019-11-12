Кто в короли к Ферзю? Ждем нового напарника Ферстаппена в «Ред Булле»

Уже время задуматься – кто будет выступать в командах в будущем году? «Советский спорт» - о предстоящих изменениях в составах.

СТАБИЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Команды, где не ждали перемен.

Где мы точно не ждали никаких перемен, так это в «Феррари». Да, была вероятность, что Шарль Леклер окажется не столь хорош, как думали. И что не выдержит прессинга выступления за топ-«конюшню» уже на свой второй сезон в чемпионате. Однако молодой монегаск не подвел. С первых этапов дал понять, что может дать бой Феттелю. Летом выдал серию из четырех поул-позиций подряд, плюс принес команде две победы (Себастьян – «лишь» одну). Так что последние сомнения отпали – Леклер готов к борьбе на таком уровне!

При этом пошли слухи, что может уйти и сам Себ. Мол, недоволен своей ролью в коллективе. При этом контракт немца рассчитан до конца сезона-2020, но было бы желание его разорвать, а возможность найдется! Шеф «Скудерии» Маттиа Бинното не раз отмечал, что все слухи – беспочвенны. Однако делал оговорку: «Если, конечно, Феттель не захочет вернуться в «Ред Булл». То есть, теоретически, такая вероятность имелась. Но в последнее время все тихо. Принципиальность боссов «Быков», как и принципиальность Себа (а он не хочет делить статус «Примы» с Ферстаппеном, когда даже Леклера не может задвинуть на второй план!) имеют значение. Сюрпризы, конечно, возможны, но, судя по всему, в «Ред Булл» Феттель не вернется. Так что состав «Феррари» останется неизменным – контракты обоих пилотов действуют еще год.

Похожая ситуация и в «Макларене». Команда из Уокинга потихоньку выходит из кризиса, в котором оказалась из-за тандема с «Хондой». Ландо Норрис демонстрирует хорошую скорость, в нем ощутим большой потенциал. А Карлос Сайнс на удивление стал неплохой заменой Алонсо. Испанец заметно стабильней напарника, приносит куда больше очков, показывает свою зрелость, при этом – по-прежнему молод. Нет удивительного в том, что «Макларен» сохранил свой состав.

В чуть меньше степени это касается «Рейсинг Пойнт». Понятно, что одна вакансия в команде забронирована за Лэнсом Строллом. Причем – на годы вперед. А как иначе, если «конюшней» владеет отец канадского пилота, миллиардер Лоуренс Стролл? Интрига была в том, останется ли Перес напарником Лэнса? Но Серхио вполне устраивает руководство команды. Он достаточно быстр, при этом – помогает партнеру. И по-прежнему пользуется поддержкой Карлоса Слима (один из богатейших людей мира). В итоге с Пересом продлили контракт. Да сразу – на три года.

ЛУЧШЕЕ – ВРАГ ХОРОШЕГО

Команды, где перемены ожидались, но обошлось без них.

Где перемены назревали, так это в «Хаасе» и в «Альфа Ромео». Американская команда который год работает с Грожаном и Магнуссеном, но и Роман, и Кевин не особо блистают на трассах. Что заставляет Гюнтера Штайнера продлевать с обоими контракт – загадка. Ладно, датчанин – он хотя бы в начале сезона набрал какие-то очки и в целом выступает уверенно. Но вот француз все чаще попадает в аварии и нелепые ситуации, чем в топ-10! Похоже, резкие решения – не про босса команды. К удивлению многих, он не стал делать выводы из неудач. Не стал менять состав пилотов. Искать кадры на стороне. А решил, что лучшее – влаг хорошего. И оставил двух не самых сильных, но опытных гонщиков. Правда, потом подписал контракт с Кубицей – на должность тест-пилота… Чем окончательно всех разуверил в своей адекватности.

Впрочем, кто мы такие, чтобы судить о решениях Штайнера?

«Альфа Ромео» изначально имела контракт с Кими Райкконеном. Который, к тому же, владеет частью акций команды. Да, финну – уже 40 лет. Но он намерен откатать еще сезон, после чего отправится на пенсию. Только кандидатура Джовинацци вызывала большие вопросы! Ведь итальянец даже близко не оправдал надежд, по всем статьям уступая экс-чемпиону. Тем не менее, Тони тоже продлили. И тут даже есть логика. У молодежной академии «Феррари» есть два перспективных пилота - сын Михаэля Шумахера Мик и россиянин Роберт Шварцман (выигравший «Формулу-3» в текущем сезоне). Но оба пока не готовы к дебюту в «Гран-при». Их надо обкатать в «Формуле-2», на что уйдет еще год. В 2021-м либо Мик, либо Роберт (будем надеяться, что Роберт, к тому же он реально сильнее!), скорее всего, перейдут в «Альфу». Пока же менять Джовинацци просто некем. Поэтому его и оставили.

«Мерседес» же – отдельная тема. Тото Вольфф говорил, что напарником Льюиса может стать и Окон. Француз - давнишний протеже команды и личный протеже самого Тото (он – менеджер пилота). Но Хэмилтон, по слухам, потребовал оставить Боттаса. Поскольку ему с Валттери комфортно (читаем между строк – Валттери просто не готов бороться с Льюисом на равных. Да и не очень хочет). В итоге финна и продлили. Как обычно – на год.

Это тоже не стало сенсацией.

ПЕРЕМЕН, МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!

Команды, где изменения в составах уже были. Или обязательно будут.

В итоге лишь четыре команды решились на перемены в составе. И две их них пока что вынесем за скобки.

В «Уильямс» еще летом объявили о предстоящем расставании с Робертом Кубицей. Красивая история о возвращении польского пилота спустя 9 лет после страшной аварии, в которой он едва не лишился руки, предсказуемо закончилась не так уж красиво. Роберт вчистую проиграл Джорджу Расселлу, плюс оказался крайне недоволен и скоростью машины, и отношением к себе в «конюшне». Спонсоры Кубицы (как и ранее спонсоры Сергея Сироткина) не нашли большого желания оплачивать его участие в чемпионате в составе слабейшей команды. Так что поляк перейдет в «Хаас» - на должность тест-пилота. А кто заменит его в «Уильямсе» - пока вопрос. Скорее всего – канадский протеже «конюшни» Николя Латифи. Хотя возможен вариант и с Хюлькербергом.

Пока же Нико близок к тому, чтобы остаться в истории, как пилот, проведший максимальное количество гонок, при этом ни разу не попавший на подиум. Немец дебютировал в 2010-м, с тех про проехал 175 «Гран-при», но в призы ни разу не пробился. А летом понял, что остается без места в «Рено» - французская команда использовала шанс позвать французского же гонщика, которого не взяли в «Мерседес». Речь, разумеется, об Оконе. Именно Эстебан – один из лидеров своего поколения – теперь станет партнером Риккардо.

Но главная интрига – кто поедет в «Ред Булле»? Две команды «Быков» ограничены выбором из четырех гонщиков. Понятно, что Ферстаппен останется в главной. Вопрос – кто станет его напарником? Рокировка по ходу сезона подстегнула и Алекса Албона, и Пьера Гасли. Но фаворитом остается таец – он действительно классно смотрится в топ-«конюшне», регулярно заезжая в топ-6 в свой дебютный сезон. При этом боссы «Ред Булла» не исключают вариант с повышением Квята. Пусть россиянин и испортил последние две гонки авариями на последних кругах (и штрафами от судей), он все равно выглядит мощно! Со стороны «Быкам» брать некого, своих резервов у них нет (пилоты их молодежной программы к «Формуле-1» не готовы). Так что напарником Макса станет кто-то из указанной троицы. Оставшиеся двое отойдут к «Торо Россо». Решение, видимо, примут уже после концовки сезона. Впрочем, ждать нам осталось недолго.

СОСТАВ КОМАНД НА СЕЗОН-2020