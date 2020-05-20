Он чуть не сгорел заживо, но через 41 день сел за руль. Каким мы запомнили Ники Лауду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2020 19:02Формула-1Мысин Николай

Он чуть не сгорел заживо, но через 41 день сел за руль. Каким мы запомнили Ники Лауду

Ровно год назад не стало Ники Лауды – трехкратного чемпиона мира, одного из лучших пилотов в истории «Формулы-1». Что мы знаем о легендарном гонщике, о котором даже в Голливуде сняли фильм?

Ники родился в богатой австрийской семье, но это никак не помогло его карьере в автоспорте. Отец и дед будущего чемпиона жестко противились его увлечению гонками, считая, что он должен пойти по их стопам в бизнесе. Лауде просто не давали деньги, без которых молодому пилоту было попросту невозможно пробиться к вершине. Но амбициозного австрийца такие трудности не смутили. В 1970 году Ники сумел взять солидный кредит (по сути, под честное слово и гарантию своего громкой фамилии), чтобы купить место в March на сезон-1971 в «Формуле-2». Успехи в молодежной серии подтолкнули владельцев команды к решению попробовать Лауду и в первой «Формуле». В 1972-м он выступил в 12 «Гран-при» - правда, без серьезных результатов из-за слабой машины. Осознав, что надо делать следующий шаг, а не прозябать в «Марче», гонщик взял еще один кредит – и с его помощью перешел в BRM.

Ники впоследствии признавался, что на раннем этапе карьеры его порой накрывало отчаяние – бороться за победы он не мог, долги копились, перспектив – не было. Бывали мысли и о суициде, но Лауда сумел прогнать их прочь. А его природный гоночный талант и волевой, железный характер в конечном счете помогли преодолеть все трудности.

В 1974 году Ники оказался в «Феррари».

НАЗЫВАЛ «ФЕРРАРИ» «ДЕРЬМОМ»

7a5d22b18967eaf48046de338c4aca2b-1400

Здесь ему немного повезло – Энцо Феррари сначала пригласил (а точнее – вернул) в «Скудерию» партнера Лауды по BRM, швейцарца Клея Регаццони. А уже тот в свою очередь обратил внимание Коммендаторе на самого Ники. Плюс в австрийца поверил новый менеджер «Феррари» Лука ди Монтедземоло. Ни он, ни сам Энцо в итоге не ошиблись, рискнув позвать в команду малоизвестного пилота без значительных достижений.

Жесткость и прямолинейность Лауды не раз портили ему отношения с другими людьми, но в случае с Коммендаторе были только на руку – Феррари, сам человек волевой, властный и деспотичный, оценил такие качества характера своего гонщика. Байка о том, как Ники после первых тестов за «Скудерию» назвал болид «дерьмом» - никакая не байка. Для подобного заявления в его положении требовалась значительная смелость. Но Лауда знал, на что шел. И был готов ответить за свои слова. Врожденное чутье и крайне редкое даже для топ-пилотов умение обеспечить механикам и инженерам обратную связь с машиной тоже сыграли свою роль. Монтедземоло потом отмечал, что замечания Лауды, его советы по доработке болида, его филигранная работа с настройками серьезно помогли «Скудерии». «По сути, в свое время он сделал для команды даже больше, чем Шумахер – в 90-е годы», - отмечал Лука.

Рано или поздно это должно было дать результат.

ПРИНЕС «СКУДЕРИИ» ПЕРВЫЙ ТИТУЛ ЗА 11 ЛЕТ

4455551

Последний к тому времени чемпионский титул «Феррари» завоевала аж в 1964 году – усилиями Джона Сертиса. К середине 70-х «Скудерия» оставалась самой известной и популярной «конюшней» (как, собственно, и сейчас), но уступала «Лотусу», «Макларену», «Тиррелу», «Брэбхему» в борьбе за кубки… Лауда смог это изменить. Уже в первой гонке за итальянскую команду он финишировал вторым (Аргентина-1974). В четвертой – одержал победу (Испания). Проблемы с техникой не позволили ему финишировать в пяти последних «Гран-при» сезона, но к 1975 году в «Феррари» подтянули надежность, и Ники сделал то, чего не смог ни Регаццони, ни кто-либо другой из пилотов «Скудерии» за последние 11 лет – стал лучшим в общем зачете. И выиграл свой первый титул.

ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ ЗАЖИВО НА «НЮРБУРГРИНГЕ»

niki_lauda__germany_1976__by_f1_history_d57pp0q-fullview

У Лауды были все шансы выиграть и в 1976 году, но «Гран-при Германии» того сезона едва не стоил ему жизни. В вираже «Бергверг» на скорости примерно 220 км/ч его болид сорвало с траектории, после чего машина врезалась в стену и вспыхнула, как факел. «Лауду зажало в болиде, он кричал от боли и страха, а после потерял сознание» - вспоминал Артуро Мерцарио - один из четырех пилотов, которые вытащили чемпиона из искореженных, объятых пламенем остатков болида. Имена остальных – Бретт Лунгер, Харальд Эртл (они врезались в машину Лауды, но без серьезных последствий для себя) и Гай Эдвардс (остановился рядом, чтобы помочь). Пока не подоспели врачи и пожарные, эти ребята боролись за жизнь Лауды сами – делали массаж сердца и дыхание «рот в рот». «Как я выгляжу?» - первое, что спросил Ники, когда очнулся.

Лауда получил тяжелые ожоги лица – в момент удара с него слетел шлем, и пламя изуродовало шрамами голову гонщика, лишив его уха и части волос. Многие думали, что сезон для Ники окончен, но он не думал брать большой перерыв! Как ни противились врачи, австриец провел в больнице всего пару недель, и после незначительной пластической операции («Говорят, мне сделали новое веко из кожи с моей задницы», - без комплексов отмечал потом Лауда) потребовал выписку. В итоге он пропустил всего два «Гран-при» - Австрию и Голландию. В Италии, спустя всего-то 41 день после аварии на «Нюрбургринге», Лауда – с перемотанной бинтами головой – вернулся в паддок и вновь сел за руль.

В гонке на «Монце» он стал четвертым.

Правда, отстоять титул у Ники все равно не вышло. Острое соперничество с Джеймсом Хантом закончилось на последнем «Гран-при» - на японской «Сузуке». И когда перед стартом полил жуткий дождь, Лауда отказался участвовать в гонке – счел это небезопасным. В этом весь Ники – преданность борьбе и фанатичную страсть к победам он всегда компенсировал холодной расчетливостью и здравым отношением к допустимому риску. Едва не сгорев за пару месяцев до этого, Лауда был не готов еще раз пожертвовать жизнью ради титула. В итоге Джеймс, финишировав третьим, опередил австрийца всего лишь на одно очко и стал чемпионом. Впоследствии по этой истории сняли отличный фильм «Гонка» - лучший о «Формуле-1» вообще и одну из лучших спортивных драм в принципе.

ОСНОВАЛ ТРИ АВИАКОМПАНИИ

692fff5e5a6c216e81397805522f2187

Отказ Лауды от участия в той гонке в Японии испортил его отношения с руководством «Феррари». Это не помешало австрийцу с запасом выиграть чемпионат-1977 – при том, что Ники разругался со «Скудерией» и покинул команду за две гонки до конца сезона. В 1978-м он перешел в «Брэбхем», но результаты «конюшни» падали, и после неудач в 1979 году австриец внезапно закончил карьеру.

Впервые в жизни он решил заняться бизнесом – так, как хотели его дед и отец. На заработанные средства (с долгами по кредитам Лауда расплатился еще в 1975-м) Ники в 1980 году создал авиакомпанию Lauda Air. На пике своего развития она владела флотом в 66 судов и совершала рейсы по всей планете – из Европы в Австралию, обе Америки, Азию… Когда в 1991 году «Боинг-767», выполнявший рейс из Бангкока в Вену, разбился над Таиландом (погибли 223 человека), Лауда в числе первых прибыл на место крушения. Причиной трагедии стал внезапный переход одного из двигателей на реверс на эшелоне полета. Правда, что его вызвало, так и осталось невыясненным.

Та катастрофа серьезно повлияла на судьбу компании. Lauda Air угодила в кризис, стала нести убытки, и в конечном счете в 2000 году была продана Austrian Airlines, а в 2013-м прекратила существование. Что интересно, любовь к авиации у Лауды на этом не закончилась. Позже он основал еще две компании – Niki и Lauda Motion. Но в итоге расстался и с ними – первую выкупила Air Berlin, вторую – RyanAir. Обе сейчас ликвидированы.

И да, если вам любопытно – Лауда сам садился за штурвал. Не на регулярных рейсах, конечно. Но пилотировать Ники умел не только гоночные болиды.

ВЕРНУЛСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА И ВЫИГРАЛ ТРЕТИЙ ТИТУЛ

ehAAAgFOBuA-1920

Основание Lauda Air быстро поставило Ники перед тяжелым фактом – у него скоро кончатся деньги. Развитие компании требовало средств, а заработать их можно было лишь проверенным способом – участием в королевских гонках. В итоге, пропустив три года, Лауда принял решение вернуться – и подписал контракт с «Маклареном», который только-только возглавил Рон Деннис.

В 1982-м он снова вышел на старт. А в 1984-м стал трехкратным чемпионом мира. Роль Лауды в развитии команды была сопоставима с тем, что он когда-то уже делал в «Феррари». Ники не просто пилотировал на трассе – он принимал активное участие в работе над машиной. Все эти усилия окупились сторицей. Правда, в 1985-м все рухнуло в одночасье – «Макларен» не смог разработать надежный болид, результаты пропали, австриец лишь три раза добрался до финиша (причем, один раз - победил), и после таких неудач вновь закончил карьеру. Теперь – окончательно.

ЗАРАБАТЫВАЛ НА КЕПКЕ ПО 1,5 МИЛЛИОНА

niki-lauda-2

Впрочем, к тому моменту Лауда сумел существенно поправить свое финансовое положение и больше уже никогда не нуждался в деньгах. Помимо трех титулов, он оставил еще один след в истории – существенно поднял доходы гонщиков. Если за первый год в «Феррари» Ники получил всего 50 000 долларов, то «Макларен» платил ему уже 1 миллион! Баснословные по тем временам деньги, особенно – в спорте. Естественно, на фоне гонораров Лауды росли и гонорары других топ-пилотов.

При этом сам Ники не ограничивался только зарплатой. Он активно работал со спонсорами (что тоже еще было в диковинку). И умело продавал свое имя. Так, неизменным атрибутом имиджа гонщика после той аварии на «Нюрбургринге» стала красная кепка – ей он старался прикрывать ожоги на лице. За право разместить свой логотип на этой кепке отдельные компании были готовы заплатить 1,5 миллиона долларов в год! Причем, такая ситуация сохранялась до последнего времени – вплоть до самой смерти Ники.

УМЕР ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ЛЕГКИМИ

asset-9e7cac92557ddd3af60e

После расставания с гонками, Лауда не покинул паддок. Он продолжал оставаться значительной, заметной и важной частью «Формулы-1». В начале 90-х Ники серьезно поспособствовал выходу «Феррари» из кризиса – не без его участия в команду вернулся Монтедземоло, а позже пришел Жан Тодт. В становлении «Мерседеса»Ю как лучшей «конюшни» последнего десятилетия, тоже немало заслуг Лауды, который до последнего дня оставался советником «серебристых». Лауда успевал радовать нас своей работой комментатором на телевидении, экспертными мнениями, просто своими интервью…

Но все это закончилось.

Последствия аварии в Германии не сразу сказались на Лауде. Но сказались. Отравление продуктами горения повлияло на его легкие и организм в целом, а с возрастом проблемы усугубились. Ники дважды трансплантировали почки и один раз – легкое. Но последняя операция уже существенно не помогла. Переболев в 2018-м пневмонией и гриппом, Лауда так и не смог оправиться от осложнений.

20 мая 2019 года он умер в одной из клиник Цюриха, в окружении своих близких и родных. Ему было 70 лет.

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
«Химки» на грани катастрофы, Карякин творит чудеса, в «Динамо» – пятеро зараженных В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 20.05.2020 07:56 Футбол Чикирис Олег
Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой.  16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
18:59 Формула-1 Немецкий Хоккенхайм может принять гонку Ф1 вместо Сильверстоуна, если отменять британский
18:34 Футбол ФК «Сеул» оштрафовали на 80 тысяч долларов за использование секс-кукол на трибунах (фото)
18:08 Футбол Федерация футбола Италии: Сезон-2019/20 должен быть завершен к 31 августа
17:54 Футбол Заразившимся коронавирусом игроком «Уотфорда» оказался защитник Мариаппа
17:34 Биатлон Александр Тихонов: Драчев пытается писать по регионам. Кроме стыда, это ничего иного не вызывает
17:20 Фигурное катание Загитова получила водительские права
17:14 Формула-1 Источник: В 2021 году новым напарником Хэмилтона в «Мерседесе» станет Расселл
16:46 Биатлон СБР может сократить количество тренерских ставок в сборной России
16:30 Футбол Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
16:21 Футбол В Ереване украли статую Симоняна
15:53 Футбол «Реал» может отказаться от услуг Мбаппе и рассматривает подписание Мане
15:42 Футбол Элвер Рахимич: Надеюсь, Гончаренко будет легче в следующем сезоне
15:26 Бокс Дмитрий Бивол: Интересно посмотреть, во что превратился Тайсон после такой паузы
15:10 Хоккей Игроки КХЛ определили самую красивую форму в минувшем сезоне (фото)
15:00 Футбол «Матч ТВ» запускает новый цикл «Русские легионеры»
14:51 Футбол Юрий Семин: Гончаренко многое сделал для развития российского футбола
14:37 ММА Нурмагомедов – подписчику, который не верит в коронавирус: Извини, что не такой умный, как ты
14:13 Футбол Булыкин – об уходе Семина: Дождемся окончания его контракта, там нам все скажут
13:51 Футбол СМИ: Пищек продлил контракт с «Боруссией»
13:44 Футбол Сергей Юран: В конце мая встречаюсь с потенциальными спонсорами «Химок»
Планы мэрии предполагают массовое чипирование москвичей к 2030 году
В Карелии умер очередной пациент с коронавирусом
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 1380 человек
Никитин рассказал, когда в Нижегородской области заработают стоматологии
Режим самоиозоляции в Омской области официально продлен до 3 июня
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика