И все-таки, не Квят. Даниила не повысили в «Ред Булл», оставив в «Торо Россо» - Советский спорт
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12 ноября 2019 21:00Формула-1Мысин Николай

И все-таки, не Квят. Даниила не повысили в «Ред Булл», оставив в «Торо Россо»

В «Ред Булле» объявили состав на будущий сезон. Увы, партнером Макса Ферстаппена останется Алекс Албон. Даниил Квят продолжит выступление в «Торо Россо».

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

Квят останется в «Торо Россо» так решили мы, внутри команды. За место в «Ред Булле» борются только Гасли и Албон, сказал Хельмут Марко перед Гран-при Сингапура.

Фактически, дверь в главную команду перед Даниилом закрыли прямо тогда. А если углубиться в историю, то еще раньше – когда в состав «Быков» перевели не россиянина, а тайца (на место провалившего сезон Гасли).

Позже, правда, Марко пошел на попятную.

На самом деле, я неправильно выразился. Я имел в виду, что возможности Квята мы знаем. Нам важно сравнить именно Алекса и Пьера. По факту, все трое участвуют в гонке за место в «Ред Булле». Кому оно достанется – объявим после Гран-при США, сказал Хельмут.

Это его слова уже перед предыдущим этапом, который состоялся неделю назад в Остине.

Приятно это слышать, но, на мой взгляд, всей этой истории придают слишком много значения, отреагировал уфимец. – Мое дело – гоняться и показывать результат. Неважно, на какой машине и в какой команде. Я буду выкладываться на все сто процентов и в «Торо Россо», и в «Ред Булле».

Заявление Марко вселило надежду в российских болельщиков, что наш пилот опять поедет в топ-«конюшне». Но, видимо, сам Даниил уже тогда прекрасно понимал цену слов Хельмута. Все это говорилось не для того, чтобы подстегнуть Квята. А чтобы мотивировать Албона. Именно таец изначально считался претендентом «номер один» на должность партнера Ферстаппена. Важно было, чтобы он не расслабился.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

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В «Ред Булл» не стали ждать конца сезона и – редкий случай! сдержали свое слово. А именно – объявили состав на следующий год до гонки в Бразилии. Сенсации не случилось. Албон остается в топ-«конюшне». Гасли и Квят продолжат выступать за «Торо Россо».

Алекс дебютировал в нашей команде на Гран-при Бельгии и с тех пор выступал очень здорово. Семь финишей в первой шестерке говорят сами за себя. Мы видим, что он прогрессирует, что становится только быстрее, а стабильность его выступлений не вызывает ни малейших сомнений. Албон доказал, что полностью заслуживает продления контракта с «Ред Буллом». Это позволит ему продолжать свой прогресс. Ведь Алексу лишь предстоит раскрыть свой истинный потенциал, сказал шеф команды Кристиан Хорнер.

Мне действительно повезло, что я останусь напарником Макса. Я благодарен «Ред Буллу» за веру в меня, в мой талант. И горд, что мои результаты позволили добиться этого контракта. Сезон вышел невероятным, но приглашение в главную команду по ходу чемпионата позволило мне сделать большой шаг вперед. Теперь я постараюсь сделать все, чтобы использовать полученный опыт и главное – оправдать ожидания, продолжая борьбу в группе лидеров, сказал Алекс.

Понятно, что Гасли и Квят вряд ли с радостью встретили эту новость. С другой стороны – они остаются в «Формуле-1»! Что неплохо само по себе. Тем более, для француза – серьезно разочаровавшего своей скоростью в этом сезоне. Что касается Даниила, то вспомним простой факт – два года назад его вовсе уволили из «Ред Булла», а 2018-й он провел вне Гран-при, работая на симуляторах в «Феррари». То, что уфимцу дали шанс вернуться – уже очень круто! То, что оставили на новый контракт – тоже вовсе не плохо.

Я рад тому, что остаюсь в «Торо Россо», рассказал россиянин. – Мне комфортно работать в этой команде. Я всех здесь давно знаю, так же, как знают меня. И мы многого вместе добились – чего стоит один лишь подиум в Германии! В 2020-м я надеюсь выступать еще лучше. И сделаю все, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества.

ПОЧЕМУ АЛБОН?

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И все же – почему выбрали Алекса? Ведь за период выступлений в «Торо Россо» он пусть несильно, но уступал Даниилу – и в квалификациях, и в гонках. В «Ред Булле» поехал быстрее? Разумеется, да, но ведь это «Ред Булл»! Набрал больше очков, чем Гасли, за меньшее количество гонок? Пойдем дальше – за первые шесть Гран-при он набрал больше баллов, чем даже Ферстаппен! Но это не значит, что Алекс лучше Макса. Просто реальный баланс сил в «Формуле-1» не всегда отражается в протоколах.

Что точно не подлежало сомнению – так это слабость Гасли. С одной стороны, Пьер после перевода в «Торо Россо» тоже чаще попадал в очки. С другой, все его минусы остались при нем. Француз по-прежнему очень плох при обгонах, ужасно работает с шинами, часто принимает неверные решения и попадает в разные инциденты. Просто ему везло – и в плане судейских решений (которые часто то ли прощали, то ли не замечали рискованных маневров Пьера). И в плане ситуации на трассах. В отличие от Даниила, которому потенциальный финиш в топ-6 в Италии испортила поломка мотора, а новые проблемы с силовыми установками перечеркнули шансы на успех в Сингапуре и в Сочи. Иначе бы расклад по очкам был совершенно иным! То же касается и Макса – Ферстаппен действительно часто сталкивался с неудачами не по своей вине. Поэтому и набрал меньше баллов, чем Албон.

Что касается Алекса, то он действительно стабильно приезжал в топ-6. Но при этом трижды попадал в серьезные аварии (на практиках и в квалификации). Отличался прорывами из конца пелотона, но далеко не все его обгоны были безупречными и чистыми. При этом действительно серьезной борьбы ни с «Феррари» и «Мерседесом», ни за место на подиуме он, по факту, не вел. А Ферстаппену в большинстве случае проигрывал по 0,6 секунды с круга. То есть, ехал не сильно быстрее Гасли. Ярче и эффектнее – возможно. Но до уровня топ-пилота ему все равно далеко. Квят за рулем «Ред Булла» точно смотрелся бы лучше.

Но не забудем один важный факт. Албон – дебютант. И до февраля он вообще ни разу не сидел в болиде «Формулы-1»! А летом оказался уже в топ-«конюшне». И, в принципе, поехал достойно. Ему есть куда прогрессировать, тогда как потолок Даниила уже примерно проглядывается. Плюс за Алексом стоят тайские спонсоры. Да и не только тайские. Вся Юго-Восточная Азия болеет за этого парня, а сколько в этом регионе разных крупных компаний, вы прекрасно представляете сами. Разумеется, фактор денег в «Ред Булле» тоже держат в уме. И тут у Даниила не было никаких преимуществ.

А если Албон вдруг провалится, как провалился Гасли… Так что ж мешает заменить его по ходу сезона на того же уфимца? Как говорится, начать сезон в команде не значит провести его в ней полностью. Так что свой шанс вернуться в «Ред Булл» Даниил, может быть, еще получит.

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