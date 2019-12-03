Шестой титул Льюиса, третий подиум Квята. Сезон-2019 в цифрах и фактах

О ЛЬЮИСЕ И «МЕРСЕДЕСЕ»

6-й чемпионский титул выиграл в этом сезоне Льюис Хэмилтон. По общему количеству трофеев он обошел Хуана-Мануэля Фанхио и вышел на чистое второе место в истории. Впереди – лишь Михаэль Шумахер (7 чемпионских кубков).

11 побед в сезоне одержал Льюис, повторив свой личный рекорд 2014 и 2018 годов. Лучшее достижение – 13 выигранных гонок в течение чемпионата – по-прежнему делят два немца: Шумахер (2004) и Себастьян Феттель (2013).

250-й «Гран-при» провел Хэмилтон, выступив на заключительном этапе сезона – в Абу-Даби. По их количеству за карьеру он вышел на девятое место в истории. Из действующих пилотов больше – только на счету Кими Райкконена (315). В истории вообще – у Рубенса Барикелло (326). Однако есть важное «но» - все эти гонки Льюис провел без единого перерыва. За всю карьеру он не пропустил ни одного «Гран-при»! И здесь британец лидирует в истории чемпионатов с большим запасом. Вторая по продолжительности серия – 206 гонок – на счету Нико Росберга (2006-2016).

Одержав победы в Канаде и Венгрии, Льюис в 7-й раз выиграл эти «Гран-при». Столько же триумфов на одном этапе – у Михаэля Шумахера (Канада и Сан-Марино). Больше – только опять же у Шумахера (8 побед во Франции).

5 квалификаций в прошедшем сезоне выиграл Хэмилтон. По общему количеству поул-позиций (88) он давно держит абсолютный рекорд. На втором месте в истории Михаэль Шумахер (68), на третьем – Айртон Сенна (65).

5 победных дублей подряд в 5 первых гонках сезона завоевал «Мерседес». Это – абсолютно лучшее начало чемпионата в истории! Ранее ни одной команде не удавалось одержать больше 3-х дублей на старте.

6-е победы подряд одержали гонщики «Мерседеса» на этапах в России, Японии и Абу-Даби. При этом в Сочи, где гонки проводятся с 2014 года, другие «конюшни» в принципе никогда не выигрывали.

В 6-й раз подряд «Мерседес» выиграл и чемпионат мира, и Кубок конструкторов. Такое достижение не покорялось никому в истории.

О «ФЕРРАРИ»

Одержав победу в Бельгии, Шарль Леклер стал 3-м в списке самых юных гонщиков, выигрывавших гонки «Формулы-1». На тот моменту монегаску исполнилось 21 год и 320 дней. Рекорд принадлежит Максу Ферстаппену (18 лет, 228 дней – Испания-2016), на втором месте – Себастьян Феттель (21 год, 73 дня – Италия-2008).

И одновременно Леклер стал лишь 6-м пилотом, который выиграл свою первую гонку в течение последних 10 лет. Кроме него в указанный период список победителей «Гран-при» пополнили Валттери Боттас, Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Пастор Мальдонадо и Нико Росберг.

С учетом Леклера, победы для «Феррари» за всю историю команды приносили 39 пилотов. Первым стал итальянец Альберто Аскари в 1951 году.

Себастьян Феттель лишь 2-й раз в карьере уступил в итоговом зачете партнеру по команде. Первый раз такая оказия случилась с ним в 2014-м в «Ред Булле» – тогда немец набрал меньше очков, чем Даниэль Риккардо, после чего ушел в «Феррари». Теперь его опередил Шарль Леклер.

9 лет «Феррари» не могла выиграть домашнюю гонку в Италии – с 2010 года. Это самая длинная такая серия за всю историю «Скудерии». Леклер прервал ее 9 сентября, став лучшим в Монце.

Шарль – 5-й гонщик «Феррари», который выиграл «Гран-при Италии» в свой первый сезон за «конюшню». Ранее такое удавалось только швейцарцу Клею Регаццони (1970), южноафриканцу Джоди Шектеру (1979), Михаэлю Шумахеру (1996) и Фернандо Алонсо (2010).

Победа Феттеля на «Гран-при Сингапура» принесла «Феррари» 1-й хет-трик с 2008 года! Перед успехом Себа гонки в Бельгии и Италии выиграл его напарник, Шарль Леклер.

9 поул-позиций завоевали гонщики «Феррари», из них лишь 2 – на счету Феттеля. 10 побед в квалификации одержал «Мерседес». Оставшиеся две достались Максу Ферстаппену на «Ред Булле».

50 000 евро составил штраф для «Феррари» за неверные показания по количеству топлива в машине Леклера после квалификации в Абу-Даби. Учитывая, что Шарлю, ставшему в гонке третьим, грозила дисквалификация, такое наказание можно назвать весьма мягким.

12 лет «Феррари» не может выиграть титул. Последний трофей ей принес Кими Райкконен – в 2007 году. Самый продолжительный период без чемпионских кубков в истории легендарной команды – 21 год (от Джоди Шектера в 1979-м до Михаэля Шумахера в 2000-м).

О ДАНИИЛЕ КВЯТЕ

37 очков набрал россиянин в своем пятом сезоне в «Формуле-1». Это его лучший результат в цветах «Торо Россо». В составе «Ред Булла» в 2015 году Даниил набрал 95 баллов.

10 гонок чемпионата-2019 Квят завершил в очках. Лишь в трех – не добрался до финиша из-за аварий или отказа техники. При этом его средняя позиция в итоговом протоколе – 10,78.

Зато лучшая – 3-е место на «Гран-при Германии»! В той гонке Даниил принес для «Торо Россо» первый подиум с Италии-2008 (и второй в истории на тот момент). Любопытно, что в ночь перед гонкой Квят стал отцом – его подруга Келли Пике родила ему дочь, которую назвали Пенелопой.

Подиум в Германии стал 3-м в карьере Даниила – после Венгрии-2015 (2-е место) и Китая-2016 (3). При этом между гонками в Шанхае и Хоккенхайме прошло 3 года и 102 дня. Это один из самых продолжительных перерывов между двумя подиумами одного пилота в истории «Формулы-1».

6 – лучший результат Даниила в квалификации. Так высоко он стартовал в Азербайджане. Правда, в гонке ему все испортил Даниэль Риккардо, сначала зацепивший Квята при обгоне, а после – въехавший в него задним ходом. В итоге россиянин сошел.

7:12 – таков счет Квята в квалификациях с напарниками. В двух случаях либо он сам, либо его партнер не принимали в них участие. Как видим, лишь семь раз Даниил смог опередить партнеров в борьбе за лучшую позицию на старте. В пяти случаях это был Алекс Албон, только в двух – Пьер Гасли.

5 штрафных баллов за этот сезон набрал Даниил Квят – за инциденты в Китае (2 очка), Мексике (2) и США (1). Больше – только у Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо (по 7). Напомним, за 12 штрафных баллов в течение календарного года (а не текущего сезона) гонщику грозит дисквалификация на один «Гран-при».

О НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ ГОНКЕ В БРАЗИЛИИ

71 год и 60 дней составил суммарный возраст участников подиума «Гран-при Бразилии». Тогда в тройку лучших (после штрафа для Льюиса Хэмилтона) вошли Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Карлос Сайнс. Это – самый юный подиум в истории «Формулы-1». Предыдущий рекорд – 71 год и 338 дней – был установлен в Италии-2008, когда на пьедестал почета попали Себастьян Феттель, Хейкки Ковалайнен и Роберт Кубица.

2072 дня без подиумов длилась серия «Макларена», ставшая самой долгой в истории легендарной команды. Она началась после Австралии-2014 и закончилась в Бразилии с успехом Сайнса-младшего.

Карлос стал 4-м испанцем, поднявшимся на подиум в комбинезоне «Макларена». Первые трое – Альфонсо де Портаго (1), Педро де ла Роса (1) и Фернандо Алонсо (97 подиумов).

Впервые за 25 лет по итогам гонки в топ-3 попали сразу два гонщика, для которых подобный успех стал первым в карьере. В Бразилии свой счет личным подиумам открыли Пьер Гасли и Карлос Сайнс. Последний раз до этого подобное случалось в Германии-1994 – тогда удача улыбнулась французам Оливье Панису и Эрику Бернару из команды «Лижье».

Впервые за 28 лет два гонщика на машинах, оснащенных двигателями «Хонда», сделали дубль в «Гран-при». В Бразилии победа досталась Ферстаппену, вторым стал Гасли. В Японии-1991 аналогичный успех отпраздновали Айртон Сенна и Герхард Бергер (оба выступали за «Макларен»).

Победив в Сан-Пауло, Ферстаппен выиграл 8-й «Гран-при» в карьере и сравнялся с такими пилотами, как Жаки Икс и Дэнни Холм (чемпион мира-1967).

О ПИЛОТАХ В ЦЕЛОМ

Только 1 пилот проехал без сходов полную дистанцию всех 21 гонок. И это – Льюис Хэмилтон. Всего за сезон он преодолел 6381,139 км, на которые потратил 32 часа, 12 минут и 59,730 секунды.

8 лет и 258 дней составил отрезок между двумя гонками, в которых Роберт Кубица сумел набрать очки. Конкретно – между «Гран-при Абу-Даби»-2010 и «Гран-при Германии»-2019. Это – новый рекорд «Формулы-1». Предыдущий – 7 лет и 342 дня – с 1968 года принадлежал французу Люсьену Бьянки (двоюродному дедушке погибшего в 2015 году Жюля Бьянки).

18 пилотов (все, за исключением двух представителей «Уильямса»), как минимум один раз отбирались в топ-10 в квалификации и попадали в топ-10 протокола гонки. Джордж Рассел и Кубица этого сделать не смогли. Роберт набрал 1 очко в Германии, финишировав 12-м, только из-за штрафов для двух гонщиков «Альфа Ромео».

6 пилотов успели отметиться в лидерах гонки на протяжении сезона. Это Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Себастьян Феттель и – внезапно! – Антонио Джовинацци. Выиграли «Гран-при» только пятеро (все упомянутые, кроме итальянца).

179 «Гран-при» провел Нико Хюлькенберг, так ни разу и не поднявшись на подиум. Это – абсолютный рекорд «Формулы-1». В будущем сезоне немец остался без места в команде и, вероятно, навсегда покинет чемпионат мира.

О СЕЗОНЕ-2020

7-й титул может выиграть в будущем году Льюис Хэмилтон, что позволит ему сравняться по их количеству с Михаэлем Шумахером.

84 победы в настоящий момент в активе Льюиса за карьеру. В 2020 году он попробует побить рекорд Шумахера (91).

Лишь 2 пилотов из текущего состава команд не продолжат выступления в чемпионате в новом году. Роберт Кубица покинет «Уильямс», а Нико Хюлькенберг – «Рено».

Только 1 человек дебютирует в сезоне-2020. Это – канадец Николя Латифи, подписавший контракт с «Уильямсом». Хюлькенберга в «Рено» заменит француз Эстебан Окон, ранее уже выступавший в «Формуле-1» в составе «Мэйнора» и «Форс Индии».

104 дня разделит сезоны-2019 и 2020. Первый этап чемпионата стартует 13 марта в Австралии.

22 гонки пройдет в будущем году, что станет рекордом в истории «Формулы-1». Календарь покинет этап в Германии, зато в него вернется «Гран-при Голландии», а также впервые состоится «Гран-при Вьетнама».