Он чуть не сгорел заживо, но через 41 день сел за руль. Каким мы запомнили Ники Лауду

Ники родился в богатой австрийской семье, но это никак не помогло его карьере в автоспорте. Отец и дед будущего чемпиона жестко противились его увлечению гонками, считая, что он должен пойти по их стопам в бизнесе. Лауде просто не давали деньги, без которых молодому пилоту было попросту невозможно пробиться к вершине. Но амбициозного австрийца такие трудности не смутили. В 1970 году Ники сумел взять солидный кредит (по сути, под честное слово и гарантию своего громкой фамилии), чтобы купить место в March на сезон-1971 в «Формуле-2». Успехи в молодежной серии подтолкнули владельцев команды к решению попробовать Лауду и в первой «Формуле». В 1972-м он выступил в 12 «Гран-при» - правда, без серьезных результатов из-за слабой машины. Осознав, что надо делать следующий шаг, а не прозябать в «Марче», гонщик взял еще один кредит – и с его помощью перешел в BRM.

Ники впоследствии признавался, что на раннем этапе карьеры его порой накрывало отчаяние – бороться за победы он не мог, долги копились, перспектив – не было. Бывали мысли и о суициде, но Лауда сумел прогнать их прочь. А его природный гоночный талант и волевой, железный характер в конечном счете помогли преодолеть все трудности.

В 1974 году Ники оказался в «Феррари».

НАЗЫВАЛ «ФЕРРАРИ» «ДЕРЬМОМ»

Здесь ему немного повезло – Энцо Феррари сначала пригласил (а точнее – вернул) в «Скудерию» партнера Лауды по BRM, швейцарца Клея Регаццони. А уже тот в свою очередь обратил внимание Коммендаторе на самого Ники. Плюс в австрийца поверил новый менеджер «Феррари» Лука ди Монтедземоло. Ни он, ни сам Энцо в итоге не ошиблись, рискнув позвать в команду малоизвестного пилота без значительных достижений.

Жесткость и прямолинейность Лауды не раз портили ему отношения с другими людьми, но в случае с Коммендаторе были только на руку – Феррари, сам человек волевой, властный и деспотичный, оценил такие качества характера своего гонщика. Байка о том, как Ники после первых тестов за «Скудерию» назвал болид «дерьмом» - никакая не байка. Для подобного заявления в его положении требовалась значительная смелость. Но Лауда знал, на что шел. И был готов ответить за свои слова. Врожденное чутье и крайне редкое даже для топ-пилотов умение обеспечить механикам и инженерам обратную связь с машиной тоже сыграли свою роль. Монтедземоло потом отмечал, что замечания Лауды, его советы по доработке болида, его филигранная работа с настройками серьезно помогли «Скудерии». «По сути, в свое время он сделал для команды даже больше, чем Шумахер – в 90-е годы», - отмечал Лука.

Рано или поздно это должно было дать результат.

ПРИНЕС «СКУДЕРИИ» ПЕРВЫЙ ТИТУЛ ЗА 11 ЛЕТ

Последний к тому времени чемпионский титул «Феррари» завоевала аж в 1964 году – усилиями Джона Сертиса. К середине 70-х «Скудерия» оставалась самой известной и популярной «конюшней» (как, собственно, и сейчас), но уступала «Лотусу», «Макларену», «Тиррелу», «Брэбхему» в борьбе за кубки… Лауда смог это изменить. Уже в первой гонке за итальянскую команду он финишировал вторым (Аргентина-1974). В четвертой – одержал победу (Испания). Проблемы с техникой не позволили ему финишировать в пяти последних «Гран-при» сезона, но к 1975 году в «Феррари» подтянули надежность, и Ники сделал то, чего не смог ни Регаццони, ни кто-либо другой из пилотов «Скудерии» за последние 11 лет – стал лучшим в общем зачете. И выиграл свой первый титул.

ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ ЗАЖИВО НА «НЮРБУРГРИНГЕ»

У Лауды были все шансы выиграть и в 1976 году, но «Гран-при Германии» того сезона едва не стоил ему жизни. В вираже «Бергверг» на скорости примерно 220 км/ч его болид сорвало с траектории, после чего машина врезалась в стену и вспыхнула, как факел. «Лауду зажало в болиде, он кричал от боли и страха, а после потерял сознание» - вспоминал Артуро Мерцарио - один из четырех пилотов, которые вытащили чемпиона из искореженных, объятых пламенем остатков болида. Имена остальных – Бретт Лунгер, Харальд Эртл (они врезались в машину Лауды, но без серьезных последствий для себя) и Гай Эдвардс (остановился рядом, чтобы помочь). Пока не подоспели врачи и пожарные, эти ребята боролись за жизнь Лауды сами – делали массаж сердца и дыхание «рот в рот». «Как я выгляжу?» - первое, что спросил Ники, когда очнулся.

Лауда получил тяжелые ожоги лица – в момент удара с него слетел шлем, и пламя изуродовало шрамами голову гонщика, лишив его уха и части волос. Многие думали, что сезон для Ники окончен, но он не думал брать большой перерыв! Как ни противились врачи, австриец провел в больнице всего пару недель, и после незначительной пластической операции («Говорят, мне сделали новое веко из кожи с моей задницы», - без комплексов отмечал потом Лауда) потребовал выписку. В итоге он пропустил всего два «Гран-при» - Австрию и Голландию. В Италии, спустя всего-то 41 день после аварии на «Нюрбургринге», Лауда – с перемотанной бинтами головой – вернулся в паддок и вновь сел за руль.

В гонке на «Монце» он стал четвертым.

Правда, отстоять титул у Ники все равно не вышло. Острое соперничество с Джеймсом Хантом закончилось на последнем «Гран-при» - на японской «Сузуке». И когда перед стартом полил жуткий дождь, Лауда отказался участвовать в гонке – счел это небезопасным. В этом весь Ники – преданность борьбе и фанатичную страсть к победам он всегда компенсировал холодной расчетливостью и здравым отношением к допустимому риску. Едва не сгорев за пару месяцев до этого, Лауда был не готов еще раз пожертвовать жизнью ради титула. В итоге Джеймс, финишировав третьим, опередил австрийца всего лишь на одно очко и стал чемпионом. Впоследствии по этой истории сняли отличный фильм «Гонка» - лучший о «Формуле-1» вообще и одну из лучших спортивных драм в принципе.

ОСНОВАЛ ТРИ АВИАКОМПАНИИ

Отказ Лауды от участия в той гонке в Японии испортил его отношения с руководством «Феррари». Это не помешало австрийцу с запасом выиграть чемпионат-1977 – при том, что Ники разругался со «Скудерией» и покинул команду за две гонки до конца сезона. В 1978-м он перешел в «Брэбхем», но результаты «конюшни» падали, и после неудач в 1979 году австриец внезапно закончил карьеру.

Впервые в жизни он решил заняться бизнесом – так, как хотели его дед и отец. На заработанные средства (с долгами по кредитам Лауда расплатился еще в 1975-м) Ники в 1980 году создал авиакомпанию Lauda Air. На пике своего развития она владела флотом в 66 судов и совершала рейсы по всей планете – из Европы в Австралию, обе Америки, Азию… Когда в 1991 году «Боинг-767», выполнявший рейс из Бангкока в Вену, разбился над Таиландом (погибли 223 человека), Лауда в числе первых прибыл на место крушения. Причиной трагедии стал внезапный переход одного из двигателей на реверс на эшелоне полета. Правда, что его вызвало, так и осталось невыясненным.

Та катастрофа серьезно повлияла на судьбу компании. Lauda Air угодила в кризис, стала нести убытки, и в конечном счете в 2000 году была продана Austrian Airlines, а в 2013-м прекратила существование. Что интересно, любовь к авиации у Лауды на этом не закончилась. Позже он основал еще две компании – Niki и Lauda Motion. Но в итоге расстался и с ними – первую выкупила Air Berlin, вторую – RyanAir. Обе сейчас ликвидированы.

И да, если вам любопытно – Лауда сам садился за штурвал. Не на регулярных рейсах, конечно. Но пилотировать Ники умел не только гоночные болиды.

ВЕРНУЛСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА И ВЫИГРАЛ ТРЕТИЙ ТИТУЛ

Основание Lauda Air быстро поставило Ники перед тяжелым фактом – у него скоро кончатся деньги. Развитие компании требовало средств, а заработать их можно было лишь проверенным способом – участием в королевских гонках. В итоге, пропустив три года, Лауда принял решение вернуться – и подписал контракт с «Маклареном», который только-только возглавил Рон Деннис.

В 1982-м он снова вышел на старт. А в 1984-м стал трехкратным чемпионом мира. Роль Лауды в развитии команды была сопоставима с тем, что он когда-то уже делал в «Феррари». Ники не просто пилотировал на трассе – он принимал активное участие в работе над машиной. Все эти усилия окупились сторицей. Правда, в 1985-м все рухнуло в одночасье – «Макларен» не смог разработать надежный болид, результаты пропали, австриец лишь три раза добрался до финиша (причем, один раз - победил), и после таких неудач вновь закончил карьеру. Теперь – окончательно.

ЗАРАБАТЫВАЛ НА КЕПКЕ ПО 1,5 МИЛЛИОНА

Впрочем, к тому моменту Лауда сумел существенно поправить свое финансовое положение и больше уже никогда не нуждался в деньгах. Помимо трех титулов, он оставил еще один след в истории – существенно поднял доходы гонщиков. Если за первый год в «Феррари» Ники получил всего 50 000 долларов, то «Макларен» платил ему уже 1 миллион! Баснословные по тем временам деньги, особенно – в спорте. Естественно, на фоне гонораров Лауды росли и гонорары других топ-пилотов.

При этом сам Ники не ограничивался только зарплатой. Он активно работал со спонсорами (что тоже еще было в диковинку). И умело продавал свое имя. Так, неизменным атрибутом имиджа гонщика после той аварии на «Нюрбургринге» стала красная кепка – ей он старался прикрывать ожоги на лице. За право разместить свой логотип на этой кепке отдельные компании были готовы заплатить 1,5 миллиона долларов в год! Причем, такая ситуация сохранялась до последнего времени – вплоть до самой смерти Ники.

УМЕР ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ЛЕГКИМИ

После расставания с гонками, Лауда не покинул паддок. Он продолжал оставаться значительной, заметной и важной частью «Формулы-1». В начале 90-х Ники серьезно поспособствовал выходу «Феррари» из кризиса – не без его участия в команду вернулся Монтедземоло, а позже пришел Жан Тодт. В становлении «Мерседеса»Ю как лучшей «конюшни» последнего десятилетия, тоже немало заслуг Лауды, который до последнего дня оставался советником «серебристых». Лауда успевал радовать нас своей работой комментатором на телевидении, экспертными мнениями, просто своими интервью…

Но все это закончилось.

Последствия аварии в Германии не сразу сказались на Лауде. Но сказались. Отравление продуктами горения повлияло на его легкие и организм в целом, а с возрастом проблемы усугубились. Ники дважды трансплантировали почки и один раз – легкое. Но последняя операция уже существенно не помогла. Переболев в 2018-м пневмонией и гриппом, Лауда так и не смог оправиться от осложнений.

20 мая 2019 года он умер в одной из клиник Цюриха, в окружении своих близких и родных. Ему было 70 лет.