Здесь 10 гонщиков готовы к «Формуле-1». А россиянин претендует на титул

Формат сезона «Формулы-2» тоже устроен иначе. Здесь каждый уик-энд включает в себя по две гонки – субботнюю и воскресную (так называемый спринт). Длительность первой – 1 час, второй – 40 минут (либо фиксированное количество кругов – если гонщики пройдут их быстрее). При этом стартовый порядок первого заезда определяется в квалификации, а вот второго – по итогам субботы. Но с одним важным исключением – первая восьмерка стартует в реверсивном порядке! То есть, победитель первой гонки воскресный спринт начинает восьмым, тот, кто приехал восьмым – получает поул-позицию. В итоге мы имеем интересную борьбу, где вчерашние лидеры стараются прорваться на подиум. Другая сторона медали – если что-то случилось в субботу (авария, ошибка, поломка) и ты сошел, то в воскресенье шансов на очки почти нет. Хотя случается всякое.

Впрочем, это не значит, что все команды второй «Формулы» находятся в равных условиях. Машины-то у всех одинаковые, но их надо собрать, обслужить и настроить. От уровня коллектива, от опыта персонала, его количества и навыков зависит многое. Так что свои лидеры есть и здесь – скажем, Prema, ART и UNI Virtuosi (бывшая российская Russian Time) заметно сильнее, чем созданный с нуля Hitech (до этого представленный только в «Формуле-3») или HWA. И все-таки на практике мы видим, то в той же квалификации в Австрии в первый уик-энд сразу 16 гонщиков уложились в 1 секунду! Тогда как в «Формуле-1» таких – всего 7. Плотность борьбы в заездах Ф2 зашкаливает. Пилоты едут тесной группой и половина из них в какой-то момент может претендовать на победу (и уж точно – на подиум). Отсюда – яркая и напряженная борьба, красивые обгоны и интрига, которая держится на протяжении всех кругов. Фанатам «Формулы-1» об этом можно лишь помечтать.

В «Формуле-1» успех на 70 процентов зависит от машины. У каждой команды – свое шасси, набор моторов – тоже разный, так что пилоты находятся в неравных условиях. Но «Формула-2» - технически, моносерия (как, собственно, и все молодежные чемпионаты). Болиды строит Dallara, двигатели – Mecachrome. Сами машины – серьезные. Мощность моторов – 620 л.с., конфигурация – турбированные V6, объемом 3,4 л. До Ф1, конечно – пропасть. По времени круга в квалификации в Австрии в первый уик-энд (второй в расчет не берем – там были разные погодные условия) обладатель поула в Ф2 Гуанью Чжоу на 12 секунд отстал от Валттери Боттаса (1.14,416 против 1.02,939). И все-таки, это – быстро. Максималка за 300 км/ч здесь – обычное дело. А разница обусловлена скоростью прохождения поворотов – аэродинамика в Ф2 куда проще, чем в Ф1.

В субботу очки получает топ-10 по той же системе, что в Ф1 (за победу – 25 баллов, за 10-е место – 1). В воскресенье – топ-8 (за победу – 15 очков, за 8-е место – 1).

По факту каждый уик-энд мы видим две насыщенных гонки, а сами пилоты набирают немало очков. Что в условиях плотной конкуренции часто меняет ситуацию в общем зачете. Следить за этим – куда увлекательнее, чем за чемпионатом мира. Где и расклад сил известен заранее, и борьбы всегда меньше, и гонка – только одна за уик-энд. Добавьте к этому тот факт, что в «Формуле-2» бонусные очки дают не только за быстрый круг (причем, сразу 2, а не 1, как в первой «Формуле»), но и за победу в квалификации (целых 4!), и вы поймете, как динамично развивается сюжет в борьбе за титул.

СТИЛЬНЫЕ БОЛИДЫ

Еще «Формула-2», как и многие младшие серии, часто становится площадкой для экспериментов по внедрению каких-то новинок, которые планируют в первой «Формуле». Так было с системой Halo (дуга безопасности, защищающая шлем пилота). Так стало с новыми колесами. Если в чемпионате мира только в 2022 году перейдут на 18-дюймовые диски, то в Ф2 это сделали уже сейчас!

По факту мы увидели очень стильные болиды на низкопрофильной резине, которые и выглядят круто, и едут прекрасно. В целом, машины «Формулы-2» - действительно очень красивые. Единственный минус для зрителей – их раскраска. Ливрея болида зависит не только от команды, но и от личных спонсоров пилотов. Часто партнеры по одной «конюшне» могут кататься на болидах, окрашенных в принципиально разные цвета. Неподготовленного зрителя это порой сбивает с толку. Но к этому можно быстро привыкнуть.

ШИКАРНЫЙ СОСТАВ

«Формула-2» - последняя ступень для молодых пилотов перед приходом в «Формулу-1». Бывают гонщики, которые ее «перескакивают» - как Макс Ферстаппен или Даниил Квят. Но большинству приходится пройти горнило Ф2, прежде чем доказать свою готовность к высшей лиге. И в нынешнем сезоне количество потенциальных топ-звезд в «Формуле-2» беспрецедентно велико!

Кроме шуток – это, пожалуй, самый сильный год в истории данной серии.

Как минимум 10 юных талантов (возраст - 19-21 год) бьются за место в Ф1. И большинство из них входят в программы развития известных «конюшен». Пять гонщиков представляют «Феррари» - наш Роберт Шварцман, немец Мик Шумахер (сын Михаэля Шумахера), новозеландец Маркус Армстронг, француз Джулиано Алези (сын Жана Алези) и англичанин Каллум Айллот. Еще двое из молодежки «Ред Булл» - японец Юки Цунода и индус Джехан Дарувала. Двое – из программы развития «Уильямса» (британец Дэн Тиктум и англо-кореец Джек Эйткен). Двоих ведет «Рено» - китайца Гуанью Чжоу и датчанина Кристиана Лундгаарда. И все они в перспективе могут поехать в первой «Формуле»!

Поверьте – бесталанных тут нет. По первым двум этапам (и четырем гонкам) вопросы – только к Дарувале. И это мы еще не сказали о целой россыпи других гонщиков, имеющих или имевших за плечами контакты с Ф1 и даже пятничные практики в рамках «Гран-при» - от наших Никиты Мазепина и Артема Маркелова до швейцарца Луи Делетраза (действующий резервный пилот «Хааса») или индонезийца Шона Гелаэля.

А еще здесь выступает сын трехкратного чемпиона Нельсона Пике Педро (кстати - шурин Даниила Квята). И он считается куда перспективнее, чем его двоюродный брат, уже когда-то ездивший в первой «Формуле» - Нельсиньо Пике.

В общем, следить за всей этой компанией – настоящее удовольствие!

ТРИ РОССИЯНИНА НА СТАРТЕ

И да, вся эта заметка не имела бы смысла, если бы не пятый пункт. В «Формуле-2» в этом году едут аж три россиянина. Причем, один из них – лидер серии!

Речь о Роберте Шварцмане – пилоте программы SMP Racing и члене молодежной академии «Феррари». В минувшую субботу он в фантастическом стиле выиграл гонку Ф2 и вышел на первое место в общем зачете. До этого, в первый уик-энд, сразу попал на подиум (3-е место) и потом стал 4-м. Правда, в воскресенье в рамках «Гран-при Штирии» санкт-петербуржец допустил ошибку уже на старте гонки и в итоге сошел. Но это не помешало ему сохранить свое лидерство в серии. Сейчас именно Шварцман – главный претендент на место в «Формуле-1» на будущий год (в составе «Альфа Ромео»). Его напарник по Prema – Мик Шумахер – уступает ему 34 очка!

Но есть еще Никита Мазепин и Артем Маркелов. У них начало сезона, скажем прямо, на задалось. У Мазепина на счету – всего 1 очко. У Маркелова – 0. Но тут дело не столько в пилотаже гонщиков, сколько в ошибках и «косяках» их команд, а также – в проблемах с машинами. Так-то оба претендуют на подиумы. Тот же Артем уже был вице-чемпионом второй «Формулы» - в 2017 году. А у Никиты вообще сверхмотивация – ему нужна суперлицензия для выступления в «Формуле-1». И для этого надо пробиться в топ-7 по итогам сезона. Если получится, его отец – миллиардер Дмитрий Мазепин – наверняка решит, как помочь сыну попасть в высшую лигу. Купит либо место в команде. Либо, на крайний случай - команду целиком.

Как вариант – «Уильямс».