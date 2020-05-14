Карлос Сайнс заменит Феттеля в «Феррари». Когда-то он вдрызг проигрывал Квяту - Советский спорт
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14 мая 2020 14:00Формула-1Мысин Николай

Карлос Сайнс заменит Феттеля в «Феррари». Когда-то он вдрызг проигрывал Квяту

Сын экс-чемпиона мира по ралли станет напарником Шарля Леклера.

В «Феррари» официально объявили о двухлетнем соглашении с испанцем Карлосом Сайнсом. Правда, случится это в будущем году.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ?

Во вторник взорвалась информационная бомба – «Феррари» сообщила о том, что нынешний сезон станет последним в команде для Себастьяна Феттеля. Четырехкратный чемпион мира провел за «Скудерию» пять сезонов и должен провести шестой – в 2020 году. Но по истечении контракта покинет Маранелло. Слухи о том, кто же заменит немца в составе самой популярной команды планеты, начали плодиться с молниеносной скоростью. Обсуждались кандидатуры Даниэля Риккардо, Валттери Боттаса, Антонио Джовинацци, даже Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона! Конечно, мы могли надеяться, что в чисто вероятных пилотов «Феррари» входит и наш Даниил Квят – уже работавший с ней один год в качестве гонщика по развитию (благодаря чему реанимировал карьеру и смог вернуться в «Торо Россо», попутно заслужив лестные отзывы от руководства «Скудерии»).

Но уже к вечеру вторника стало понятно, что явный кандидат – всего один. И это, разумеется, не Алонсо, в 2014-м простившийся с итальянской командой не самым лучшим образом (впрочем, виноваты были обе стороны). И не Хэмилтон, финансовые аппетиты которого в Маранелло просто не потянули (по слухам, он просил под 90 миллионов евро в год). А Карлос Сайнс – нынешний гонщик «Макларена», сын двукратного чемпиона мира по ралли (1990 и 1992 годов) и бывший напарник Квята по молодежной программе «Ред Булла», вдрызг проигравший россиянину битву за титул в GP3 в 2013-м.

23Даниил Квят и Карлос Сайнс

КВЯТ ПРОТИВ САЙНСА

Сайнсу всегда пророчили большое будущее. Отличная генетика (тот случай, когда природа на детях гениев не отдохнула), авторитет и поддержка отца, значительный финансовый интерес со стороны испанских компаний (уже тогда искавших новую звезду на смену постепенно стареющему Алонсо) – все это предопределило карьеру Карла, как успешного гонщика. В отличие от Сайнса-старшего, он выбрал кольцевые трассы, а не раллийные допы, но блестяще на них преуспел. Уже в детские годы мальчишка обратил к себе внимание Хельмута Марко, руководившего молодежной программой «Ред Булла» сильнейшей на тот момент в «Формуле-1». И получил в нее приглашение. Так Сайнс вошел в когорту талантливых юных пилотов Red Bull Junior, куда примерно одновременно с ним попал и наш Квят.

Карлос начал пободрее, опередив ровесника (оба парня – 1994 года рождения) в Еврокубке Формулы Рено 2.0 в 2011-м – он стал вторым в чемпионате, тогда как Даниил остался третьим (титул взял более зрелый голландец Робин Фряйнс, который до «Формулы-1» в итоге все равно не добрался). Однако повышение до «Формулы-3» (Квят остался в Еврокубке еще на год) не принесло ожидаемых результатов – в 2012-м Сайнс не участвовал в борьбе за победу ни в одной из многочисленных серий. В 2013-м и его, и россиянина перевели в GP3, причем – в одну команду. В том же году закончил карьеру Марк Уэббер, и было понятно, что кто-то из двух гонщиков «Торо Россо» отправится в «Ред Булл» в напарники к Феттелю. А значит, место в младшей «Скудерии» освободится. По сути, за это место и сражались Квят с Сайнсом. А так же португалец Антонио Феликс да Кошта. Шансы последнего котировались даже повыше – он был постарше на три года и поопытнее, плюс выступал в куда более серьезной серии – WSR (Мировой серии Рено). Но Тони провалил чемпионат, в одну калитку уступив Кевину Магнуссену и более юному Стоффелю Вандорну. На чем его попытки пробиться в «Формулу-1» и закончились. А Марко выбирал уже между Квятом и Сайнсом.

Но никаких мук выбора перед австрийцем не встало. Вопреки ожиданию многих, Карлос не просто уступил россиянину. Он не составил ему никакой конкуренции! Даниил выиграл титул, тогда как испанец стал только десятым. Вопрос, кого брать в «Торо Россо», отпал сам собой – конечно, уфимца! Сайнсу же дали еще один шанс – отправив в Мировую серию Рено на 2014-й год.

Выступи он там в духе Да Кошты, последовал бы за португальцем – на выход из программы «Ред Булла». Но парень доказал, что неудачи его не сгибают, а учиться он может. И быстро.

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И ЧТО В ИТОГЕ ВЫШЛО

Титул в WSR-2014 Сайнс выиграл с серьезным преимуществом над Пьером Гасли. В 2015-м Квят отправился в «Ред Булл» на замену внезапно ушедшему Феттелю, его партнеру по «Торо Россо» Жану-Эрику Верню указали на дверь, а в младшую «Скудерию» позвали Ферстаппена и, собственно, Карлоса.

Что было дальше – мы знаем.

Сейчас мало кто вспомнит тот сезон в GP3. История опять наглядно показала, что успехи в молодежных сериях – одно, а карьера в «Формуле-1» совсем другое. И здесь очень многое зависит не только от таланта, но и от других факторов – везения, связей, умения плести интриги и набивать себе цену, умению держать удар в условиях жесточайшего прессинга (несоизмеримо высшего по сравнению с юниорскими гонками). Наконец, умению подстраиваться под ситуацию, смиряться с несправедливостью и планировать будущее на два шага вперед. Почти по всем этим качествам Карлос превзошел Даниила.

Как и россиянина, его в итоге задвинули в угоду Ферстаппену. Но, в отличие от Квята, раскисшего после обратного понижения в «Торо Россо», он с его менеджерами сумел найти выход из ситуации. Во-первых – не просел в плане результатов. А во-вторых воспользовался шансом перейти в аренду в «Рено» в 2017 году, когда оттуда выгнали провального Джолиона Палмера. А после не побоялся сам разорвать контракт с «Ред Буллом» (чего юные гонщики боятся, как огня), остался в «Рено» на сезон-2018 и после подписался в «Макларен» вместо ушедшего Алонсо. Пока Даниил с переменным успехом терпел издевательства Хельмута Марко (его то отстраняли от гонок, то вовсе увольняли, то приглашали обратно и, несмотря на лучшие результаты, опять отодвигали на второй план, приглашая в «Ред Булл» Алекса Албона), Сайнс наращивал очки авторитета в глазах работодателей, сам вел свою карьеру и протаптывал дорогу наверх. Конечно, все это было бы бессмысленно, будь он не слишком быстр. Но в том-то и дело, что Карлос сильно прибавил, как гонщик! В сезоне-2019 он стал самым стабильным пилотом. Быстрым, и одновременно – аккуратным. Возможности машины не позволяли бороться за подиум, но юного супер-таланта Ландо Норриса (партнера по команде) испанец «укатал» в одну калитку, а в личном зачете стал вовсе шестым – то есть, лучшим среди всех, помимо гонщиков трех топ-конюшен. Это – серьезный аргумент в пользу того, что Сайнс дорос до нового уровня. И раз уж в «Феррари» появилась возможность позвать к себе Карлоса (добавьте к этому его маркетинговый потенциал, как преемника Алонсо в глазах испанских болельщиков), было бы глупо ей не воспользоваться.

В итоге теперь в «Скудерии» самый юный состав за последние 50 лет (на начало сезона-2021 Сайнсу будет 26, Леклеру – 23). Как уживутся амбициозные и супер-талантливые парни в легендарной «конюшне»? Тут хватает нюансов. Но это – другая история.

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