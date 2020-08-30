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Где темп, Даниил? Квят снова уступил напарнику в гонке
30 августа 20:11
автор: Николай Мысин

Где темп, Даниил? Квят снова уступил напарнику в гонке

«Гран-при Бельгии» закончился победным дублем «Мерседеса» и расстроил поклонников российского гонщика – Даниил Квят не смог набрать очки, вновь проиграв партнеру по команде.

СТРАДАНИЯ ЛЬЮИСА

- Похоже, что «Ред Булл» сейчас быстрее. Нам придется непросто, - вздыхал Льюис Хэмилтон после пятничных практик.

И вместе с ним вздыхали фанаты – от новых показных жалоб лидера чемпионата на быстрейшей машине. Про то, как Льюис любит прибедняться, можно писать целые книги. Особенно забавно это выглядит в ситуациях, когда он после подобных «вздыханий» садится за руль – и уничтожает соперников. Конечно, в том числе – за счет мастерства. Но в первую очередь – за счет машины.

На этот раз от подобной вот реплики Хэмилтона сдали нервы даже у шефа «Ред Булла».

- В «Мерседесе» любят кричать о том, что фаворитами они не являются. Это просто смешно. Мы-то знаем, каков расклад сил. И понимаем, что бороться в Спа с ними практически нереально, - признался Кристиан Хорнер.

Макс Ферстаппен добавил:

- Да, ходит много разговоров, что я по-прежнему могу взять титул. Но все же посмотрим правде в глаза – в нынешнем году это утопия. Должно случиться чудо, чтобы «Мерседес» проиграл. У меня нет на этот счет иллюзий.

Все вышло, как и планировалось – Льюис повздыхал, пожаловался на нехватку скорости, а в субботу выиграл поул, привезя даже напарнику почти 0,5 секунды! Гонка прошла в режиме паровозика. На самом деле, было много борьбы – но только в средней части пелотона. Лидеров даже не показывали на экранах ТВ. Там нечего было показывать. Хэмилтон, как он любит, нудел по радио про «падение мощности» и «проблемы с резиной», по факту же – уверенно ехал первым, не подпуская Боттаса на расстояние атаки. Сам Валттери спокойно контролировал отрыв от Ферстаппена. Макс даже показательно зевнул: «Мне было скучно. Было нечем заняться». Поскольку сам голландец, что тоже было предсказуемо, не дал повода усомниться, что останется третьим.

Такая вот у нас борьба в чемпионате… Веселая, залихватская, интересная.

НЕУДАЧА КВЯТА

Сравните с «Формулой-2», где в воскресенье прошел спринт. За 18 кругов, из которых добрую треть пилоты проехали за автомобилем безопасности, мы успели увидеть: столкновение лидеров, прорыв отдельных гонщиков из хвоста в очки, шикарную борьбу внутри всей первой десятки, даже обгоны в последних поворотах! В «Формуле-1» проехали 44 круга – и там ярких событий было меньше в разы.

И да, отдельная радость для российских болельщиков, что в Спа победу одержал Роберт Шварцман. Который, показав еще и лучший круг (за что дают 2 бонусных балла) по итогам этапа опередил Каллума Айллота в общем зачете. Уступал 18 очков – теперь опережает на 10 (с учетом результатов субботы). Никита Мазепин в турнирной таблице – на пятой позиции. Верните ему 23 очка за нелепые штрафы в Испании (где россиянина лишили подиума) и в первой гонке в Бельгии (где незаслуженно отобрали победу) – и он был бы вторым. Два россиянина де-факто – сильнейшие в своей лиге!

Когда подобное случится и в «Формуле-1»&

Увы, Даниил Квят, в отличие от Шварцмана и Мазепина (а так же Артема Маркелова, который в воскресенье тоже попал в очки в Ф2), ничем нас не порадовал. Кроме того, что впервые в сезоне опередил в квалификации Пьера Гасли. Всего на 0,015 секунды – но тем не менее! При этом сам на 0,008 отстал от Ландо Норриса.

Только развить успех в гонке уфимец не смог. То ли его сторона гаража не угадала с настройками, то ли сам Квят не лучшим образом ехал по трассе. Но темпа не было совсем. Гасли уверенно набрал 4 балла, став восьмым – а мог финишировать еще выше, если бы ему не испортила тактику машина безопасности из-за аварии Джовинации и Расселла. На фоне партнера Даниил выглядел блекло – как стартовал 11-м, так 11-м и остался.

И это – очень плохой знак в плане его перспектив на то, чтобы остаться в «Формуле-1» еще на сезон.

источник: «Советский спорт»
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