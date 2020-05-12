Феттель уйдет из «Феррари». А, может, и из «Формулы-1»

«Советский спорт» – об истории Феттеля в «Феррари». От которой так многого ждали и которая так бесславно закончилась.

Феттель ворвался в «Формулу-1», как второй Шумахер. И практически целиком повторил успехи другого известного немца. Как и Михаэль, он дебютировал по ходу сезона, заменив в команде гонщика – в случае с Шуми это был Бертран Гашо из «Джордана», попавший в тюрьму за драку с таксистом, в случае с Себом – Роберт Кубица в «БМВ-Заубере», угодивший в жуткую аварию в Канаде-2007. Яркое выступление в первой гонке, потом – мгновенный переход в другую «конюшню», первая победа уже на второй год в составе не лучшей команды (для «Торо Россо» и тот поул, и тот триумф в Италии-2008 от Феттеля до сих пор остаются единственными, а второй подиум команде принес лишь Даниил Квят – в Германии-2019). Еще один сезон на раскачку, после чего – доминирование на формульных трассах, чемпионские титулы и переход в «Феррари».

Видите, как много общего!

Но тут и начались расхождения.

Шумахер уходил в «Скудерию» только двукратным чемпионом и из очень сильной команды «Беннетона» – в весьма слабую, пусть и с именем. «Феррари» оставалась легендой, но лишь на бумаге – титулы в Маранелло не праздновали аж с 1979 года (последним перед Шуми его для них выиграл Джоди Шектер). Для немца это был вызов, справившись с которым он обеспечил бы себе место в истории. Михаэль позвал с собой целый ряд талантливых инженеров и менеджеров, выстроил организацию вокруг себя, научил раздолбаев-итальянцев немецкому порядку и дисциплине, и результат мы все знаем – пять титулов подряд, рекорды «Формулы-1» по победам, подиумам, поул-позициям и т.д., и т.п. Шумахер прочно утвердил за собой звание самого лучшего пилота в истории. Пусть Льюис Хэмилтон уже близок к тому, чтобы повторить его успехи, но это – только в плане статистики. А вот насчет всего остального…

Феттель же доминировал в «Ред Буле» четыре года подряд, а в «Феррари» перешел… после того, как «Быки» попали в незначительный кризис, выпали из борьбы за титул, а сам Себастьян уступил внутрикомандную борьбу новому молодому напарнику – Даниэлю Риккардо. В сезоне-2014 австралиец смог выиграть три «Гран-при», тогда как Себ остался без побед. И его уход в «Скудерию» многим напоминал бегство. Мол, Феттель оказался не готов найти в себе мотивацию для борьбы во втором эшелоне и воспользовался шансов перейти в топ-«конюшню», где к тому времени разругались с Алонсо. «Мерседес» уже был силен и взял оба главных трофея с запасом, но ведь никто еще не знал, что гегемония серебристых продолжится в течение шести лет! А тут был шанс быстренько стать пятикратным. Да к тому же в составе «Скудерии»! Конечно, Феттель решил им воспользоваться. Не будем драматизировать – упрекнуть его, в общем-то, не за что. Но и сравнивать переход Себастьяна с переходом Шумахера в 1996-м было просто бессмысленно. Хотя поклонники «Феррари» не собирались об этом думать. Выиграй немец чемпионат – он получил бы и любовь, и славу. И призвание.

Проблема в том, что он его так и не выиграл.

Себастьян Феттель

ЧТО БЫЛО В «ФЕРРАРИ»?

С одной стороны, прямой вины Себа здесь нет. Никто действительно не думал, что «Мерседес» будет так доминировать, как не снилось до этого ни «Ред Буллу» в 2010-2013, ни в «Феррари» в 2000-2004 годах. Мы никогда не узнаем, смог бы другой пилот в кокпите алого болида добиться большего, чем смог Феттель. Прав Маттиа Бинното, шеф «Скудерии» – как ни крути, а Себ стал частью истории итальянской команды. Он выиграл 14 гонок, став третьим в списке самых успешных пилотов «Феррари» (после Шумахера и Алонсо). Он 54 раза поднимался на подиум, 12 раз стартовал с «поула» и трижды был в топ-3 по итогам сезона, из них два раза – вице-чемпионом мира (2017-2018). Это достойные результаты. А то, что за все эти пять лет в Маранелло не смогли построить лучшую машину в пелотоне, а главное – решить вопросы с пробелами в организации, так разве это его вина?

Но как в тексте запоминается последняя фраза, так и в карьере гонщика важны последние сезоны. Можно уйти красиво, на высокой ноте. А можно так, как Феттель – расклеившись, утратив статус лидера команды, проиграв конкуренцию молодому напарнику. У Себа был реальный шанс на титул в 2018-м, когда он лидировал вплоть до летнего перерыва. Там многое испортила сама команда, но очень бросилось в глаза, как Феттель приуныл после серии неудач и потерял свою хватку. Приход Леклера вместо Райкконена должен был подстегнуть Себастьяна – когда же проявлять свои качества лидера, как не в борьбе с амбициозным и талантливым юным гонщиком! Но Феттель, подобно Алонсо в «Макларене» в 2007-м (когда там дебютировал Хэмилтон), слишком много внимания пытался обратить на себя за пределами трассы, чем непосредственно в гонках. Нет, до истерик, интригантства испанца (сдавшего свою команду в известном шпионском скандале) он не опустился, а вот руки – действительно опустил. Итог 2019-го – 1 победа, 2 поула, 9 подиумов и 5-е место в турнире. Леклер выиграл 2 гонки, 5 квалификаций, на подиум поднялся 10 раз и стал в чемпионате четвертым.

Уже к концу прошлого года стало понятно, что в «Скудерии» планируют делать ставку на Шарля. А Феттеля не особо-то и планируют удержать…

Маттиа Бинотто и Себастьян Феттель

КАК РАССТАЛИСЬ И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В декабре в «Феррари» объявили о продлении контракта с Леклером до 2024 года включительно. По слухам, зарплата монегаска составит 14 миллионов евро в сезон. Соглашение Феттеля завершалось в конце 2020-го при гонораре в 40 миллионов! Конечно, переговоры о новом велись, но, согласно европейским инсайдерам, максимум, на что мог рассчитывать немец – еще одно однолетнее соглашение со значительной урезкой в деньгах (до уровня тех самых 14 миллионов).

Дело не в том, что Себа не устроила эта сумма. Скорее, он понял, что с ним общаются просто из вежливости. И что реального интереса в продолжении работы с Феттелем в Маранелло ни у кого нет. По крайней мере – среди руководства.

– Нет единственной причины, по которой мы решили расстаться, – признался Маттиа Бинотто во вторник, официально объявив о предстоящем уходе Себа. – Просто обе стороны осознали – так будет лучше для всех. Теперь и команда, и Себастьян пойдут своим путем. Но мы за многое ему благодарны и признаем всю значимость Феттеля для «Феррари» – как пилота и как человека.

Кто заменит немца в «Скудерии» – отдельная тема. А вот куда пойдет сам Себ – пока сложный вопрос. Пусть он и не блистал в последнее время, как ни крути, мы говорим о четырехкратном чемпионе! Который еще относительно молод (33 года – не критический возраст для гонщика). И который все еще сильнее большинства других пилотов в «Формуле-1». Просто, очевидно, уже не самый лучший.

И тут есть нюанс. Переход в топ-команду для Себа почти невозможен. Если он не захотел мириться с ролью второй скрипки в «Феррари», то вряд ли согласится делать это в «Ред Булле» (где есть Ферстаппен) и в «Мерседесе» (где Хэмилтон). Это не говоря о том, что руководство данных «конюшен» само вряд ли хочет излишне нервировать своих прим приглашением Феттеля. А выступление за середняков – явно не то, о чем мечтал Феттель на излете карьере.

Так что не исключен вариант, что Себ действительно покинет «Формулу-1». Или, по крайней мере, возьмет паузу. Впрочем, у него еще есть этот сезон, чтобы красиво попрощаться – по крайней мере, с «Феррари». Чем гоночные боги не шутят – вдруг все же удастся выиграть титул?