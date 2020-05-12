А что, если Квят? Кто заменит Феттеля в «Феррари» - Советский спорт
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12 мая 2020 21:00Формула-1Мысин Николай

А что, если Квят? Кто заменит Феттеля в «Феррари»

Не успела «Скудерия» объявить о скором расставании с Себастьяном Феттелем, как мир «Формулы-1» наполнился слухами – кто же заменит немца в составе команды? В числе кандидатов – россиянин Даниил Квят.

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В чемпионате мира давно не было ситуации, когда бы трансферный рынок так всколыхнулся еще весной. Даже без поправок на то, что сезон-2020 отложен до середины июля и фактически не стартовал, настолько рано места в топ-конюшнях не освобождались уже очень давно! Конечно, всем интересно, куда пойдет Феттель – самая крупная рыба на рынке свободных агентов за последние годы. Но куда больше основную часть фанатов волнует другой вопрос – кто заменит Себа в «Феррари»?

И кандидатов, если честно, полно.

Инсайдеры европейских СМИ тут же заполонили медиа-пространство догадками. Кандидатуры выдвигаются разные – от Антонио Джовинацци до Фернандо Алонсо! Но давайте попробуем рассуждать трезво.

Валттери Боттас? Его контракт с «Мерседесом» завершается в этом году и позиции финна (а точнее – его результаты) не убеждают в том, что в Брэкли вновь решат его продлить. С одной стороны, Валттери – отличный кандидат для «Феррари». Пилот с опытом выступлений в топ-команде, с победами и подиумами за спиной. Он действительно быстр, и при этом умеет играть роль второй скрипки. А именно такой персонаж, по сути, и нужен «Скудерии», которая очевидно делает ставку на Леклера. Но если Боттас и подпишется в Маранелло, всем сразу станет ясно – он будет здесь лишь Санчо Пансо, без шансов стать Доном Кихотом. А Валттери уже не раз показывал, как снижаются его результаты, когда у парня не хватает мотивации. Причем, ценник на Боттаса агенты финна выкатят солидный, а переплачивать ему смысла нет. В принципе, в «Формуле-1» хватает парней, способных выполнять те же функции, что и Валттери, но за меньшие деньги.

Джовинацци? Единственный козырь Тони – то, что он итальянец. А итальянцы не гоняли за «Скудерию» со времен Джанкарло Физикеллы, подменившего Фелипе Массу в паре гонок в 2009-м. Антонио просто недостаточно быстр, чтобы претендовать на место в топ-конюшне. За два сезона в «Заубере» и «Альфа Ромео» он не показал решительно ничего, что позволило бы поверить в его перспективы. И вряд ли в «Феррари» подпишут своего протеже на место партнера Леклера исключительно из дружеских и теплых чувств к парню.

Алонсо? Конечно, его возвращение теоретически возможно. Но вспоминая, как Фернандо расставался с «Феррари» в 2013 году, такое развитие ситуации станет откровенной комедией. Не говоря о том, что на роль второй скрипки испанец точно не будет согласен – зачем же тогда стравливать его с Леклером? Да и не факт, что после паузы в два года 39-летний гонщик сможет снова бороться на высшем уровне – при всем уважении к Алонсо и несомненности его таланта. Его время прошло.

Похожие аргументы подходят к большинству других кандидатур. Среди которых мелькают и Серхио Перес быстрый, но временами безбашенный парень, уже испортивший свой шанс проявить себя в топ-команде – в «Макларене». И Даниэль Риккардо его давненько сватают в «Феррари», но при всем уважении к австралийцу, он успел поблистать только в «Ред Булле», при этом – недолго. А вот в «Рено» пока ничем себя не проявил. И даже Льюис Хэмилтон – запросы британца чрезмерно велики по зарплате (по слухам, он просил у «Феррари» аж 90 миллионов евро в год!), не говоря о том, что Льюис уж точно не согласится прислуживать монегаску, так что его приход в «Скудерию» грозит серьезным конфликтом пилотов. А это, как показывает история, ничего хорошего команде не сулит.

4Даниил Квят

А ЧТО НАСЧЕТ КВЯТА?

Вот кроме шуток. Забудем на время, что Квят – россиянин, и нас, по понятным причинам, его судьба волнует больше, чем будущее прочих пилотов. Оценим шансы Даниила объективно. Ситуация здесь такова.

Он – безусловно талантливый гонщик, которого в «Ред Булле» подняли, а следом – сами же и «утопили». После чего – позволили реанимировать карьеру. Вернувшись в «Формулу-1», Даниил доказал, что стал только сильнее, стабильнее и взрослее. Его подиум в гонке Германии в прошлом году наглядное тому доказательство – настолько зрело, продуманно, безошибочно он провел тот заезд (скосивший большинство лидеров топ-конюшен). При этом Квят вырос в Италии, он там – практически свой. И целый год он работал в «Феррари», оставив о себе самые лучшие воспоминания в команде! Да, Даниил был лишь пилотом по развитию, но это не так уж мало – учитывая, как позитивно отзывались о нем шефы «Скудерии». Тот факт, что после этого уфимца снова позвали в «Ред Булл» (точнее – в «Торо Россо», нынешнюю «Альфа Таури»), лишь подтверждает то, что год в Маранелло россиянин провел продуктивно. Ему легче, чем остальным, будет заново влиться в «конюшню», найти общий язык с инженерами, поладить с машиной. При этом Квят все еще молод (ему 26 лет), он не раскрыл весь свой потенциал и может серьезно прибавить – когда почувствует поддержку за спиной. Конец сезона-2019 он провел не блестяще, но это снова-таки связано с тем, что его «бортанули» в «Ред Булле», не взяв на место в главной команде вместо Гасли (а позвав дебютанта Албона). Даниил сам признался, что не понял такое решение и считает его несправедливым. Ему сложно показывать максимум, когда парня в открытую двигают на второй план – для психологической стабильности и суперских результатов Квяту необходимо знать, что в него верят и готовы ему помогать. И в этой ситуации он раскроется, как раскрылся в «Ред Булле» в 2015-м, обойдя по очкам Риккардо. А в «Феррари» способны создать для россиянина подходящую атмосферу. Даже с поправкой на роль второго номера – с ней куда легче смириться, когда претендуешь на подиумы и победы, чем когда борешься за редкие очки.

Может, об этом не говорят инсайдеры. По крайней мере – не так громко. Но можете быть уверенны – в «Скудерии» о Квяте точно думают. И, может быть, даже ведут переговоры. Тем более, контракт уфимца с «Ред Буллом» истекает уже в этом году.

5Карлос Сайнс

НО КТО ЖЕ КАНДИДАТ «НОМЕР ОДИН»?

Впрочем, если и так, по сообщениям итальянской прессы в «Скудерии» почти определились с заменой для Феттеля. И это, к сожалению, не Даниил. А Карлос Сайнс – пока еще пилот «Макларена».

Corriere della Sera сообщила, что в «Феррари» предложили испанцу контракт на десять миллионов евро. Чуть позже итальянская версия Motorsport написала: соглашение уже почти достигнуто, осталось только уладить формальности, а официальное подтверждение последует в ближайшие 48 часов. Возможно, инсайдеры ошибаются, но пока все похоже на правду.

Карлос – сын экс-чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего и один из самых талантливых юных гонщиков в «Формуле-1». Он вдрызг проиграл сезон в GP3 Даниилу Квяту в 2013-м. И позже не составил конкуренцию Максу Ферстаппену в «Торо Россо». Он набил много шишек, но давно доказал, что быстро учится на ошибках и может постоянно прогрессировать. Испанец – самый аккуратный пилот в пелотоне, при этом – действительно быстрый, а главное – очень стабильный. Он и его агенты сумели найти варианты, как с наименьшими потерями уйти из системы «Ред Булла» сначала в «Рено», а позже – в «Макларен». В прошлом сезоне Сайнс-младший стал лучшим из всех после шестерки гонщиков трех топ-конюшен. Даже на фоне неимоверного таланта Ландо Норриса он сумел показать свою зрелось, свои скиллы и амбиции. К тому же, за испанцем поддержка спонсоров с Пиренеев, уже работавших с «Феррари» во времена Алонсо. Как ни крути, а по совокупности факторов кандидатуры лучше на замену Себу нет.

Возможно, в ближайшие двое суток мы и правда услышим, что Сайнс переходит в «Скудерию». Но дьявол кроется в нюансах… Вдруг что-то не срастется, вдруг итальянские СМИ ошиблись, и всех нас ждет неожиданный поворот? Запасемся терпением.

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