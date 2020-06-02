«Гран-при России» пока ждем. Остальные восемь европейских гонок уже подтвердили

Предварительная версия календаря сезона появилась неделю назад. Она включила в себя 18 «Гран-при», три из которых могут быть двойными (по две гонки подряд на одной трассе) – в Австрии, Великобритании и Бахрейне.

Российский этап остался на тех же датах, что планировался изначально – 25-27 сентября. Правда, оставались большие вопросы насчет заездов в Сильверстоуне. Правительство Великобритании утвердило двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну иностранцев. Ради «Формулы-1» британские власти сначала пообещали сделать исключение, однако позже отказались – мол, все равны. Что поставило под вопрос саму возможность проведения «Гран-при» в Англии. Заменить «Сильверстоун» вызвался немецкий «Хоккенхаймринг» – при том, что Германия изначально вообще не должна была принимать «Формулу-1» в этом году. Однако в конечном счете подобных рокировок не потребовалось. «Гран-при Великобритании» останется. Причем, как и задумывалось, он будет двойным.

А вот порядок самих этапов претерпел изменения.

Вот как выглядела предварительная версия календаря (приведены первые восемь этапов, указаны даты воскресных гонок): 5 июля – Шпильберг (Австрия)

12 июля – Шпильберг (Австрия)

26 июля – Сильверстоун (Великобритания)

2 августа – Сильверстоун (Великобритания)

9 августа – Хунгароринг (Венгрия)

23 августа – Барселона (Испания)

30 августа – Спа (Бельгия)

6 сентября – Монца (Италия)

А вот, что утвердили окончательно:

Как видите, главное изменение: венгерский этап передвинут поближе к началу – гонка в окрестностях Будапешта станет третьей в чемпионате. А заезды в Сильверстоуне, наоборот, отодвинуты немного вперед – на первые дни августа. Возможно, это связано как раз с карантинными мерами. Пока нет подробностей, но можем предположить, что так или иначе какие-то послабления для «Формулы-1» будут, и пойти на них британские власти хотят не через месяц, а через два – так больше времени в запасе на то, что эпидемиологическая обстановка в стране серьезно улучшится.

В остальном порядок «Гран-при» остался прежним, еще одно изменение – чуть раньше пройдет гонка в Барселоне (16 августа, а не 23-го). И, собственно, все.

Еще момент – в ФИА, как и обещали, придумали новые названия для «дублирующих» гонок. Чтобы не было двух «Гран-при Австрии» и «Великобритании». В итоге второй уик-энд в Шпильберге официально станет «Гран-при Штирии» (регион Австрии, где расположена трасса). А в Сильверстоуне 9 августа состоится необычный «Гран-при 70-летия». Что, в общем, логично – именно здесь, на перестроенном под трек бывшем военном аэродроме, в 1950 году состоялся первая в истории гонка «Формулы-1». Правда, не летом, а 13 мая, но это уже не так важно.

Что касается оставшейся части сезона, то неподтвержденными пока остаются еще десять «Гран-при». В том числе – и российский (он почему-то, как и «Гран-при Азербайджана», не считается европейским в сознании владельцев и организаторов «Формулы-1»). Не факт, что окончательный календарь действительно включит в себя 18 полноценных «Гран-при». Но то, что их будет не меньше 15, в паддоке почти все уверены.