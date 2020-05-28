Феттель в «Мерседесе» в паре с Хэмилтоном. Это реально?

ЗАЧЕМУ ФЕТТЕЛЮ «МЕРСЕДЕС»?

Начнем с того, что Себастьяну особо некуда идти. Двери в «Ред Булл» для Феттеля закрыты по ряду причин, из них главная – Макс Ферстаппен. Переходить в условный «Хаас» или «Альфа Ромео» - команды-сателлиты «Феррари» - ему тоже бессмысленно. Вакансию в «Макларене» после ухода Карлоса Сайнса, который сменит немца в «Скудерии», спешно закрыл Дэн Риккардо. По сути, вариантов всего три – «Рено», «Астон Мартин» и «Мерседес».

С французами сложно. Команда в принципе под угрозой продажи (одним из вероятных покупателей считается Дмитрий Мазепин). Прогресса там нет. На носу – сокращение бюджета и штата. Платить в таких условиях солидные деньги четырехкратному чемпиону резона особого не имеется. По этой же причине под вопросом так обсуждаемое возвращение в Энстоун Фернандо Алонсо. При том, что за испанца готовы «приплатить» даже владельцы «Формулы-1»!

- Да, «Рено» - заводская команда с большими амбициями. И, безусловно, Феттель входит в сферу их интересов, - отметил бывший гонщик, ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл. – Но им разумнее вложить 25 миллионов в развитие инфраструктуры, чтобы построить конкурентоспособный болид. А за руль посадить молодых, перспективных и очень талантливых гонщиков – вроде Окона и Расселла. Нет особого смысла тратить эти деньги на Феттеля, если победы все равно нереальны.

«Астон Мартин» - так в 2021 году будет называться «Рейсинг Пойнт» - как раз не против пригласить Феттеля.

- Себастьян стал бы для команды потрясающим активом! – признал Дэвид Култхард. – Его опыт и знания серьезно пригодятся для развития. Он мог бы оказать такую пользу, какую оказывал я, придя в «Ред Булл» на четыре сезона перед тем, как закончил карьеру – надеюсь, в том числе и моя помощь позволила команде впоследствии выиграть столько титулов. Так что, конечно, «Астон Мартин» не откажется от Феттеля.

Дэвид прав, тут с ним не поспоришь. За одним маленьким нюансом – зачем это Себу? В отличие от Култхарда (при все уважении к шотландцу), Феттель – фигура иного уровня. У него четыре чемпионства за плечами, куда побед и подиумов. И проводить последние годы карьеры, чтобы просто помочь встать на ноги средней «конюшне», а после, на пенсии, наблюдать за тем, как кто-то другой на багаже его усилий выигрывает титул? Вряд ли немец мыслит такими критериям – ему уж проще сразу завершить карьеру. О чем он, собственно, уже и заикался.

Нет, амбиции Себа удовлетворит лишь «Мерседес».

В ЧЕМ МИНУСЫ ТАКОГО ПЕРЕХОДЫ?

У каждой медали две стороны, и вероятный переход Феттеля в сильнейшую команду последних шести лет тоже сдобрено парой минусов. Из них главнейший – а как уживутся в «конюшне» сам Себастьян и Льюис Хэмилтон?

- У Льюиса не будет никаких проблем с этим, - считает Марк Уэббер – «оруженосец» Себа в чемпионском «Ред Булле». – Они с Феттелем уважают друг друга. И если кто-то сможет справиться с двумя многократными чемпионами в роли напарников, то точно Тото Вольфф. В таких делах он просто волшебник!

И все же, Уэббер – оптимист. История карьеры Хэмилтона подтверждает обратное – он весьма комфортно чувствует себя, когда его напарник не претендует на лидерство. Ну, то есть, для приличия может выигрывать иногда гонки и даже обозначить борьбу на титул, но быстро уходит в тень – как это происходит с Боттасом. Когда же Хэмилтон сталкивается с амбициозным, харизматичным и действительно сильным соперником в такой же машине – как было с Алонсо и Росбергом – жди скандалов, истерик, ошибок и всякой разной закулисной борьбы (порой даже подленькой). Можно не сомневаться, что нечто подобное мы увидим и с Феттелем. Не говоря о том, что Себастьян – в отличие от аполитичного и спокойного Дженсона Баттона (тоже гонявшего с Льюисом в «Макларене») – сам склонен остро реагировать на любые попытки задвинуть себя в тень. Мы это прекрасно увидели на примере «Феррари» - именно обида на команду за желание продвинуть Леклера и привело к тому, что Себ скоро уйдет из «Скудерии».

Так что чтобы ни говорил Уэббер, как бы сам Льюис всех ни уверял, что ему без разницы, кто его напарник, это неправда. Парочка Хэмилтон–Феттель – взрывоопасная смесь. Способная разрушить «конюшню» изнутри. И даже Тото Вольфф не факт, что с ней справится. Поэтому, собственно, он и против прихода Феттеля – по крайней мере, так говорят инсайдеры.

И есть еще один момент – зарплата. Понятно, что Себастьян из принципа не согласится на гонорар уровня Боттаса. И потребует если не столько, сколько у Льюиса, то незначительно меньше. То есть – примерно свои же 30-35 миллионов долларов в год. У «Мерседеса» бюджет, конечно, солидный. Но сокращения ожидаются и здесь. И даже ходят слухи о закрытии команды – якобы, боссы автогиганта больше не видят смысла вкладывать в нее круглые суммы. Так что финансовый вопрос тоже стоит учитывать. Еще не факт, что «серебристые» потянут оклад двух мультичемпионов мира разом.

И В ЧЕМ ТОГДА ПЛЮСЫ?

Они очевидны. По-настоящему звездных пар в «Формуле-1» давно не было (последние – наверное, Феттель-Райкконен и Хэмилтон-Росберг, но это все равно не то). А уж таких – и подавно. Только вдумайтесь – в одной команде могут оказаться гонщики, у которых уже 10 титулов на двоих! Причем, к 2021 году их количество, возможно, вырастет. Да на бумаге этот даже круче, чем дуэль Проста и Сенны в «Макларене» в 80-е!

Конечно, подобный расклад крайне выгоден для первой «Формулы». Он существенно подстегнет падающий интерес к гонкам. А значит, если понадобится, боссы чемпионата сделают все необходимое, чтобы этот переход состоялся.

- Если оба покажут свое мастерство, каждая гонка может заканчиваться дублем «Мерседеса». Наверное, это не очень хорошо для конкуренции. Но ради этого болельщики смогут простить все! – признался даже Хельмут Марко из «Ред Булла». А он уж точно не заинтересован в подобном развитии ситуации.

Конечно, все это будет оправдано лишь в том случае, если между пилотами действительно будет борьба – жесткая и напряженная. За титул, до последней гонки! Если кто-то сразу уйдет в тень, взяв роль Санчо Пансо, болельщики разочаруются. Но кто из этих мастодонтов, с их титулами и амбициями, согласится за просто так отдать роль лидера? Нет, оба отдадут борьбе все силы! И нас, конечно, будет ждать захватывающий сезон.

А если попутно еще и всякие скандалы/интриги «подтянутся», так это ж лишь повысит интерес!

Во-вторых, в таком варианте заинтересованы в самом «Мерседесе» - не команде, а в автогиганте. Истинный немец (а не финн, выросший в Монако, как Росберг), в расцвете сил (а не на спаде, после трех лет перерыва, как Шумахер), с титулами за плечами да в немецкой «конюшне» - это же какой маркетинговый потенциал! Ничего подобного в современной истории «серебристых» пока не было. Неудивительно, что боссы «Даймлера» (так официально называется концерн) всерьез намерены заполучить Феттеля. И тут уж никакой Вольфф не сможет им помешать.

НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?

Согласно сообщениям инсайдеров, Валттери Боттас уже провел переговоры с «Ред Булл» и «Рено». И вроде как встречался с боссами «Рейсинг Пойнт». Похоже, финн понимает – его дни в «Мерседесе» сочтены, и этот сезон станет для №77 последним за «серебристых». Другой вопрос, что заменить Валттери может не только Феттель. А, например, Джордж Расселл, к кандидатуре которого (опять же, по слухам) склоняется Тото Вольфф.

Тем не менее, уже известно, что Феттель наводил мосты в «Мерседес» еще в прошлом году. И если эта история обсуждалась тогда, к ней обязательно вернутся. Пока есть слишком много разных «но», сложить паззл очень сложно. Но с высокой долей вероятности можно сказать: у Себастьяна сейчас два пути. Либо закончить карьеру (как вариант – взять паузу на год-другой). Либо уходить в «Мерседес». Если Феттель покажет, что действительно этого хочет, что не боится оказаться в паре с Льюисом, что не утратил свою страсть и амбиции, ему, скорее всего, пойдут на встречу. Договорятся о цене. И выкатят контракт.

Тогда, возможно, нас будет ждать самая яркая дуэль в истории! И ради этой дуэли можно будет простить еще один сезон уверенных побед «Мерседеса».